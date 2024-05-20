https://ria.ru/20240520/peskov-1947163906.html
Путин в понедельник проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии
Путин в понедельник проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 20.05.2024
Путин в понедельник проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии
Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Кремле проведёт встречу с главой Кабардино-Балкарской республики Казбеком Коковым, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:23
2024-05-20T12:23
2024-05-20T12:39
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
казбек коков
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Кремле проведёт встречу с главой Кабардино-Балкарской республики Казбеком Коковым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В понедельник президент работает в Кремле, сегодня такой день внутренней работы, внутренних встреч, есть среди других встреч встреча с руководителем Кабардино-Балкарской республики с Коковым в середине дня, достаточно скоро мы ее ожидаем", - сказал Песков. Он добавил, что также пройдет несколько совещаний во второй половине дня. "Если будут открытые совещания мы, соответственно, ближе к вечеру вас будем информировать", - добавил Песков.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, казбек коков
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Казбек Коков
Путин в понедельник проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии
Песков: Путин в понедельник проведёт встречу с главой Кабардино-Балкарии Коковым
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Кремле проведёт встречу с главой Кабардино-Балкарской республики Казбеком Коковым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В понедельник президент работает в Кремле, сегодня такой день внутренней работы, внутренних встреч, есть среди других встреч встреча с руководителем Кабардино-Балкарской республики с Коковым в середине дня, достаточно скоро мы ее ожидаем", - сказал Песков.
Он добавил, что также пройдет несколько совещаний во второй половине дня.
"Если будут открытые совещания мы, соответственно, ближе к вечеру вас будем информировать", - добавил Песков.