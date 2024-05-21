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Медведев назвал конференцию по Украине бессмысленной встречей - РИА Новости, 21.05.2024
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13:27 21.05.2024 (обновлено: 15:15 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/medvedev-1947398859.html
Медведев назвал конференцию по Украине бессмысленной встречей
Медведев назвал конференцию по Украине бессмысленной встречей - РИА Новости, 21.05.2024
Медведев назвал конференцию по Украине бессмысленной встречей
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал конференцию по Украине в Швейцарии бессмысленной встречей в попытках оживить "формулу мира" Владимира... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:27
2024-05-21T15:15
украина
швейцария
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал конференцию по Украине в Швейцарии бессмысленной встречей в попытках оживить "формулу мира" Владимира Зеленского."США и их союзники пытаются придать жизни мертвой "формуле мира" киевского психа, который потерял последнюю крупицу легитимности, пригласив на эту бессмысленную встречу как можно больше участников", - написал Медведев в соцсети X.Он добавил, что результат мероприятия будет недействительным, поскольку мирные переговоры никогда не проводятся только с одной стороной конфликта.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
https://ria.ru/20240520/konferentsiya-1947260975.html
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947400980.html
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украина, швейцария
Украина, Швейцария
Медведев назвал конференцию по Украине бессмысленной встречей

Медведев: конференция по Украине в Швейцарии - это бессмысленная встреча

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал конференцию по Украине в Швейцарии бессмысленной встречей в попытках оживить "формулу мира" Владимира Зеленского.
"США и их союзники пытаются придать жизни мертвой "формуле мира" киевского психа, который потерял последнюю крупицу легитимности, пригласив на эту бессмысленную встречу как можно больше участников", - написал Медведев в соцсети X.
Он добавил, что результат мероприятия будет недействительным, поскольку мирные переговоры никогда не проводятся только с одной стороной конфликта.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Участие в конференции по Украине подтвердили более 60 стран
20 мая, 17:57
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Медведев предостерег нейтральные страны от участия во встрече по Украине
Вчера, 13:35
 
УкраинаШвейцария
 
 
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