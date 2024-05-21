https://ria.ru/20240521/magate-1947328140.html

МАГАТЭ ожидает, что запрет США на импорт урана из России будет ограничен

МАГАТЭ ожидает, что запрет США на импорт урана из России будет ограничен - РИА Новости, 21.05.2024

МАГАТЭ ожидает, что запрет США на импорт урана из России будет ограничен

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ожидает, что закон США о запрете на импорт урана из России будет содержать исключения, а воздействие будет... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T08:13

2024-05-21T08:13

2024-05-21T10:07

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ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ожидает, что закон США о запрете на импорт урана из России будет содержать исключения, а воздействие будет ограниченным, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Я бы сказал, что, конечно, это суверенное решение... Мы знаем, что Россия является одним из самых важных, если не самым главным поставщиком обогащенного урана и топлива. И, насколько я понимаю, этот законопроект будет содержать очень много исключений, так что, возможно, его первоначальное воздействие будет довольно ограниченным. Мы должны увидеть, будет ли он реализован, а пока это не так", - отметил Гросси. По его словам, пока рано судить о том, приведет ли этот шаг к хаосу в обеспечении ураном мировой атомной энергетики. "Сбой может произойти, но, знаете, я считаю, что судить об этом преждевременно. Все зависит от того, насколько широко будет применяться этот запрет. В настоящее время практически очень трудно заменить мощности, которые Россия предоставляет в плане топлива и обогащенного урана. Я знаю, что в будущем этот потенциал будет создан, но я бы не стал спекулировать на эту тему", - заключил гендиректор МАГАТЭ. Американский сенат 30 апреля одобрил законопроект (HR 1042), который запрещает импорт урана из России и вступает в силу через 90 дней после принятия закона. Законопроект, одобренный палатой представителей США в декабре, был представлен президенту США Джо Байдену на подпись. При этом законодательство США включает положение, которое позволяет представлять исключения на запрет до 2027 года, в том числе если такое исключение отвечает "национальным интересам" США. Законопроект предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Его действие рассчитано вплоть до 2040 года. Вместе с тем, инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать "национальным интересам" США. При этом крупнейшая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus уже заявила, что после подписания закона о запрете импорта обогащенного российского урана обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения на запрет импорта этого стратегического материала из РФ, чтобы продолжить его поставки своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли.

https://ria.ru/20240516/likhachev-1946324451.html

https://ria.ru/20240519/magate-1946966885.html

https://ria.ru/20240521/grossi-1947232607.html

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сша, россия, рафаэль гросси, джо байден, магатэ