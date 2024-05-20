Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за Москвы
FT: США не под силу внести разлад в отношения России и Китая
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном открытии концерта по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном открытии концерта по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Визит президента Путина в Пекин продемонстрировал, что Вашингтону вряд ли удастся внести разлад в отношения между Россией и Китаем, хотя США напрямую заинтересованы в подобном сценарии, пишет обозреватель британской Financial Times Гидеон Рахман.
"Подобный геополитический шаг вряд ли сработает на практике – по крайней мере, в обозримом будущем. Теплый прием Путина во время его визита в Пекин на прошлой неделе является свидетельством несравненной прочности китайско-российских отношений", – говорится в материале.
В статье также отмечается, что многие американские политики встревожены стремительным сближением Москвы и Пекина. Объединенные силы двух сверхдержав, стремящихся к большей независимости от западного мира, увеличивают шансы на смещение баланса сил в пользу конкурентов НАТО. При этом в данный момент Вашингтону нечего предложить Китаю в качестве замены взаимовыгодным отношениям с Россией, отмечает журналист.
Путин посетил Китай с государственным визитом 16-17 мая. Это был первый зарубежный визит президента России после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают "личную химию", сложившуюся между лидерами, отметили в Кремле.