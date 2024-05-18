https://ria.ru/20240518/samolet-1946915096.html

Летевший из Хабаровска в Красноярск самолет совершил вынужденную посадку

Летевший из Хабаровска в Красноярск самолет совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 18.05.2024

Летевший из Хабаровска в Красноярск самолет совершил вынужденную посадку

Самолет авиакомпании "Россия", который летел из Хабаровска в Красноярск, совершил вынужденную посадку из-за признаков инфаркта у одного из пассажиров, сообщили... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T18:00

2024-05-18T18:00

2024-05-18T18:00

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия", который летел из Хабаровска в Красноярск, совершил вынужденную посадку из-за признаков инфаркта у одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Хабаровска в Красноярск, FV6884, совершил вынужденную посадку с превышением допущенной массы в аэропорту Братска из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Мужчина 35 лет с признаками инфаркта был передан работникам медицинских служб", - рассказал представитель авиакомпании. Для вылета воздушного судна требуется осмотр технических специалистов, которых в Братске нет, утончили в "России". На данный момент с 15.00 мск до 03.00 мск аэропорт закрыт на ежедневный регламент. Технический специалист авиакомпании прибудет в аэропорт первым рейсом сторонней авиакомпании после 03.00. В связи с тем, что штатных работников авиакомпании "Россия" и "Аэрофлота" в аэропорту Братска нет из-за невыполнения рейсов, авиаперевозчик обратился к руководству воздушной гавани за помощью в расселении пассажиров. На данный момент найдено 80 мест размещения, заключили в "России".

https://ria.ru/20240218/samolet-1928049309.html

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здоровье - общество, братск, хабаровск, красноярск, аэрофлот, происшествия