https://ria.ru/20240521/fitso-1947383151.html

Премьер Словакии находится в сознании, сообщили в больнице

Премьер Словакии находится в сознании, сообщили в больнице - РИА Новости, 21.05.2024

Премьер Словакии находится в сознании, сообщили в больнице

Премьер Словакии Роберт Фицо, госпитализированный с огнестрельными ранениями после покушения, по-прежнему находится в сознании и коммуницирует с окружающими,... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:30

2024-05-21T12:30

2024-05-21T12:30

в мире

словакия

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо, госпитализированный с огнестрельными ранениями после покушения, по-прежнему находится в сознании и коммуницирует с окружающими, сообщили в больнице. "Пациент по-прежнему в сознании и коммуницирует", - говорится в распространенном заявлении больницы, куда после покушения был госпитализирован премьер Словакии. В понедельник клиника информировала, что состояние Фицо улучшается. Ранее сообщалось, что в больнице его навещал избранный президент Словакии Петер Пеллегрини, с которым у премьера состоялся короткий разговор. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики информировало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо