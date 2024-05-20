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Шойгу выразил соболезнования Ирану из-за гибели Раиси

Шойгу выразил соболезнования Ирану из-за гибели Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

Шойгу выразил соболезнования Ирану из-за гибели Раиси

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в телеграмме соболезнований в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси выразил готовность оказать... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:12

2024-05-20T15:12

2024-05-20T15:24

иран

россия

в мире

сергей шойгу

крушение вертолета президента ирана

ибрахим раиси

хосейн амир абдоллахиан

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в телеграмме соболезнований в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси выразил готовность оказать необходимое содействие в установлении истинных причин крушения вертолета, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Примите самые глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью президента Ирана Э.Раиси. Скорбим об этой невосполнимой утрате вместе с иранским народом. Убежден, что его дело будет продолжено, а память о нем сохранится на века. Подтверждаю готовность оказать всё необходимое содействие в установлении истинных причин крушения вертолета, в котором находился Э.Раиси", - приводится в сообщении текст телеграммы.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иран, россия, в мире, сергей шойгу, крушение вертолета президента ирана, ибрахим раиси, хосейн амир абдоллахиан