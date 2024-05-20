Рейтинг@Mail.ru
Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за Москвы - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 20.05.2024 (обновлено: 23:59 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/kitay-1947295177.html
Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за Москвы
Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за Москвы - РИА Новости, 20.05.2024
Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за Москвы
Визит президента Путина в Пекин продемонстрировал, что Вашингтону вряд ли удастся внести разлад в отношения между Россией и Китаем, хотя США напрямую... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T21:51
2024-05-20T23:59
в мире
россия
китай
пекин
си цзиньпин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946435753_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_8a9af6353fceb5f910cd5bceff63668a.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Визит президента Путина в Пекин продемонстрировал, что Вашингтону вряд ли удастся внести разлад в отношения между Россией и Китаем, хотя США напрямую заинтересованы в подобном сценарии, пишет обозреватель британской Financial Times Гидеон Рахман."Подобный геополитический шаг вряд ли сработает на практике – по крайней мере, в обозримом будущем. Теплый прием Путина во время его визита в Пекин на прошлой неделе является свидетельством несравненной прочности китайско-российских отношений", – говорится в материале.В статье также отмечается, что многие американские политики встревожены стремительным сближением Москвы и Пекина. Объединенные силы двух сверхдержав, стремящихся к большей независимости от западного мира, увеличивают шансы на смещение баланса сил в пользу конкурентов НАТО. При этом в данный момент Вашингтону нечего предложить Китаю в качестве замены взаимовыгодным отношениям с Россией, отмечает журналист.Путин посетил Китай с государственным визитом 16-17 мая. Это был первый зарубежный визит президента России после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают "личную химию", сложившуюся между лидерами, отметили в Кремле.
https://ria.ru/20240517/putin-1946666317.html
https://ria.ru/20240517/kitay-1946610561.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946435753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35fb118292e039e593971532fd52122f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, пекин, си цзиньпин, нато
В мире, Россия, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, НАТО
Не сработает: Вашингтону предсказали провал из-за Москвы

FT: США не под силу внести разлад в отношения России и Китая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном открытии концерта по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном открытии концерта по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном открытии концерта по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Визит президента Путина в Пекин продемонстрировал, что Вашингтону вряд ли удастся внести разлад в отношения между Россией и Китаем, хотя США напрямую заинтересованы в подобном сценарии, пишет обозреватель британской Financial Times Гидеон Рахман.
"Подобный геополитический шаг вряд ли сработает на практике – по крайней мере, в обозримом будущем. Теплый прием Путина во время его визита в Пекин на прошлой неделе является свидетельством несравненной прочности китайско-российских отношений", – говорится в материале.
Пресс-конференция Путина по итогам визита в Китай - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
"Ультиматумы не пройдут". О чем рассказал Путин во время визита в Китай
17 мая, 14:24
В статье также отмечается, что многие американские политики встревожены стремительным сближением Москвы и Пекина. Объединенные силы двух сверхдержав, стремящихся к большей независимости от западного мира, увеличивают шансы на смещение баланса сил в пользу конкурентов НАТО. При этом в данный момент Вашингтону нечего предложить Китаю в качестве замены взаимовыгодным отношениям с Россией, отмечает журналист.
Путин посетил Китай с государственным визитом 16-17 мая. Это был первый зарубежный визит президента России после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают "личную химию", сложившуюся между лидерами, отметили в Кремле.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Китайские СМИ раскрыли секрет отношений России и Китая
17 мая, 11:19
 
В миреРоссияКитайПекинСи ЦзиньпинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала