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Биография Али Багери

Биография Али Багери - РИА Новости, 20.05.2024

Биография Али Багери

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни родился в 1967 году в семье университетского преподавателя Мохаммад-Багера Багери Кяни... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T18:05

2024-05-20T18:05

2024-05-20T18:05

справки

иран

али багери

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Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни родился в 1967 году в семье университетского преподавателя Мохаммад-Багера Багери Кяни. Его отец также являлся членом Совета экспертов (совещательного органа в Иране, контролирующего верховного лидера страны) и попечительского совета Университета имама Садика. Его дядя Мохаммад-Реза Махдави Кяни был председателем Совета экспертов Ирана, премьер-министром страны.Окончил Университет имама Садика, где изучал исламоведение и экономику.После окончания обучения работал в радиовещательной организации.В 1994 году перешел на дипломатическую работу. Работал в арабо-африканском департаменте, где отвечал за отдел Ближнего Востока и Северной Африки, в котором курировал ливанские, палестинские, иорданские, египетские и израильские вопросы; возглавлял отдел по Центральной и Северной Европе. В 2007 году работал заместителем министра иностранных дел по Европе.В 2007-2013 годах был членом иранской делегации на ядерных переговорах с США.В 2008-2013 годах работал в секретариате Высшего совета безопасности, был заместителем руководителя совета Саида Джалили.В 2013 году Али Багери Кани возглавил избирательный штаб Саида Джалили, баллотировавшегося в президенты Ирана.В последующем занял пост главы отдела по правам человека при судебной власти Ирана.В 2021 году был назначен заместителем по политическим вопросам в министерстве иностранных дел Ирана.Является сторонником антизападной линии, а также критиком ядерной сделки с США (Совместный всеобъемлющий план действий).19 мая 2024 года вертолет делегации Ирана, возвращавшийся после визита в Азербайджан, совершил жесткую посадку в городе Джульфа в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту самолета находились президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. После поисково-спасательной операции было объявлено, что на месте крушения президентского вертолета не нашли вышивших, сам вертолет полностью сгорел. 20 мая Али Багери Кяни назначен исполняющим обязанности главы МИД Ирана после гибели Хосейна Абдоллахиана. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, иран, али багери