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МАГАТЭ не получало новых данных о грязной бомбе, заявил Гросси - РИА Новости, 21.05.2024
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10:16 21.05.2024 (обновлено: 10:35 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/grossi-1947344917.html
МАГАТЭ не получало новых данных о грязной бомбе, заявил Гросси
МАГАТЭ не получало новых данных о грязной бомбе, заявил Гросси - РИА Новости, 21.05.2024
МАГАТЭ не получало новых данных о грязной бомбе, заявил Гросси
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не получало никаких новых данных о работе спецслужб Украины по грязной бомбе, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:16
2024-05-21T10:35
в мире
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рафаэль гросси
андрей деркач
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ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не получало никаких новых данных о работе спецслужб Украины по грязной бомбе, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Ранее в мае экс-депутат парламента Украины Андрей Деркач заявил, что сейчас проверяется информация о работе спецслужб Украины по созданию грязной бомбы. "Нет, мы об этом не знаем", - сказа Гросси, отвечая на вопрос, известно ли МАГАТЭ о таких сообщениях. "Но вы, наверное, помните, что в 2022 году была информация о том, что существуют некоторые места, где, как предполагалось, происходила утечка материала (грязной бомбы - ред.), мы тогда сразу же проверили эти места и не обнаружили следов. И на данный момент мы не получили никакой достоверной информации о том, что существует что-то подобное", - добавил гендиректор. По его словам, ранее курсировало множество обвинений и было распространено много дезинформации, которые не получили серьезного развития. "Но если будет что-то заслуживающее доверия, то мы, конечно, постараемся максимально отследить это", - заключил Гросси. Полный текст интервью с Рафаэлем Гросси &gt;&gt;
https://ria.ru/20240521/zaes-1947322578.html
https://ria.ru/20240519/magate-1946966885.html
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в мире, украина, рафаэль гросси, андрей деркач, магатэ
В мире, Украина, Рафаэль Гросси, Андрей Деркач, МАГАТЭ
МАГАТЭ не получало новых данных о грязной бомбе, заявил Гросси

Гросси: МАГАТЭ не получало данных о работе спецслужб Украины по грязной бомбе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не получало никаких новых данных о работе спецслужб Украины по грязной бомбе, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ранее в мае экс-депутат парламента Украины Андрей Деркач заявил, что сейчас проверяется информация о работе спецслужб Украины по созданию грязной бомбы.
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"Нет, мы об этом не знаем", - сказа Гросси, отвечая на вопрос, известно ли МАГАТЭ о таких сообщениях.
"Но вы, наверное, помните, что в 2022 году была информация о том, что существуют некоторые места, где, как предполагалось, происходила утечка материала (грязной бомбы - ред.), мы тогда сразу же проверили эти места и не обнаружили следов. И на данный момент мы не получили никакой достоверной информации о том, что существует что-то подобное", - добавил гендиректор.
По его словам, ранее курсировало множество обвинений и было распространено много дезинформации, которые не получили серьезного развития. "Но если будет что-то заслуживающее доверия, то мы, конечно, постараемся максимально отследить это", - заключил Гросси.
Полный текст интервью с Рафаэлем Гросси >>
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В миреУкраинаРафаэль ГроссиАндрей ДеркачМАГАТЭ
 
 
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