https://ria.ru/20240519/ataki-1947009638.html
Рогов рассказал, кто причастен к атакам на ЗАЭС
Рогов рассказал, кто причастен к атакам на ЗАЭС - РИА Новости, 19.05.2024
Рогов рассказал, кто причастен к атакам на ЗАЭС
Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя заявление... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T14:27
2024-05-19T14:27
2024-05-19T15:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя заявление МАГАТЭ на тему обстрелов ЗАЭС, заявил, что причастные к атакам на станцию очевидны, обстрелы ведутся по указанию киевского режима. "Подобные заявления со стороны Гросси - политические игры и попытка обелить преступный режим Зеленского. Гросси признался, что возглавляемое им агентство фактически зависимо от Запада и действует под его диктовку. В МАГАТЭ фактически поощряют угрозу ядерного терроризма, которая исходит от режима Зеленского. Ведь всем очевидно, что к атакам причастны боевики ВСУ, которые по указанию террористического режима Зеленского обстреливают атомную станцию", - сказал Рогов РИА Новости. Ранее в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что предаст огласке, какая из сторон совершала атаки на Запорожскую АЭС, если агентство сможет независимо подтвердить эту информацию. По его словам, обстрелы и запуск ударных беспилотников ведутся ВСУ с подконтрольной им территории на правом берегу Днепропетровской области – городов Никополь и Марганец и их пригородов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240519/magate-1946966885.html
https://ria.ru/20240426/shoygu-1942440509.html
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россия, днепропетровская область, днепр (город), рафаэль гросси, владимир рогов, владимир путин, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
Россия, Днепропетровская область, Днепр (город), Рафаэль Гросси, Владимир Рогов, Владимир Путин, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал, кто причастен к атакам на ЗАЭС
Рогов: к атакам на ЗАЭС причастны ВСУ, а МАГАТЭ пытаются обелить киевский режим