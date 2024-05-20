https://ria.ru/20240520/mokhber-1947134044.html

Биография Мохаммада Мохбера

Биография Мохаммада Мохбера - РИА Новости, 20.05.2024

Биография Мохаммада Мохбера

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер родился 1 сентября 1955 года в Дизфуле. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:15

2024-05-20T11:15

2024-05-20T11:15

справки

мохаммад мохбер

иран

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Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер родился 1 сентября 1955 года в Дизфуле. Имеет степени магистра и доктора международного права Университета имени Шахида Бехешти, а также степень доктора менеджмента Университета Дезфула. В разное время занимал должности управляющего директора телекоммуникационной компании "Дезфул", заместителя губернатора нефтедобывающей провинции Хузестан, исполнительного вице-президента и управляющего директора телекоммуникационной компании "Хузестан".Работал на посту председателя правления банка Sina Bank.Был заместителем по коммерции и транспорту фонда "Мостазафан", являлся членом совета директоров иранской телекоммуникационной компании Irancell.В 2007 году Мохаммад Мохабер возглавил многоуровневый государственный фондSetad, находящийся под прямым контролем верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.Setad предоставляет широкий спектр услуг – строительство школ и больниц, телемедицина для охвата сельских районов Ирана, производство фармацевтических препаратов, запуск строительных проектов и др.В 2021 году был назначен первым вице-президентом Ирана. Заслуженный профессор Тегеранского университета. С 2009 года является членом Академии наук Ирана. В 2010 году Европейский союз включил Мохбера в список физических и юридических лиц, против которых были введены санкции за участие в "деятельности, связанной с ядерными и баллистическими ракетами". Два года спустя его исключили из этого списка. В 2013 году министерство финансов США добавило Setad и 37 компаний, которые оно курировало, в список организаций, подпадающих под санкции. В январе 2021 года министерство финансов США ввело санкции в отношении Мохаммада Мохбера.19 мая 2024 года вертолет делегации Ирана, возвращавшийся после визита в Азербайджан, совершил жесткую посадку в городе Джульфа в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту самолета находились президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. 20 мая после поисково-спасательной операции было объявлено, что на месте крушения президентского вертолета не нашли вышивших, сам вертолет полностью сгорел. В соответствии с конституцией Ирана обязанности погибшего президента Эбрахима Раиси в течение 50 дней до новых президентских выборов будет исполнять первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, мохаммад мохбер, иран