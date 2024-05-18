https://ria.ru/20240518/merkushev-1946764455.html

Виталий Меркушев: виноделие в России превращается в серьезный бизнес

Виталий Меркушев: виноделие в России превращается в серьезный бизнес - РИА Новости, 18.05.2024

Виталий Меркушев: виноделие в России превращается в серьезный бизнес

Качество российского вина улучшается, откровенной халтуры на рынке становится меньше, заявил председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T12:00

2024-05-18T12:00

2024-05-18T12:00

интервью

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россия

алкоголь

вино

виноделие

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Качество российского вина улучшается, откровенной халтуры на рынке становится меньше, заявил председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев. В интервью РИА Новости он рассказал, для кого вино в России любимый напиток, сколько винограда нужно для производства одной бутылки хорошего вина, и какое вино покупать в стране рискованно. Беседовал Серго Кухианидзе.— Давайте начнем с не очень приятного. С 1 мая в России, как известно, значительно выросла ставка акциза на вино. Теперь, стало быть, акциз на литр возрастет ровно в три раза, тихого до 108 с 36 рублей, а игристого до 141 с 47 рублей, верно? Вино для потребителей сейчас резко подорожает?— Однозначно назвать эту новость неприятной, пожалуй, нельзя. Для кого, как говорится, как.Если коротко, увеличение акцизной ставки — это удар в первую очередь по импортируемому вину, которое и так уже было недешевым. Поэтому тех, кто его покупал, вряд ли сильно отпугнет и такое повышение цены.Важно сказать, что всем российским товаропроизводителям этот акциз будет возвращаться. Изначально планировалось, что он будет возвращаться только тем, кто производит вино из своего винограда (винограда того же предприятия), но в апреле в поправках в налоговое законодательство этот возврат был распространен и на производство вина из сторонних, но, естественно, также российских виноматериалов.На чем, с точки зрения виноделов, новый акциз скажется несколько негативно, так это на массовом самом недорогом ценовом сегменте вина, поскольку акциз должен быть включен в себестоимость вина, цена за бутылку в этом сегменте может возрасти до 300-350 рублей со 180-250 рублей. Большинство экспертов полагают, что часть людей, потреблявших такие вина, перейдут отныне на пиво и водку, которые значительно дешевле в пересчете на этиловый спирт.Плюсом нынешнего повышения акциза на вино также принято считать, что оно, как подсчитали, принесет казне десятки миллиардов рублей в год, часть которых, мы уверены, будет направлена на развитие виноделия в стране.— Вообще, знаете, говорить о вине в России, мне кажется, немного странновато. Мы же северная страна, где исторически пьют водку и пиво. Одно без другого, как гласит даже народная мудрость, — деньги на ветер!— Вы правы, но лишь отчасти, ситуация с вином довольно-таки быстро в России меняется.Да, согласно социологическим исследованиям, только 13% населения России выбирает вино как любимый напиток. Для 44% таким напитком является пиво, для 39% — водка.В среднем россияне выпивают в год всего примерно 8,5 литров вина, включая два литра игристого на человека в год. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель чуть выше — 12 литров. Для сравнения: французы и итальянцы выпивают сегодня 45 литров вина в год, а идущие на первом месте португальцы — 52-53 литра.— Общая тенденция-то в России сейчас какая?— Хотя цифры потребления вина в России меняются не так быстро, как виноделам хотелось бы, общая тенденция очевидна: потребление вина в России стабильно на фоне небольшого сокращения потребления алкоголя в целом, и причин тому несколько.Во-первых, оно все больше ассоциируется у людей со здоровым образом жизни, с ресторанами и качественной кухней, которая в последнее время стремительно развивается повсеместно, а не только в столице. Вино россияне покупают уже не только по праздникам. В стране, с моей точки зрения, по крайней мере, в среде среднего класса и богатой прослойки, начинает приживаться так называемый балканский вариант, когда вино пьют понемногу, но регулярно.Во-вторых, производство вина, начинавшееся для многих отечественных предпринимателей лет 10-12 назад как хобби, модное занятие, все больше превращается в серьезный бизнес, импульс которому во многом дал принятый три года назад закон "О виноделии", за принятие которого шла достаточно упорная борьба.В результате со стороны винного лобби была достигнута важнейшая победа. В частности, было определено, что вино — это алкогольный напиток, который делается исключительно из винограда. А все что произведено из импортных виноматериалов, является винными напитками, но не вином.Неудивительно, что качество российского вина с тех пор улучшается. Откровенной халтуры на рынке становиться меньше.— Сколько нужно винограда для производства стандартной бутылки хорошего вина?— Чтобы сделать бутылку качественного вина объемом 750 миллилитров, требуется порядка 1 килограмма винограда. Средняя цена винограда по российскому рынку сейчас около 50 рублей за килограмм за европейские сорта и 40-45 рублей за гибриды. Вот и считайте, сколько должна стоить минимум бутылка вина, ведь новый акциз должен быть включен в себестоимость!Прибавьте стоимость бутылки, пробки, этикетки, налоги, включая НДС, логистику, прибыль ритейла, зарплаты и так далее. То есть я к тому, что вскоре после введения этой новой ставки акциза сложится ситуация, что покупать бутылку вина ниже 300-350 рублей будет рискованно с точки зрения возможного качества. Хотя на рынке, безусловно, бывают и исключения по цене, но подтверждающие правило.— Кстати, кто те 13% россиян, для кого вино, как вы сказали, любимый напиток?— Если не считать жителей юга страны, в культуру которых входит традиционно как домашнее, так и покупное вино, основными потребителями вина в России в настоящее время являются женщины. 80% вина среднего и высокого ценового сегмента в стране потребляют женщины 25-55 лет.У вина в России женское лицо. Да-да, женщины, между прочим, сегодня не хуже мужчин разбираются в вине и винной культуре. Именно они покупают в основном вино среднего и высокого сегмента по цене от 700 рублей и выше за бутылку. Да вы зайдите в наши винные бутики, посмотрите сколько там красивых женщин-покупательниц! Не говоря о том, что россиянки возглавляют крупные винодельческие предприятия, виноторговые компании и руководят департаментами вина в крупнейших торговых сетях.— Кстати, как вам бутылки вина по 250 тысяч рублей, что продаются в наших бутиках?— Ничего удивительного. В России много сверхбогатых людей, есть свой потребитель. Бывает, что бутылка вина стоит и намного дороже — сотни тысяч долларов. Понимаете, по столь заоблачным ценам продается в абсолютном большинстве случаев коллекционное вино, которое не пьют, его коллекционируют, как, скажем, картины. Ведь с годами такие вина (как правило, это крепленые и красные вина) только растут в цене, это в принципе неплохое вложение капитала.— На российских винодельнях, как и прежде, трудятся западные специалисты?— Да, практически никто не уехал, кто-то уже давно обзавелся здесь семьями, плюс приезжают по-прежнему и новые специалисты. Прежде всего, это, конечно, французы и итальянцы.— Саженцы тоже преимущественно импортные?— Не вдаваясь в детали, частично да, мы везем их по параллельному импорту из Франции, Италии, покупаем в Сербии... Словом, дефицит саженцев в России есть, и весьма большой. Но в последние годы мы своими силами пытаемся его весьма быстрыми темпами ликвидировать, созданы законодательные условия и развитие российских питомников щедро субсидируется на федеральном и региональном уровне. На Кубани, в Крыму в республиках Северного Кавказа у нас развиваются уже достаточно крупные питомники саженцев. При таких темпах, считаю, что в ближайшие 3-4 года мы существующий дефицит саженцев винограда полностью закроем.— А дефицит рабочей силы в виноделии сегодня наблюдается?— Этого нет. Тут отработанная система, основанная на использовании сезонных рабочих, которые нужны на два-три месяца осенью во время сбора винограда. Такие работники есть везде, особенно на Северном Кавказе, в Дагестане, которые нередко семьями и ездят по всем винодельческим районам страны.— В какой части России сосредоточены главным образом виноградники?— Большая их часть, около одной трети, находится на Кубани, в Краснодарском крае, на втором месте по виноградникам идет Дагестан, потом Крым, там расположено порядка 20% виноградников России. У нас сейчас 9 виноградарско-винодельческих регионов на Юге страны и этот список расширяется.Климат меняется и виноделие вместе с глобальным потеплением шагает на север, уже есть "официальная" винодельня в Самарской области. Потенциал в официальном признании виноградарско-винодельческими регионами в среднесрочной перспективе есть даже у Приморья и Воронежской области.Есть крупные и знаменитые предприятия в ДНР (Артемовский завод шампанских вин, Artwinery) и в Херсонской области в Новой Каховке (Таврия), но пока они около линии боевого соприкосновения и поэтому их судьба будет решаться позже.— Долгое время на российском винном рынке доминировала "большая тройка" — Франция, Италия, Испания. Их лидерство сохраняется?— Постепенно их доля сокращается. Например, лишь за первый квартал нынешнего года импорт южноафриканского вина, которое, к слову, очень похоже на европейское, в нашу страну вырос на 25%. Постепенно растут и продажи вин из Латинской Америки. Только что на российский рынок зашли, например, три бразильские винодельческие компании. Вино у нас начинают продавать даже индийцы.Но при всем при том, "большая тройка" из России, конечно, никуда не уйдет. Французские, итальянские и испанские вина давно имеют большую массу верных потребителей. Просто, думаю, время от времени будет меняться процент их присутствия на рынке импортных вин в России. Итальянцы, допустим, сегодня занимают на нем около 20% — было 30%, французы — уже лишь около 10%. Порядка 17-18% импорта в России занимают вина из Грузии.— Так, ну, а российские вина какую часть всего нашего рынка занимают сейчас?— Они лидеры, на первом — около 50% российского рынка тихих вин и более 60% игристых вин занимают сегодня отечественные вина. Причем, подчеркну, что российские вина, согласно закону, производятся в настоящее время исключительно из российского винограда.Знаете, чтобы виноделие в России развивалось, нужны, уверен, не только саженцы, надо заниматься, в конце концов, грамотным распространением знаний о вине. Что это живой природный напиток. Что вино сотни раз упоминается в Библии, наконец.

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https://ria.ru/20231129/titov-1912363087.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, алкоголь, вино, виноделие