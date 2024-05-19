https://ria.ru/20240519/vertolet-1947021072.html

В Иране совершил жесткую посадку вертолет, перевозивший президента Раиси

В Иране совершил жесткую посадку вертолет, перевозивший президента Раиси - РИА Новости, 19.05.2024

В Иране совершил жесткую посадку вертолет, перевозивший президента Раиси

Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси потерпел аварию на северо-западе страны, ведутся поиски, передает государственный телеканал Press TV. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T16:02

2024-05-19T16:02

2024-05-19T20:55

в мире

иран

ибрахим раиси

азербайджан

хосейн амир абдоллахиан

ильхам алиев

авария с вертолетом президента ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947038643_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f24f18ad8fc6273fcef1705517394968.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси потерпел аварию на северо-западе страны, ведутся поиски, передает государственный телеканал Press TV."По сообщениям, вертолет, перевозивший президента Раиси, попал в аварию на северо-западе Ирана", — говорится в публикации в Telegram-канале.По предварительным данным, вертолет совершил жесткую посадку в городе Джульфа в иранской провинции Восточный Азербайджан. Спасательные команды сейчас пытаются добраться к месту происшествия, обстановка осложняется плохими погодными условиями.Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана. По данным СМИ, люди из окружения президента связались с командным центром, это дает надежду на то, что при аварии никто не погиб.В свою очередь, министры энергетики и дорог Али Акбар Мехрабиан и Мехрдад Базрпаш, находившиеся на борту другого вертолета, благополучно добрались до пункта назначения. В 16:53 мск агентство IRNA сообщило, что спасатели прибыли в район происшествия и начали поиски. В операции участвуют 16 отрядов, ее проведение осложняют туман и рельеф местности. Также в эту местность отправили вертолет со спасателями, однако он не смог приземлиться из-за погодных условий и был вынужден вернуться обратно.Позднее агентство Tasnim сообщило, что удалось определить точное местонахождение борта президента. Отмечается, что вертолет совершил жесткую посадку в труднодоступном районе возле деревни Узи.По данным газеты Tehran Times, ссылающейся на главу иранского Красного Полумесяца, одна из поисково-спасательных групп добралась до места инцидента.О готовности помочь Тегерану заявили многие страны, включая Россию, Азербайджан, Армению, Турцию и Саудовскую Аравию. В свою очередь, в Евросоюзе пообещали задействовать свою спутниковую систему для помощи в поисках вертолета.Ранее в воскресенье Раиси прибыл в Азербайджан. Там он вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.

https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html

иран

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, ибрахим раиси, азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, авария с вертолетом президента ирана