https://ria.ru/20240520/raisi-1947089196.html

Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета

Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета - РИА Новости, 20.05.2024

Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета

Президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся после визита в Азербайджан, погибли в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T06:55

2024-05-20T06:55

2024-05-20T10:36

иран

в мире

азербайджан

хосейн амир абдоллахиан

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся после визита в Азербайджан, погибли в результате крушения вертолета, передает агентство Mehr."Президент Ирана и его сопровождение погибли при происшествии, которое случилось с вертолетом. <...> Эбрахим Раиси, президент нашей страны, погиб при крушении вертолета в горном районе на северо-западе Ирана, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан тоже среди погибших", — говорится в сообщении агентства.Помимо президента и главы МИД, на борту вертолета находились имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник.Информацию о гибели Раиси и всей делегации подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.Ранее телеканал Press TV со ссылкой на Иранский Красный Полумесяц сообщил, что на месте крушения не нашли выживших, сам вертолет полностью сгорел.Правительство исламской республики проведет экстренное заседание из-за гибели президента и главы МИД.Крушение вертолета РаисиИнцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. Изначально сообщалось, что он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправило в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947088696.html

https://ria.ru/20240520/slutskiy-1947091708.html

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иран, в мире, азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана