https://ria.ru/20240520/peskov-1947163906.html

Путин в понедельник проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии

Путин в понедельник проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 20.05.2024

Путин в понедельник проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии

Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Кремле проведёт встречу с главой Кабардино-Балкарской республики Казбеком Коковым, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:23

2024-05-20T12:23

2024-05-20T12:39

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

казбек коков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946685769_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b648d1cb4d8a2308f12a886e1e64112c.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Кремле проведёт встречу с главой Кабардино-Балкарской республики Казбеком Коковым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В понедельник президент работает в Кремле, сегодня такой день внутренней работы, внутренних встреч, есть среди других встреч встреча с руководителем Кабардино-Балкарской республики с Коковым в середине дня, достаточно скоро мы ее ожидаем", - сказал Песков. Он добавил, что также пройдет несколько совещаний во второй половине дня. "Если будут открытые совещания мы, соответственно, ближе к вечеру вас будем информировать", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240520/iran-1947163414.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, казбек коков