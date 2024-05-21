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Лавров рассказал об истерике Зеленского на встрече с послами в Киеве - РИА Новости, 21.05.2024
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12:56 21.05.2024 (обновлено: 13:40 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/lavrov-1947390005.html
Лавров рассказал об истерике Зеленского на встрече с послами в Киеве
Лавров рассказал об истерике Зеленского на встрече с послами в Киеве - РИА Новости, 21.05.2024
Лавров рассказал об истерике Зеленского на встрече с послами в Киеве
Владимир Зеленский, обсуждая "мирную конференцию" в Швейцарии с иностранными послами в Киеве, на повышенных тонах требовал поддержать свою формулу мира,... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:56
2024-05-21T13:40
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АСТАНА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский, обсуждая "мирную конференцию" в Швейцарии с иностранными послами в Киеве, на повышенных тонах требовал поддержать свою формулу мира, рассказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС в Казахстане. &quot;В конце апреля, обсуждая с иностранными послами в Киеве вот эту вот затею со швейцарской конференцией, по оценке некоторых участников, Зеленский большую часть времени сумбурно импровизировал, на повышенных, почти истеричных тонах требовал поддержать свою формулу мира как средство заставить Россию встать на колени&quot;, — сказал он.Министр отметил, что человек, не чувствующий необходимости контролировать себя, начинает говорить правду. Лавров также указал, что у Москвы есть возможность получать информацию, которая "обычно не предназначается для опубликования, оглашения".Как подчеркивал Владимир Путин, формула мира Зеленского — это запретительные требования для переговорного процесса. Лавров, в свою очередь, называл эту инициативу ультиматумом для Москвы и путем в никуда."Мирная конференция" в ШвейцарииШвейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат, без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.Позиция России по переговорамВ Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на "хотелках" после применения психотропных средств.Помимо этого, глава государства указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
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в мире, здоровье - общество, россия, украина, москва, сергей лавров, владимир зеленский, владимир хохлов, глобальный восток
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Владимир Хохлов, Глобальный Восток
Лавров рассказал об истерике Зеленского на встрече с послами в Киеве

Лавров: Зеленский на повышенных тонах требовал поддержать свою формулу мира

© AP Photo / Wolfgang RattayПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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АСТАНА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский, обсуждая "мирную конференцию" в Швейцарии с иностранными послами в Киеве, на повышенных тонах требовал поддержать свою формулу мира, рассказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС в Казахстане.
«

"В конце апреля, обсуждая с иностранными послами в Киеве вот эту вот затею со швейцарской конференцией, по оценке некоторых участников, Зеленский большую часть времени сумбурно импровизировал, на повышенных, почти истеричных тонах требовал поддержать свою формулу мира как средство заставить Россию встать на колени", — сказал он.

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Министр отметил, что человек, не чувствующий необходимости контролировать себя, начинает говорить правду.
Лавров также указал, что у Москвы есть возможность получать информацию, которая "обычно не предназначается для опубликования, оглашения".

"Формула мира", которую продвигает Киев, требует возвращения к границам 1991 года, обеспечения евро-атлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве считают ее оторванной от реальности.

Как подчеркивал Владимир Путин, формула мира Зеленского — это запретительные требования для переговорного процесса. Лавров, в свою очередь, называл эту инициативу ультиматумом для Москвы и путем в никуда.
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"Мирная конференция" в Швейцарии

Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат, без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.
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Позиция России по переговорам

В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.
Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на "хотелках" после применения психотропных средств.
Помимо этого, глава государства указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
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