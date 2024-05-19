https://ria.ru/20240519/ataki-1947009638.html

Рогов рассказал, кто причастен к атакам на ЗАЭС

Рогов рассказал, кто причастен к атакам на ЗАЭС - РИА Новости, 19.05.2024

Рогов рассказал, кто причастен к атакам на ЗАЭС

Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя заявление... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T14:27

2024-05-19T14:27

2024-05-19T15:15

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владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя заявление МАГАТЭ на тему обстрелов ЗАЭС, заявил, что причастные к атакам на станцию очевидны, обстрелы ведутся по указанию киевского режима. "Подобные заявления со стороны Гросси - политические игры и попытка обелить преступный режим Зеленского. Гросси признался, что возглавляемое им агентство фактически зависимо от Запада и действует под его диктовку. В МАГАТЭ фактически поощряют угрозу ядерного терроризма, которая исходит от режима Зеленского. Ведь всем очевидно, что к атакам причастны боевики ВСУ, которые по указанию террористического режима Зеленского обстреливают атомную станцию", - сказал Рогов РИА Новости. Ранее в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что предаст огласке, какая из сторон совершала атаки на Запорожскую АЭС, если агентство сможет независимо подтвердить эту информацию. По его словам, обстрелы и запуск ударных беспилотников ведутся ВСУ с подконтрольной им территории на правом берегу Днепропетровской области – городов Никополь и Марганец и их пригородов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240519/magate-1946966885.html

https://ria.ru/20240426/shoygu-1942440509.html

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