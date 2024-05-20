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В Госдуме назвали саммит по Украине антироссийским шабашем - РИА Новости, 20.05.2024
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08:56 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947097710.html
В Госдуме назвали саммит по Украине антироссийским шабашем
В Госдуме назвали саммит по Украине антироссийским шабашем - РИА Новости, 20.05.2024
В Госдуме назвали саммит по Украине антироссийским шабашем
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что швейцарский саммит по урегулированию конфликта на Украине без... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T08:56
2024-05-20T08:56
в мире
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владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что швейцарский саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России станет антироссийским шабашем. "Саммит, инициированный Украиной в Швейцарии, - это абсолютно не продвижение никакой формулы мира. Его проведение, предсказуемо в ультимативной форме, без участия России - явно никчемно и бессмысленно. Уверен, что приглашенные руководители государств на этот украинский антироссийский шабаш осознают риск подмочить свою репутацию", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, саммит проводится с одной целью - подтвердить легитимность Владимира Зеленского, тем самым "продлив его диктаторскую индульгенцию на Украине за счет легитимности других участников, что может стать тревожным и отвратительным международным прецедентом". Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
https://ria.ru/20240511/sammit-1945308557.html
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в мире, здоровье - общество, россия, швейцария, украина, михаил шеремет, владимир зеленский, владимир хохлов
В мире, Здоровье - Общество, Россия, Швейцария, Украина, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Владимир Хохлов
В Госдуме назвали саммит по Украине антироссийским шабашем

Депутат Шеремет: саммит по Украине без России станет антироссийским шабашем

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФонтан Жет д’О в акватории озера Леман (Женевского озера) в Швейцарии
Фонтан Жет д’О в акватории озера Леман (Женевского озера) в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Фонтан Жет д’О в акватории озера Леман (Женевского озера) в Швейцарии. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что швейцарский саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России станет антироссийским шабашем.
"Саммит, инициированный Украиной в Швейцарии, - это абсолютно не продвижение никакой формулы мира. Его проведение, предсказуемо в ультимативной форме, без участия России - явно никчемно и бессмысленно. Уверен, что приглашенные руководители государств на этот украинский антироссийский шабаш осознают риск подмочить свою репутацию", - сказал Шеремет РИА Новости.
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По его мнению, саммит проводится с одной целью - подтвердить легитимность Владимира Зеленского, тем самым "продлив его диктаторскую индульгенцию на Украине за счет легитимности других участников, что может стать тревожным и отвратительным международным прецедентом".
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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Депутат назвал предстоящий швейцарский саммит по Украине позором
10 апреля, 05:00
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
 
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