https://ria.ru/20240521/lavrov-1947390005.html

Лавров рассказал об истерике Зеленского на встрече с послами в Киеве

Лавров рассказал об истерике Зеленского на встрече с послами в Киеве - РИА Новости, 21.05.2024

Лавров рассказал об истерике Зеленского на встрече с послами в Киеве

Владимир Зеленский, обсуждая "мирную конференцию" в Швейцарии с иностранными послами в Киеве, на повышенных тонах требовал поддержать свою формулу мира,... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:56

2024-05-21T12:56

2024-05-21T13:40

в мире

здоровье - общество

россия

украина

москва

сергей лавров

владимир зеленский

владимир хохлов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926659_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85138548a93654722f39bb1c40541e71.jpg

АСТАНА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский, обсуждая "мирную конференцию" в Швейцарии с иностранными послами в Киеве, на повышенных тонах требовал поддержать свою формулу мира, рассказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС в Казахстане. "В конце апреля, обсуждая с иностранными послами в Киеве вот эту вот затею со швейцарской конференцией, по оценке некоторых участников, Зеленский большую часть времени сумбурно импровизировал, на повышенных, почти истеричных тонах требовал поддержать свою формулу мира как средство заставить Россию встать на колени", — сказал он.Министр отметил, что человек, не чувствующий необходимости контролировать себя, начинает говорить правду. Лавров также указал, что у Москвы есть возможность получать информацию, которая "обычно не предназначается для опубликования, оглашения".Как подчеркивал Владимир Путин, формула мира Зеленского — это запретительные требования для переговорного процесса. Лавров, в свою очередь, называл эту инициативу ультиматумом для Москвы и путем в никуда."Мирная конференция" в ШвейцарииШвейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии явно не нацелена на результат, без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.Позиция России по переговорамВ Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на "хотелках" после применения психотропных средств.Помимо этого, глава государства указывал, что если Украина хочет начать переговоры, то ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.

https://ria.ru/20240314/lavrov-1933061884.html

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947249581.html

https://ria.ru/20240521/flot-1947225972.html

https://ria.ru/20240511/ukraina-1945229345.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, россия, украина, москва, сергей лавров, владимир зеленский, владимир хохлов, глобальный восток