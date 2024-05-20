https://ria.ru/20240520/evropa-1946712007.html

"Брюссель обанкротился". Что назревает в центре Европы

"Брюссель обанкротился". Что назревает в центре Европы - РИА Новости, 20.05.2024

"Брюссель обанкротился". Что назревает в центре Европы

В самопровозглашенной республике Косово — очередное обострение. На этот раз Приштина решила ударить по самому дорогому. На что пошли ради демократии — в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T08:00

2024-05-20T08:00

2024-05-20T17:22

религия

косово

приштина

сербия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. В самопровозглашенной республике Косово — очередное обострение. На этот раз Приштина решила ударить по самому дорогому. На что пошли ради демократии — в материале РИА Новости."Вредные инициативы"Духовный Белград негодует: "Это все равно что папе римскому запрещено ехать в Ватикан или главе Англиканской церкви — в Кентерберийский собор".Поводом для столь громких заявлений стал недавний инцидент на границе Косово. На территории края действует Печский монастырь. В этой древней обители вот уже много лет проходят архиерейские соборы. Очередной планировали на 13 мая.Но в последний момент произошло недоразумение. На контрольно-пропускном пункте "Мердаре" патриарху Сербскому Порфирию и еще семерым иерархам объявили: въезд запрещен."Все двери этого мира открыты для меня, — говорится в официальном заявлении главы СПЦ, — <…> только дверь моего дома <…> закрыта и меня не впускают". В Приштине позже уточнили, что подобные визиты "не будут разрешены до тех пор, пока Сербия не прекратит свои кампании против <…> Косово на международной арене".Косвенной причиной могли стать недавние заявления патриарха во время встречи с послом США в Белграде Кристофером Хиллом. Порфирий, рассуждая о проблеме вступления Косово в Совет Европы, назвал подобные инициативы "вредными".Они, по его словам, "не приносят ничего хорошего" и лишь "ставят народы, веками жившие в одном и том же жизненном пространстве, перед новыми вызовами". Да и в целом позиция духовного лидера сербов по данному вопросу с момента интронизации в 2021-м остается неизменной."Косово — это для нас не только геополитический вопрос, это, по сути, вопрос нашей национальной идентичности, — говорил он три года назад. — Физически в данный момент наше государство не присутствует там в полном смысле этого слова, но, по существу, Косово — это часть Сербии".Не мелочатсяРазумеется, властям "республики" подобное пришлось не по вкусу. Ведь уже более двух десятков лет они проводят совсем иную политику. И ясно дают понять: сербы здесь — нежеланные гости.Проявляется это в основном на бытовой почве. Например, администрация города Косовска-Митровица при прокладке новой автодороги решила не мелочиться и пожертвовала сербским кладбищем. Старинный погост попросту сровняли с землей.Или в Каменице группа неизвестных напала на несколько сербских школ: здания забросали камнями и повесили на них баннеры с оскорбительными высказываниями. Полиция лишь отделалась сообщением "Виновных ищут".Излюбленной мишенью становится и СПЦ, ведь край — ее каноническая территория (Рашко-Призренская епархия) — более трех десятков приходов и 14 монастырей.Один из них — Архангела Михаила в селе Ракица — в конце 2023-го пытались занять албанские националисты. Рейдеры захватили храм и заявили о намерении перерегистрировать его в "Албанскую национальную православную церковь" (раскольническая организация, не признаваемая ни одной из поместных церквей).Косовские правоохранители, вопреки закону, дважды отказывались принять у руководства Рашко-Призренской епархии заявление об осквернении святыни. Решить вопрос удалось лишь при содействии европейской миссии EULEX. Приход вернули.Обитель злаОднако наиболее яркая вспышка конфликта на религиозной почве произошла ранее — в сентябре 2023-го. В небольшой деревушке Баньска несколько десятков вооруженных боевиков забаррикадировались на территории местного монастыря. Спустя пару часов косовская полиция взяла ситуацию под контроль.Позже премьер-министр "республики" Альбин Курти заявил: из обители конфисковали внушительный арсенал оружия. А в распоряжении правительства оказались документы, якобы свидетельствующие о планах Белграда захватить Баньску и несколько других населенных пунктов.А вскоре полиция без каких-либо объяснений 20 октября арестовала настоятеля другого монастыря — Девина-Вода — протосинкелла Фотия (Костовски). Священник — гражданин Северной Македонии — в тот день прибыл в департамент по делам иностранцев, чтобы продлить вид на жительство. Однако в ответ получил уведомление о депортации и запрете на въезд в Косово.В Рашко-Призренской епархии отреагировали сразу: у отца Фотия проблем с законом не было. А высылали его, как следовало из представленного документа, "по причинам национальной безопасности".После полицейские временно конфисковали у священника паспорт и мобильный телефон, обыскали автомобиль. И спустя несколько часов настоятель уже был на границе с Македонией.Переписывая историюВ СПЦ неоднократно подчеркивали: Приштина всеми силами пытается представить церковь участником и даже виновником нынешнего конфликта.Делается это, по мнению главного научного сотрудника белградского Института новейшей истории Сербии Александра Раковича, с целью создания собственной религиозной структуры. А потому нужно избавиться от прежней — культурного звена, объединяющего этносы.Идея независимости, или автокефалии, витает в интеллектуальном и политическом пространстве Косово давно. Более десяти лет назад ее впервые озвучили члены националистической албанской партии "Самоопределение" — внесли в парламент соответствующий законопроект.А позже экс-партиец писатель Авни Рудаку вольно-невольно пролил свет на инициативу — в ней был немаловажный материальный аспект. Появление "косовского православия" облегчило бы вступление "республики" в ЮНЕСКО. Ведь если в регионе будет своя церковь, к ней автоматически перейдет все имущество Рашко-Призренской епархии СПЦ.С этой целью создавали идеологическую базу. В последние годы косовские историки опубликовали массу научных статей, якобы доказывающих, что местные святыни изначально не принадлежали Сербии. А теперь от теории перешли к практике. По словам директора офиса по делам Косово Петара Петковича, запрет на въезд патриарху Порфирию — личное распоряжение премьера Альбина Курти. Этот пример лишний раз доказывает намерение Приштины изгнать сербов из региона."И такая политика ненависти, религиозной нетерпимости и угнетения сделала Косово кандидатом в члены Совета Европы, — иронизирует Петкович. — Пусть все те представители международного сообщества, которые поддерживают такую политику, хорошенько подумают над этим фактом".С упреками глава офиса поторопился. Международное сообщество не прошло мимо. Инцидент с патриархом Порфирием уже осудили в правозащитном альянсе "Церковь против ксенофобии и дискриминации", а также в ЕС. Обеспокоенность выразили послы ряда европейских стран в Приштине. Но возымеет ли это действие — покажет время.

https://ria.ru/20240506/kiev-1943721175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

косово, приштина, сербия, аналитика - религия и мировоззрение