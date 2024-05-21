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Писатель Малягин: современная драматургия — "про бомжей и проституток" - РИА Новости, 21.05.2024
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Религия
 
18:29 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/dramaturg-1947502094.html
Писатель Малягин: современная драматургия — "про бомжей и проституток"
Писатель Малягин: современная драматургия — "про бомжей и проституток" - РИА Новости, 21.05.2024
Писатель Малягин: современная драматургия — "про бомжей и проституток"
Современная молодая драматургия сводится к темам "бомжей и проституток", на эти темы "дают деньги", а произведения о них хвалят критики, считает писатель,... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:29
2024-05-21T18:29
религия
религия
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Современная молодая драматургия сводится к темам "бомжей и проституток", на эти темы "дают деньги", а произведения о них хвалят критики, считает писатель, драматург, член палаты попечителей Патриаршей литературной премии Владимир Малягин."В каком состоянии у нас современная драматургия? Это только так называемая "новая драма"? Она, в общем, вся про бомжей и проституток, на которые дают деньги и которые хвалят критики. У нас современная молодая драматургия только это", - сказал Малягин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Однако он отметил, что, будучи членом многих драматургических жюри, он прочитал десятки отличных пьес. "Они написаны одиночками, которые не входят ни в какую стаю, не идут колонной, и поэтому кому они нужны?" - сказал Малягин.Патриаршую литературную премию присуждают с 2011 года не за отдельное произведение, а по совокупности заслуг писателя. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл является председателем палаты попечителей, в которую входят 33 писателя и общественных деятеля. Все номинанты короткого списка удостаиваются патриаршего знака "За вклад в развитие русской литературы". В короткий список номинантов 2024 года вошли восемь авторов.
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353
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религия
Религия, Религия
Писатель Малягин: современная драматургия — "про бомжей и проституток"

Писатель Малягин: современная драматургия сводится к темам бомжей и проституток

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПисатель, главный редактор издательства "Даниловский благовестник" Владимир Малягин
Писатель, главный редактор издательства Даниловский благовестник Владимир Малягин - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Современная молодая драматургия сводится к темам "бомжей и проституток", на эти темы "дают деньги", а произведения о них хвалят критики, считает писатель, драматург, член палаты попечителей Патриаршей литературной премии Владимир Малягин.
"В каком состоянии у нас современная драматургия? Это только так называемая "новая драма"? Она, в общем, вся про бомжей и проституток, на которые дают деньги и которые хвалят критики. У нас современная молодая драматургия только это", - сказал Малягин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Однако он отметил, что, будучи членом многих драматургических жюри, он прочитал десятки отличных пьес. "Они написаны одиночками, которые не входят ни в какую стаю, не идут колонной, и поэтому кому они нужны?" - сказал Малягин.
Патриаршую литературную премию присуждают с 2011 года не за отдельное произведение, а по совокупности заслуг писателя. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл является председателем палаты попечителей, в которую входят 33 писателя и общественных деятеля. Все номинанты короткого списка удостаиваются патриаршего знака "За вклад в развитие русской литературы". В короткий список номинантов 2024 года вошли восемь авторов.
Награждение лауреатов первой Патриаршей литературной премии - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В Москве состоится вручение патриаршей литературной премии
Вчера, 18:23
 
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