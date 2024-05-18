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Эксперт рассказал, сколько в среднем россияне выпивают вина в год - РИА Новости, 18.05.2024
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02:04 18.05.2024 (обновлено: 12:06 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/vino-1946822636.html
Эксперт рассказал, сколько в среднем россияне выпивают вина в год
Эксперт рассказал, сколько в среднем россияне выпивают вина в год - РИА Новости, 18.05.2024
Эксперт рассказал, сколько в среднем россияне выпивают вина в год
Россияне в среднем выпивают в год примерно 8,5 литров вина, французы и итальянцы, для сравнения, по 45 литров, заявил РИА Новости председатель правления... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T02:04
2024-05-18T12:06
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россияне в среднем выпивают в год примерно 8,5 литров вина, французы и итальянцы, для сравнения, по 45 литров, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев. "Согласно социологическим исследованиям, только 13% населения России выбирает вино как любимый напиток. Для 44% таким напитком является пиво, для 39% - водка", - сказал он. При этом в среднем, по его словам, "россияне выпивают в год всего примерно 8,5 литров вина, включая два литра игристого на человека в год". "В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель чуть выше - 12 литров", - добавил собеседник агентства. "Для сравнения: французы и итальянцы выпивают сегодня 45 литров вина в год, а идущие на первом месте португальцы - 52-53 литра", - заключил Меркушев. Читайте полный текст интервью Виталия Меркушева &gt;&gt;
https://ria.ru/20240515/vino-1946141962.html
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общество, россия, санкт-петербург, москва
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Москва
Эксперт рассказал, сколько в среднем россияне выпивают вина в год

Меркушев: россияне в среднем выпивают в год 8,5 литров вина

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДегустация красного вина на винодельне в Краснодарском крае.
Дегустация красного вина на винодельне в Краснодарском крае. - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Дегустация красного вина на винодельне в Краснодарском крае.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россияне в среднем выпивают в год примерно 8,5 литров вина, французы и итальянцы, для сравнения, по 45 литров, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев.
"Согласно социологическим исследованиям, только 13% населения России выбирает вино как любимый напиток. Для 44% таким напитком является пиво, для 39% - водка", - сказал он.
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При этом в среднем, по его словам, "россияне выпивают в год всего примерно 8,5 литров вина, включая два литра игристого на человека в год".
Москве и Санкт-Петербурге этот показатель чуть выше - 12 литров", - добавил собеседник агентства.
"Для сравнения: французы и итальянцы выпивают сегодня 45 литров вина в год, а идущие на первом месте португальцы - 52-53 литра", - заключил Меркушев.
Читайте полный текст интервью Виталия Меркушева >>
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