https://ria.ru/20240521/medvedev-1947398859.html

Медведев назвал конференцию по Украине бессмысленной встречей

Медведев назвал конференцию по Украине бессмысленной встречей - РИА Новости, 21.05.2024

Медведев назвал конференцию по Украине бессмысленной встречей

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал конференцию по Украине в Швейцарии бессмысленной встречей в попытках оживить "формулу мира" Владимира... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:27

2024-05-21T13:27

2024-05-21T15:15

украина

швейцария

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал конференцию по Украине в Швейцарии бессмысленной встречей в попытках оживить "формулу мира" Владимира Зеленского."США и их союзники пытаются придать жизни мертвой "формуле мира" киевского психа, который потерял последнюю крупицу легитимности, пригласив на эту бессмысленную встречу как можно больше участников", - написал Медведев в соцсети X.Он добавил, что результат мероприятия будет недействительным, поскольку мирные переговоры никогда не проводятся только с одной стороной конфликта.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.

https://ria.ru/20240520/konferentsiya-1947260975.html

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947400980.html

украина

швейцария

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украина, швейцария