https://ria.ru/20240520/kitay-1947295177.html

Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за Москвы

Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за Москвы - РИА Новости, 20.05.2024

Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за Москвы

Визит президента Путина в Пекин продемонстрировал, что Вашингтону вряд ли удастся внести разлад в отношения между Россией и Китаем, хотя США напрямую... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T21:51

2024-05-20T21:51

2024-05-20T23:59

в мире

россия

китай

пекин

си цзиньпин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946435753_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_8a9af6353fceb5f910cd5bceff63668a.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Визит президента Путина в Пекин продемонстрировал, что Вашингтону вряд ли удастся внести разлад в отношения между Россией и Китаем, хотя США напрямую заинтересованы в подобном сценарии, пишет обозреватель британской Financial Times Гидеон Рахман."Подобный геополитический шаг вряд ли сработает на практике – по крайней мере, в обозримом будущем. Теплый прием Путина во время его визита в Пекин на прошлой неделе является свидетельством несравненной прочности китайско-российских отношений", – говорится в материале.В статье также отмечается, что многие американские политики встревожены стремительным сближением Москвы и Пекина. Объединенные силы двух сверхдержав, стремящихся к большей независимости от западного мира, увеличивают шансы на смещение баланса сил в пользу конкурентов НАТО. При этом в данный момент Вашингтону нечего предложить Китаю в качестве замены взаимовыгодным отношениям с Россией, отмечает журналист.Путин посетил Китай с государственным визитом 16-17 мая. Это был первый зарубежный визит президента России после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают "личную химию", сложившуюся между лидерами, отметили в Кремле.

https://ria.ru/20240517/putin-1946666317.html

https://ria.ru/20240517/kitay-1946610561.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, пекин, си цзиньпин, нато