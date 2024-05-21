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МАГАТЭ не получало информации о запрете на импорт урана из России - РИА Новости, 21.05.2024
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08:09 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/grossi-1947327892.html
МАГАТЭ не получало информации о запрете на импорт урана из России
МАГАТЭ не получало информации о запрете на импорт урана из России - РИА Новости, 21.05.2024
МАГАТЭ не получало информации о запрете на импорт урана из России
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не получало информации о законопроекте США в связи с возможным запретом на импорт урана из России,... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T08:09
2024-05-21T08:09
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ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не получало информации о законопроекте США в связи с возможным запретом на импорт урана из России, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Нет, на данный момент мы не получали никакой информации об этом", - сказал Гросси, отвечая на соответствующий вопрос. Американский сенат 30 апреля одобрил законопроект (HR 1042), который запрещает импорт урана из России и вступает в силу через 90 дней после принятия закона. Законопроект, одобренный палатой представителей США в декабре, был представлен президенту США Джо Байдену на подпись. При этом законодательство США включает положение, которое позволяет представлять исключения на запрет до 2027 года, в том числе если такое исключение отвечает "национальным интересам" США. Законопроект предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Его действие рассчитано вплоть до 2040 года. Вместе с тем, инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать "национальным интересам" США. При этом крупнейшая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus уже заявила, что после подписания закона о запрете импорта обогащенного российского урана обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения на запрет импорта этого стратегического материала из РФ, чтобы продолжить его поставки своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли.
https://ria.ru/20240521/zaes-1947322578.html
https://ria.ru/20240519/magate-1946966885.html
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сша, россия, рафаэль гросси, джо байден, магатэ
США, Россия, Рафаэль Гросси, Джо Байден, МАГАТЭ, В мире
В мире
МАГАТЭ не получало информации о запрете на импорт урана из России

Гросси: МАГАТЭ пока не получало информации о запрете на импорт урана из России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не получало информации о законопроекте США в связи с возможным запретом на импорт урана из России, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Нет, на данный момент мы не получали никакой информации об этом", - сказал Гросси, отвечая на соответствующий вопрос.
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Американский сенат 30 апреля одобрил законопроект (HR 1042), который запрещает импорт урана из России и вступает в силу через 90 дней после принятия закона. Законопроект, одобренный палатой представителей США в декабре, был представлен президенту США Джо Байдену на подпись. При этом законодательство США включает положение, которое позволяет представлять исключения на запрет до 2027 года, в том числе если такое исключение отвечает "национальным интересам" США.
Законопроект предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Его действие рассчитано вплоть до 2040 года.
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Вместе с тем, инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать "национальным интересам" США.
При этом крупнейшая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus уже заявила, что после подписания закона о запрете импорта обогащенного российского урана обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения на запрет импорта этого стратегического материала из РФ, чтобы продолжить его поставки своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли.
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