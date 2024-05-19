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В Иране совершил жесткую посадку вертолет, перевозивший президента Раиси - РИА Новости, 19.05.2024
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16:02 19.05.2024 (обновлено: 20:55 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/vertolet-1947021072.html
В Иране совершил жесткую посадку вертолет, перевозивший президента Раиси
В Иране совершил жесткую посадку вертолет, перевозивший президента Раиси - РИА Новости, 19.05.2024
В Иране совершил жесткую посадку вертолет, перевозивший президента Раиси
Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси потерпел аварию на северо-западе страны, ведутся поиски, передает государственный телеканал Press TV. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T16:02
2024-05-19T20:55
в мире
иран
ибрахим раиси
азербайджан
хосейн амир абдоллахиан
ильхам алиев
авария с вертолетом президента ирана
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси потерпел аварию на северо-западе страны, ведутся поиски, передает государственный телеканал Press TV."По сообщениям, вертолет, перевозивший президента Раиси, попал в аварию на северо-западе Ирана", — говорится в публикации в Telegram-канале.По предварительным данным, вертолет совершил жесткую посадку в городе Джульфа в иранской провинции Восточный Азербайджан. Спасательные команды сейчас пытаются добраться к месту происшествия, обстановка осложняется плохими погодными условиями.Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана. По данным СМИ, люди из окружения президента связались с командным центром, это дает надежду на то, что при аварии никто не погиб.В свою очередь, министры энергетики и дорог Али Акбар Мехрабиан и Мехрдад Базрпаш, находившиеся на борту другого вертолета, благополучно добрались до пункта назначения. В 16:53 мск агентство IRNA сообщило, что спасатели прибыли в район происшествия и начали поиски. В операции участвуют 16 отрядов, ее проведение осложняют туман и рельеф местности. Также в эту местность отправили вертолет со спасателями, однако он не смог приземлиться из-за погодных условий и был вынужден вернуться обратно.Позднее агентство Tasnim сообщило, что удалось определить точное местонахождение борта президента. Отмечается, что вертолет совершил жесткую посадку в труднодоступном районе возле деревни Узи.По данным газеты Tehran Times, ссылающейся на главу иранского Красного Полумесяца, одна из поисково-спасательных групп добралась до места инцидента.О готовности помочь Тегерану заявили многие страны, включая Россию, Азербайджан, Армению, Турцию и Саудовскую Аравию. В свою очередь, в Евросоюзе пообещали задействовать свою спутниковую систему для помощи в поисках вертолета.Ранее в воскресенье Раиси прибыл в Азербайджан. Там он вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.
https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html
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в мире, иран, ибрахим раиси, азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, авария с вертолетом президента ирана
В мире, Иран, Ибрахим Раиси, Азербайджан, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев, Авария с вертолетом президента Ирана
В Иране совершил жесткую посадку вертолет, перевозивший президента Раиси

Вертолет президента Ирана Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе страны

© Фото : Tasnim NewsПоисковая операция на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Поисковая операция на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : Tasnim News
Поисковая операция на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси потерпел аварию на северо-западе страны, ведутся поиски, передает государственный телеканал Press TV.
«
"По сообщениям, вертолет, перевозивший президента Раиси, попал в аварию на северо-западе Ирана", — говорится в публикации в Telegram-канале.
© Фото : Tasnim NewsПоисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : Tasnim News
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
По предварительным данным, вертолет совершил жесткую посадку в городе Джульфа в иранской провинции Восточный Азербайджан. Спасательные команды сейчас пытаются добраться к месту происшествия, обстановка осложняется плохими погодными условиями.
Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана. По данным СМИ, люди из окружения президента связались с командным центром, это дает надежду на то, что при аварии никто не погиб.
В свою очередь, министры энергетики и дорог Али Акбар Мехрабиан и Мехрдад Базрпаш, находившиеся на борту другого вертолета, благополучно добрались до пункта назначения.
В 16:53 мск агентство IRNA сообщило, что спасатели прибыли в район происшествия и начали поиски. В операции участвуют 16 отрядов, ее проведение осложняют туман и рельеф местности. Также в эту местность отправили вертолет со спасателями, однако он не смог приземлиться из-за погодных условий и был вынужден вернуться обратно.
Позднее агентство Tasnim сообщило, что удалось определить точное местонахождение борта президента. Отмечается, что вертолет совершил жесткую посадку в труднодоступном районе возле деревни Узи.
По данным газеты Tehran Times, ссылающейся на главу иранского Красного Полумесяца, одна из поисково-спасательных групп добралась до места инцидента.
О готовности помочь Тегерану заявили многие страны, включая Россию, Азербайджан, Армению, Турцию и Саудовскую Аравию. В свою очередь, в Евросоюзе пообещали задействовать свою спутниковую систему для помощи в поисках вертолета.
Ранее в воскресенье Раиси прибыл в Азербайджан. Там он вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.
Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси во время предвыборного митинга в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
Биография Ибрахима Раиси
19 июня 2021, 15:48
 
В миреИранИбрахим РаисиАзербайджанХосейн Амир АбдоллахианИльхам АлиевАвария с вертолетом президента Ирана
 
 
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