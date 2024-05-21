https://ria.ru/20240521/importozameschenie-1947469611.html

Ольга Шашлова: в Карелии импортозамещается гранит для игры в керлинг

Ольга Шашлова: в Карелии импортозамещается гранит для игры в керлинг - РИА Новости, 21.05.2024

Ольга Шашлова: в Карелии импортозамещается гранит для игры в керлинг

На данный момент приоритетом в России является импортозамещение, и сфера спорта не является исключением, поэтому сейчас ипортозамещается гранит для игры в... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T16:41

2024-05-21T16:41

2024-05-21T16:41

республика карелия

федерация керлинга россии

артур парфенчиков

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На данный момент приоритетом в России является импортозамещение, и сфера спорта не является исключением, поэтому сейчас ипортозамещается гранит для игры в керлинг и многое другое, заявила генеральный директор "Федерации керлинга России" Ольга Шашлова в ходе пленарного заседания "Карелфорума 2024". Мероприятие проходит при поддержке правительства Республики Карелия и Ассоциации камнеобрабатывающих производственных организаций региона. Участие в форуме принимают представители Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Армении, Турции, Китая, Ирана, Испании и Италии. "Не так просто подобрать гранит для керлинга, это связано с тем, что основной гранит добывают в шотландском Эйлс Крейг. Другим известным производителем является канадская компания, использующая гранит Трефор, добываемый в северном Эйлсе. При этом данные компании обладают эксклюзивными правами", – сказала Шашлова, слова которой привели в пресс-служба правительства Карелии. Она отметила, что год назад удалось познакомиться с руководителем Ассоциации камнеобрабатывающих производственных организаций Республики Карелия Дмитрием Фабрикантовым. Он заинтересовался производством камней для игры в керлинг. В последствии были проведены различные исследования и тестирования в регионе, в ходе которых было необходимо создать приближенный вариант к шотландским и канадским камням. В будущем будет проводиться уже расширенное тестирование в других городах. Например, в Санкт-Петербурге, Москве, в Сочи и других городах, где керлинг является базовым. Шашлова добавила, что "Федерация керлинга России" надеется, что в России будут изготавливать камни высокого уровня, которые не будут уступать по своим характеристикам шотландским и канадским камням. В рамках форума проходит масштабная выставка каменной продукции, современного оборудования, лекции, мастер-классы, конкурсы творчества и профессионального мастерства, посещение месторождений камня и заводов по его переработке. Большая часть камнеобрабатывающих организаций региона относится к малому и среднему предпринимательству. По итогам 2023 года в Республике Карелия было зарегистрировано более 300 предприятий, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную с резкой и обработкой камня, добавили в пресс-службе. "Отрасль стала работать более эффективно. За последние пять лет поступление налоговых платежей от камнеобрабатывающих организаций увеличилось в 2,7 раза – с 96,7 миллиона рублей в 2018 году до 265,1 миллиона рублей в 2023 году. Общий годовой объем добычи природных облицовочных камней в прошлом году увеличился и составил 103 % по сравнению с показателем 2022 года. За два последних года в республике запустили новых месторождений по камню больше, чем за последние 15 лет", – цитирует пресс-служба главу Карелии Артура Парфенчикова. Там пояснили, что общий годовой объем добычи природных облицовочных камней в 2023 году увеличился и составил 103% по сравнению с показателем 2022 года. В настоящее время в Республике Карелия продолжается реализация более 10 инвестиционных проектов, направленных на создание производств по переработке минерального сырья. Общий объем инвестиций по проектам составит порядка 595 миллионов рублей. Реализация проектов должна обеспечить создание более 170 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20240521/soglashenie-1947402517.html

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика карелия, федерация керлинга россии, артур парфенчиков