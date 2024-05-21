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Рафаэль Гросси: назовем виновника обстрелов ЗАЭС при наличии доказательств

Рафаэль Гросси: назовем виновника обстрелов ЗАЭС при наличии доказательств - РИА Новости, 21.05.2024

Рафаэль Гросси: назовем виновника обстрелов ЗАЭС при наличии доказательств

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) находятся на Запорожской АЭС (ЗАЭС), близ которой идут боевые действия, с сентября 2022 года. В... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T10:00

2024-05-21T10:00

2024-05-21T10:00

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) находятся на Запорожской АЭС (ЗАЭС), близ которой идут боевые действия, с сентября 2022 года. В рамках своей миссии предотвращения возможной ядерной катастрофы инспекторы оценивают физическую целостность станции, работоспособность ее систем, а также контролируют другие компоненты ядерной безопасности. Тем не менее, ЗАЭС и территория рядом с ней неоднократно подвергалась атакам. В этой связи гендиректор агентства Рафаэль Гросси регулярно призывает стороны конфликта к сдержанности, посещает станцию лично, а также ведет переговоры с представителями России и Украины. В своем интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Берило он рассказал, как сегодня оценивает ситуацию с безопасностью на ЗАЭС, когда вновь планирует приехать в Россию и на Украину, а также прояснил вопросы, связанные с мониторингом МАГАТЭ ядерной деятельности Ирана и возможными последствиями запрета США на импорт российского обогащенного урана. — Мы обратили внимание на статью в New York Times от 15 мая, в которой много упоминаний о вашей работе на Запорожской АЭС, в том числе о встречах с президентом РФ Владимиром Путиным. Из этой статьи не ясно, основана ли она на вашем интервью американскому журналисту?— Эта статья не интервью, а, скорее, профильная статья. То есть это статья, которая сочетает в себе ряд впечатлений журналиста — он является очень известным журналистом и писателем, — а также несколько интерпретаций и разработок автора... Она содержит некоторые цитаты из моих предыдущих интервью, так что, я думаю, что ее следует рассматривать как интерпретацию и оценку уважаемого автора из США обо мне и моей роли в целом в нераспространении и взаимодействии с Россией или Ираном, основанной на его собственной интерпретации и прочтении вещей. Я думаю, это хороший способ описать это.— В самом начале статьи отмечается, что вы "предупреждали" президента Путина об опасности слишком быстрого перезапуска Запорожской АЭС...— Нет, я бы никогда не стал предупреждать президента Российской Федерации о чем-то. Мы обсуждали состояние станции и различные перспективы по разным сценариям. Но никаких предупреждений или советов с моей стороны в этом смысле не было. У него есть свое видение как у главы государства, а я как технический специалист МАГАТЭ рассматривал различные сценарии в реальности того, что происходило. Ни больше, ни меньше.— То есть эта тема не стоит на повестке дня? То, что касается перезапуска Запорожской АЭС...— Мы обсуждали это в целом, я бы сказал… какие есть различные возможности того, может ли станция продолжать работать в прежнем режиме или нет. Но конкретного сценария не рассматривали.— В статье также упоминается, что вы, встречаясь с президентом Путиным в Санкт-Петербурге в октябре 2022 года, приводили доводы против обстрела ЗАЭС...— Я сам и МАГАТЭ в целом говорили, что атомная электростанция никогда не должна подвергаться нападению или чему-то подобному. Но это общая позиция агентства, которая соответствует пяти конкретным принципам, которые я представил Совету безопасности ООН, — принципам, которые важны в целом.Иногда писатели и авторы дают интерпретации вещам... Но очевидно, что для меня это был необходимый диалог (с президентом РФ — ред.). Это диалог, который должен продолжаться, и он содержит некоторые конфиденциальные аспекты, а также многие важные аспекты, и я надеюсь, что смогу его продолжить, потому что он незаменим.И я очень ценю возможность обменяться мнениями с главой государства по такому серьезному вопросу, как ситуация на атомной электростанции.— Согласно статье, вы говорите, что Владимир Путин открыт к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Действительно ли в ваших беседах с российским руководством поднимаются подобные политические вопросы?— Нет, мы обсуждали только технические вопросы. И, конечно, он объяснил мне свое видение ситуации в целом, но в мои полномочия не входит обсуждение какого-либо политического урегулирования. Нет, это вообще не входит в мои полномочия.— Как бы вы в целом охарактеризовали ваше сотрудничество с российской стороной, в том числе по вопросам ЗАЭС, включая операцию по ежемесячной ротации экспертов МАГАТЭ на станции?— Я уже говорил и повторю вам, что это профессиональное сотрудничество, очень профессиональное на разных уровнях.Я нахожусь в постоянном контакте с министерством иностранных дел, с Росатомом, с генеральным директором Росатома господином Лихачевым, с российским атомным регулятором, так что мы поддерживаем контакт и постоянно обмениваемся мнениями по техническим аспектам, связанным с АЭС.— Видите ли вы улучшения в ситуации на Запорожской АЭС?— Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность, и у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет Безопасности, вы, возможно, помните, в апреле было несколько атак беспилотников... в том числе на один из реакторов, поэтому ситуацию я бы описал как очень хрупкую. Так что мы постоянно следим за развитием событий — день за днем.— Есть ли необходимость в установлении дополнительных мер безопасности?— Я бы сказал, что нам нужно убедиться в том, что семь неотъемлемых столпов ядерной безопасности в рамках пяти основных принципов, которые я установил с самого начала конфликта, соблюдаются. Если все они будут соблюдаться, если их не будут нарушать, то думаю, у нас есть шанс избежать ядерной аварии.— А что касается этих атак беспилотников... Проводится ли какое-либо расследование по этому поводу?— Меня спрашивали, сможем ли мы определить источник атак, и я указывал на вид этих беспилотников, их особую траекторию, которая порой бывает неустойчивой, то, что они могут быть запущены с территории, занятой Россией, или с территории, подконтрольной Украине... Это отличается от артиллерийского оружия или осколков гранаты — то, что остается от этих артефактов, — это пластик, который можно было бы приобрести где угодно, так что у нас не было бы возможности...Я говорил об этом прессе в Нью-Йорке, когда меня спросили, и я объяснил, что определить происхождение этих средств будет крайне сложно, а поскольку мы являемся инспекторами, мы не хотели бы спекулировать, мы хотели бы говорить об этом тогда, когда в нашем распоряжении будут все элементы, чтобы подтвердить природу снаряда. В данном случае у нас этого не было, таким образом мы не заявили об этом.Но я также сказал в Нью-Йорке, что если мне когда-нибудь будет предоставлена достаточная информация, то я, конечно, не стану скрывать ее от широкой общественности. Ни в коем случае.— То есть, если бы вы знали точный источник этих атак, вы бы тоже сказали об этом?— Если я узнаю это через своих инспекторов, а не если кто-то скажет мне, то да, конечно... Если мои инспекторы смогут независимо подтвердить происхождение атак, то, конечно, это моя обязанность. В тех условиях, которые сложились у нас на станции, это несколько затруднительно. Но посмотрим. В любом случае я надеюсь, что новых атак на станцию не будет... с использованием беспилотников или других средств.— Да, мы все надеемся... Господин Гросси, вы планируете снова посетить Россию? Когда именно?— Вероятно, это будет ближе к концу месяца. И тогда я буду надеяться, что мне удастся провести еще один раунд технических переговоров.— Планируете ли вы встретиться с главой Росатома господином Лихачевым?— Скорее всего, господин Лихачев будет там председателем российской делегации. Это очень вероятно.— Вы уже знаете точную дату и город этого визита?— Нет, я пока не знаю, но мне говорили, что это может быть в Калининграде. Может быть, вы можете уточнить у своих российских источников, потому что я не уверен на сто процентов.— Каковы будут основные темы новых переговоров?— Мы обсудим ряд моментов... ситуацию с безопасностью станции... конкретные вопросы, связанные с системами безопасности, с топливом станции. Целый ряд тем — все технического характера.— Все темы будут касаться Запорожской АЭС или вы собираетесь обсуждать и другие?— Думаю, что все ограничится Запорожской АЭС.— С кем еще вы планируете вести переговоры? Есть ли у вас планы еще раз встретиться с российским руководством?— Не знаю, это будет зависеть от ситуации. Я думаю, что это всегда очень полезно. Конечно, я всегда ценю возможность встретиться с руководством... такая встреча была бы очень полезной. На данный момент мы больше концентрируемся на технических аспектах, поэтому и проводим встречи в таком формате.— Но пока планов встречи с руководством нет?— Планов пока нет, но, возможно, они появятся в будущем.— Планируете ли вы посетить Украину до визита в Россию?— До него — нет. Сначала встреча состоится в Калининграде... Вы знаете, я всегда стремлюсь к сбалансированному подходу... поэтому не исключаю возможности еще раз поехать на Украину.— Но после России?— После России.— Мои последние вопросы затрагивают другие темы... Как бы вы прокомментировали запрет США на импорт российского обогащенного урана?— Я бы сказал, что, конечно, это суверенное решение... Мы знаем, что Россия является одним из самых важных, если не самым главным поставщиком обогащенного урана и топлива. И, насколько я понимаю, этот законопроект будет содержать очень много исключений, так что, возможно, его первоначальное воздействие будет довольно ограниченным. Мы должны увидеть, будет ли он реализован, а пока это не так.— Считаете ли вы, что этот шаг может привести к хаосу в обеспечении ураном мировой атомной энергетики?— Сбой может произойти, но, знаете, я считаю, что судить об этом преждевременно. Все зависит от того, насколько широко будет применяться этот запрет. В настоящее время практически очень трудно заменить мощности, которые Россия предоставляет в плане топлива и обогащенного урана. Я знаю, что в будущем этот потенциал будет создан, но я бы не стал спекулировать на эту тему.— Информировали ли США МАГАТЭ перед принятием этого закона?— Нет, на данный момент мы не получали никакой информации об этом.— Бывший депутат украинского парламента Андрей Деркач заявил на днях, что информация о работе спецслужб Украины по созданию грязной бомбы проверяется. Знает ли МАГАТЭ о таких сообщениях?— Нет, мы об этом не знаем. Но вы, наверное, помните, что в 2022 году была информация о том, что существуют некоторые места, где, как предполагалось, происходила утечка материала ("грязной бомбы" — ред.), мы тогда сразу же проверили эти места и не обнаружили следов. И на данный момент мы не получили никакой достоверной информации о том, что существует что-то подобное.Как вы знаете, было выдвинуто много обвинений и распространено много дезинформации, которые не получили серьезного развития. Но если будет что-то заслуживающее доверия, то мы, конечно, постараемся максимально отследить это.— Что касается Ирана... Ранее, в интервью Financial Times, вы заявили, что впервые за более чем год Иран продемонстрировал готовность к "серьезному диалогу" с МАГАТЭ. Вы также отметили, что после вашей поездки в Иран в мае вы почувствовали возможность решить некоторые спорные вопросы, в том числе улучшить возможности МАГАТЭ по мониторингу ядерной деятельности Ирана. Каким будет следующий шаг в этом направлении? Как вы намерены продолжать этот диалог?— Да, у нас был ряд бесед в Тегеране и Исфахане, где присутствовали технические специалисты, которые, я считаю, необходимы, чтобы мы могли получить больше информации, прозрачности и разъяснений со стороны Ирана. Мы продолжаем работу на техническом уровне, и я надеюсь, что нам удастся добиться каких-то конкретных результатов. В противном случае мне кажется, что мы можем снова столкнуться с трудностями, поэтому я очень надеюсь, что нам удастся добиться конкретных результатов до следующей сессии совета управляющих МАГАТЭ (ее проведение запланировано на 3-7 июня текущего года — ред.).— И какие это могут быть результаты?— Конкретные меры, которые позволили бы нам получить больше информации о ядерной программе и ответы на некоторые вопросы, которые я им задаю.— Планируете ли вы новые переговоры с иранской стороной в ближайшие дни или недели?— На данный момент я не знаю, но я не исключаю этого. Это будет зависеть от того, как будут развиваться эти переговоры. Если переговоры будут позитивными, то, возможно, в этом не будет необходимости. Если же возникнут осложнения, возможно, мне придется поговорить с ними еще раз.Я очень надеюсь, что они понимают, что сейчас у нас есть хорошая возможность двигаться в направлении более тесного сотрудничества, и если этого не произойдет, возможно, возникнут новые сложности. Но я надеюсь, и я оптимист, что на этот раз мы получим какие-то конкретные результаты.— А как бы агентство хотело расширить свои возможности по наблюдению за ядерной деятельностью Ирана?— Это будет зависеть от того, как Иран отреагирует на нашу инициативу. На данный момент это зависит от них.— Господин Гросси, большое спасибо за то, что уделили нам время и дали интервью. Мы очень ценим это.— Спасибо. Надеюсь, у нас получилось внести ясность в некоторые из тем.

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Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, украина, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"