https://ria.ru/20240520/ssha-1947299730.html

Эксперт рассказал об ответных намерениях США в отношении МУС

Эксперт рассказал об ответных намерениях США в отношении МУС - РИА Новости, 20.05.2024

Эксперт рассказал об ответных намерениях США в отношении МУС

Планы выдать ордер Международного уголовного суда на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху - давление на него и правительство страны для того, чтобы... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T22:22

2024-05-20T22:22

2024-05-20T22:22

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александр гусев (губернатор)

исмаил хания

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Планы выдать ордер Международного уголовного суда на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху - давление на него и правительство страны для того, чтобы "поумерить их пыл" в Газе, но США сделают все, чтобы этого не произошло, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Ранее в понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, Нетаньяху, министр обороны Израиля Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. "США не дадут в обиду Нетаньяху и будут делать все необходимое для того, чтобы этот шаг не состоялся. Более того, они оправдывают все действия Израиля, в том числе в отношении палестинского государства. Они же не считают, что Израиль там фактически проводит геноцид палестинского народа. На их взгляд, все укладывается в рамки "западной демократии". Я уверен, что (президент США Джо) Байден и его помощники сделают все для того, чтобы Нетаньяху не пострадал", - сказал Гусев. По мнению эксперта, запрос на ордер на арест Нетаньяху - элемент давления не только на премьер-министра, но и на правительство Израиля в целом для того, чтобы "поумерить их пыл" в секторе Газа. Он добавил, что МУС вряд ли выдаст ордер на арест, потому что Израиль является одним из главных партнеров США и постоянно ими поддерживается. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240520/netanyakhu-1947283043.html

https://ria.ru/20240520/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240520/iran-1947202565.html

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сша

рафах (провинция)

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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, александр гусев (губернатор), исмаил хания, хамас, международный уголовный суд, российская академия наук, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году