https://ria.ru/20240520/ukraina-1947097710.html

В Госдуме назвали саммит по Украине антироссийским шабашем

В Госдуме назвали саммит по Украине антироссийским шабашем - РИА Новости, 20.05.2024

В Госдуме назвали саммит по Украине антироссийским шабашем

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что швейцарский саммит по урегулированию конфликта на Украине без... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T08:56

2024-05-20T08:56

2024-05-20T08:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что швейцарский саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России станет антироссийским шабашем. "Саммит, инициированный Украиной в Швейцарии, - это абсолютно не продвижение никакой формулы мира. Его проведение, предсказуемо в ультимативной форме, без участия России - явно никчемно и бессмысленно. Уверен, что приглашенные руководители государств на этот украинский антироссийский шабаш осознают риск подмочить свою репутацию", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, саммит проводится с одной целью - подтвердить легитимность Владимира Зеленского, тем самым "продлив его диктаторскую индульгенцию на Украине за счет легитимности других участников, что может стать тревожным и отвратительным международным прецедентом". Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.

https://ria.ru/20240511/sammit-1945308557.html

https://ria.ru/20240410/sammit-1938977748.html

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в мире, здоровье - общество, россия, швейцария, украина, михаил шеремет, владимир зеленский, владимир хохлов