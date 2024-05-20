Рейтинг@Mail.ru
Биография Али Багери - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/bageri-1947261828.html
Биография Али Багери
Биография Али Багери - РИА Новости, 20.05.2024
Биография Али Багери
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни родился в 1967 году в семье университетского преподавателя Мохаммад-Багера Багери Кяни... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:05
2024-05-20T18:05
справки
иран
али багери
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947139019_0:0:3009:1692_1920x0_80_0_0_09eff921f657ef3b0696a0a7cd5c2b0c.jpg
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни родился в 1967 году в семье университетского преподавателя Мохаммад-Багера Багери Кяни. Его отец также являлся членом Совета экспертов (совещательного органа в Иране, контролирующего верховного лидера страны) и попечительского совета Университета имама Садика. Его дядя Мохаммад-Реза Махдави Кяни был председателем Совета экспертов Ирана, премьер-министром страны.Окончил Университет имама Садика, где изучал исламоведение и экономику.После окончания обучения работал в радиовещательной организации.В 1994 году перешел на дипломатическую работу. Работал в арабо-африканском департаменте, где отвечал за отдел Ближнего Востока и Северной Африки, в котором курировал ливанские, палестинские, иорданские, египетские и израильские вопросы; возглавлял отдел по Центральной и Северной Европе. В 2007 году работал заместителем министра иностранных дел по Европе.В 2007-2013 годах был членом иранской делегации на ядерных переговорах с США.В 2008-2013 годах работал в секретариате Высшего совета безопасности, был заместителем руководителя совета Саида Джалили.В 2013 году Али Багери Кани возглавил избирательный штаб Саида Джалили, баллотировавшегося в президенты Ирана.В последующем занял пост главы отдела по правам человека при судебной власти Ирана.В 2021 году был назначен заместителем по политическим вопросам в министерстве иностранных дел Ирана.Является сторонником антизападной линии, а также критиком ядерной сделки с США (Совместный всеобъемлющий план действий).19 мая 2024 года вертолет делегации Ирана, возвращавшийся после визита в Азербайджан, совершил жесткую посадку в городе Джульфа в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту самолета находились президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. После поисково-спасательной операции было объявлено, что на месте крушения президентского вертолета не нашли вышивших, сам вертолет полностью сгорел. 20 мая Али Багери Кяни назначен исполняющим обязанности главы МИД Ирана после гибели Хосейна Абдоллахиана. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947139019_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_0b43ff88fff48dfc6ef7ba6082e13e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, иран, али багери
Справки, Иран, Али Багери

Биография Али Багери

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкАли Багери
Али Багери - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
Перейти в медиабанк
Али Багери
Читать ria.ru в
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни родился в 1967 году в семье университетского преподавателя Мохаммад-Багера Багери Кяни. Его отец также являлся членом Совета экспертов (совещательного органа в Иране, контролирующего верховного лидера страны) и попечительского совета Университета имама Садика. Его дядя Мохаммад-Реза Махдави Кяни был председателем Совета экспертов Ирана, премьер-министром страны.
Окончил Университет имама Садика, где изучал исламоведение и экономику.
После окончания обучения работал в радиовещательной организации.
В 1994 году перешел на дипломатическую работу. Работал в арабо-африканском департаменте, где отвечал за отдел Ближнего Востока и Северной Африки, в котором курировал ливанские, палестинские, иорданские, египетские и израильские вопросы; возглавлял отдел по Центральной и Северной Европе.
В 2007 году работал заместителем министра иностранных дел по Европе.
В 2007-2013 годах был членом иранской делегации на ядерных переговорах с США.
В 2008-2013 годах работал в секретариате Высшего совета безопасности, был заместителем руководителя совета Саида Джалили.
В 2013 году Али Багери Кани возглавил избирательный штаб Саида Джалили, баллотировавшегося в президенты Ирана.
В последующем занял пост главы отдела по правам человека при судебной власти Ирана.
В 2021 году был назначен заместителем по политическим вопросам в министерстве иностранных дел Ирана.
Является сторонником антизападной линии, а также критиком ядерной сделки с США (Совместный всеобъемлющий план действий).
19 мая 2024 года вертолет делегации Ирана, возвращавшийся после визита в Азербайджан, совершил жесткую посадку в городе Джульфа в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту самолета находились президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. После поисково-спасательной операции было объявлено, что на месте крушения президентского вертолета не нашли вышивших, сам вертолет полностью сгорел.
20 мая Али Багери Кяни назначен исполняющим обязанности главы МИД Ирана после гибели Хосейна Абдоллахиана.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиИранАли Багери
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала