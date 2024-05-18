https://ria.ru/20240518/vino-1946822636.html

Эксперт рассказал, сколько в среднем россияне выпивают вина в год

Эксперт рассказал, сколько в среднем россияне выпивают вина в год - РИА Новости, 18.05.2024

Эксперт рассказал, сколько в среднем россияне выпивают вина в год

Россияне в среднем выпивают в год примерно 8,5 литров вина, французы и итальянцы, для сравнения, по 45 литров, заявил РИА Новости председатель правления... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T02:04

2024-05-18T02:04

2024-05-18T12:06

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россияне в среднем выпивают в год примерно 8,5 литров вина, французы и итальянцы, для сравнения, по 45 литров, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев. "Согласно социологическим исследованиям, только 13% населения России выбирает вино как любимый напиток. Для 44% таким напитком является пиво, для 39% - водка", - сказал он. При этом в среднем, по его словам, "россияне выпивают в год всего примерно 8,5 литров вина, включая два литра игристого на человека в год". "В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель чуть выше - 12 литров", - добавил собеседник агентства. "Для сравнения: французы и итальянцы выпивают сегодня 45 литров вина в год, а идущие на первом месте португальцы - 52-53 литра", - заключил Меркушев. Читайте полный текст интервью Виталия Меркушева >>

https://ria.ru/20240515/vino-1946141962.html

https://ria.ru/20240501/vino-1943250545.html

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общество, россия, санкт-петербург, москва