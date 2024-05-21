https://ria.ru/20240521/grossi-1947344917.html

МАГАТЭ не получало новых данных о грязной бомбе, заявил Гросси

МАГАТЭ не получало новых данных о грязной бомбе, заявил Гросси - РИА Новости, 21.05.2024

МАГАТЭ не получало новых данных о грязной бомбе, заявил Гросси

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не получало никаких новых данных о работе спецслужб Украины по грязной бомбе, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T10:16

2024-05-21T10:16

2024-05-21T10:35

в мире

украина

рафаэль гросси

андрей деркач

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931529578_0:35:2862:1645_1920x0_80_0_0_9be1e9b42a516272c6c8b9b094064666.jpg

ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не получало никаких новых данных о работе спецслужб Украины по грязной бомбе, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Ранее в мае экс-депутат парламента Украины Андрей Деркач заявил, что сейчас проверяется информация о работе спецслужб Украины по созданию грязной бомбы. "Нет, мы об этом не знаем", - сказа Гросси, отвечая на вопрос, известно ли МАГАТЭ о таких сообщениях. "Но вы, наверное, помните, что в 2022 году была информация о том, что существуют некоторые места, где, как предполагалось, происходила утечка материала (грязной бомбы - ред.), мы тогда сразу же проверили эти места и не обнаружили следов. И на данный момент мы не получили никакой достоверной информации о том, что существует что-то подобное", - добавил гендиректор. По его словам, ранее курсировало множество обвинений и было распространено много дезинформации, которые не получили серьезного развития. "Но если будет что-то заслуживающее доверия, то мы, конечно, постараемся максимально отследить это", - заключил Гросси. Полный текст интервью с Рафаэлем Гросси >>

https://ria.ru/20240521/zaes-1947322578.html

https://ria.ru/20240519/magate-1946966885.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, рафаэль гросси, андрей деркач, магатэ