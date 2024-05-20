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Биография Мохаммада Мохбера - РИА Новости, 20.05.2024
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11:15 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/mokhber-1947134044.html
Биография Мохаммада Мохбера
Биография Мохаммада Мохбера - РИА Новости, 20.05.2024
Биография Мохаммада Мохбера
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер родился 1 сентября 1955 года в Дизфуле. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:15
2024-05-20T11:15
справки
мохаммад мохбер
иран
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Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер родился 1 сентября 1955 года в Дизфуле. Имеет степени магистра и доктора международного права Университета имени Шахида Бехешти, а также степень доктора менеджмента Университета Дезфула. В разное время занимал должности управляющего директора телекоммуникационной компании "Дезфул", заместителя губернатора нефтедобывающей провинции Хузестан, исполнительного вице-президента и управляющего директора телекоммуникационной компании "Хузестан".Работал на посту председателя правления банка Sina Bank.Был заместителем по коммерции и транспорту фонда "Мостазафан", являлся членом совета директоров иранской телекоммуникационной компании Irancell.В 2007 году Мохаммад Мохабер возглавил многоуровневый государственный фондSetad, находящийся под прямым контролем верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.Setad предоставляет широкий спектр услуг – строительство школ и больниц, телемедицина для охвата сельских районов Ирана, производство фармацевтических препаратов, запуск строительных проектов и др.В 2021 году был назначен первым вице-президентом Ирана. Заслуженный профессор Тегеранского университета. С 2009 года является членом Академии наук Ирана. В 2010 году Европейский союз включил Мохбера в список физических и юридических лиц, против которых были введены санкции за участие в "деятельности, связанной с ядерными и баллистическими ракетами". Два года спустя его исключили из этого списка. В 2013 году министерство финансов США добавило Setad и 37 компаний, которые оно курировало, в список организаций, подпадающих под санкции. В январе 2021 года министерство финансов США ввело санкции в отношении Мохаммада Мохбера.19 мая 2024 года вертолет делегации Ирана, возвращавшийся после визита в Азербайджан, совершил жесткую посадку в городе Джульфа в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту самолета находились президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. 20 мая после поисково-спасательной операции было объявлено, что на месте крушения президентского вертолета не нашли вышивших, сам вертолет полностью сгорел. В соответствии с конституцией Ирана обязанности погибшего президента Эбрахима Раиси в течение 50 дней до новых президентских выборов будет исполнять первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, мохаммад мохбер, иран
Справки, Мохаммад Мохбер, Иран

Биография Мохаммада Мохбера

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПервый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер
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Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер родился 1 сентября 1955 года в Дизфуле.
Имеет степени магистра и доктора международного права Университета имени Шахида Бехешти, а также степень доктора менеджмента Университета Дезфула.
В разное время занимал должности управляющего директора телекоммуникационной компании "Дезфул", заместителя губернатора нефтедобывающей провинции Хузестан, исполнительного вице-президента и управляющего директора телекоммуникационной компании "Хузестан".
Работал на посту председателя правления банка Sina Bank.
Был заместителем по коммерции и транспорту фонда "Мостазафан", являлся членом совета директоров иранской телекоммуникационной компании Irancell.
В 2007 году Мохаммад Мохабер возглавил многоуровневый государственный фондSetad, находящийся под прямым контролем верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Setad предоставляет широкий спектр услуг – строительство школ и больниц, телемедицина для охвата сельских районов Ирана, производство фармацевтических препаратов, запуск строительных проектов и др.
В 2021 году был назначен первым вице-президентом Ирана.
Заслуженный профессор Тегеранского университета. С 2009 года является членом Академии наук Ирана.
В 2010 году Европейский союз включил Мохбера в список физических и юридических лиц, против которых были введены санкции за участие в "деятельности, связанной с ядерными и баллистическими ракетами". Два года спустя его исключили из этого списка. В 2013 году министерство финансов США добавило Setad и 37 компаний, которые оно курировало, в список организаций, подпадающих под санкции. В январе 2021 года министерство финансов США ввело санкции в отношении Мохаммада Мохбера.
19 мая 2024 года вертолет делегации Ирана, возвращавшийся после визита в Азербайджан, совершил жесткую посадку в городе Джульфа в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту самолета находились президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.
20 мая после поисково-спасательной операции было объявлено, что на месте крушения президентского вертолета не нашли вышивших, сам вертолет полностью сгорел.
В соответствии с конституцией Ирана обязанности погибшего президента Эбрахима Раиси в течение 50 дней до новых президентских выборов будет исполнять первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМохаммад МохберИран
 
 
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