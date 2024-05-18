https://ria.ru/20240518/kupanie-1946823705.html
Врач предупредил об опасности купания в мае
Врач предупредил об опасности купания в мае - РИА Новости, 18.05.2024
Врач предупредил об опасности купания в мае
Купание в открытых реках и водоемах в мае может привести к болезням мочеполовой системы и органов дыхания, а при купании после употребления алкоголя возрастает... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T02:21
2024-05-18T02:21
2024-05-18T02:21
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Купание в открытых реках и водоемах в мае может привести к болезням мочеполовой системы и органов дыхания, а при купании после употребления алкоголя возрастает риск холодового шока, появления судорог и остановки дыхания, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. "После продолжительных холодов от купания в открытых водоемах следует воздержаться. Температура воздуха повышается, а воде нужно время и устойчивое тепло, чтобы прогреться. Получить переохлаждение, купаясь в мае, легко. Даже непродолжительное нахождение неподготовленного человека в холодной воде может спровоцировать заболевания мочеполовой системы, органов дыхания", - рассказал Тяжельников. Врач отметил, что опасность заключается и в том, что человек сам адекватно не может определить начинающееся переохлаждение - его можно распознать по синеющим губам и гусиной коже. "Особенно опасно неподготовленным людям окунаться в водоем, разогревшись на солнце или приняв алкоголь. Резкий контраст между температурой тела и воды - для организма большой стресс. Возрастает риск холодового шока, появления судорог, остановки дыхания, может произойти спазм сосудов, повышение артериального давления", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240517/dacha-1946565883.html
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общество, москва, андрей тяжельников, россия, здоровье - общество
Общество, Москва, Андрей Тяжельников, Россия, Здоровье - Общество
Врач предупредил об опасности купания в мае
Врач Тяжельников предупредил о риске холодового шока при купании в мае
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Купание в открытых реках и водоемах в мае может привести к болезням мочеполовой системы и органов дыхания, а при купании после употребления алкоголя возрастает риск холодового шока, появления судорог и остановки дыхания, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"После продолжительных холодов от купания в открытых водоемах следует воздержаться. Температура воздуха повышается, а воде нужно время и устойчивое тепло, чтобы прогреться. Получить переохлаждение, купаясь в мае, легко. Даже непродолжительное нахождение неподготовленного человека в холодной воде может спровоцировать заболевания мочеполовой системы, органов дыхания", - рассказал Тяжельников.
Врач отметил, что опасность заключается и в том, что человек сам адекватно не может определить начинающееся переохлаждение - его можно распознать по синеющим губам и гусиной коже.
"Особенно опасно неподготовленным людям окунаться в водоем, разогревшись на солнце или приняв алкоголь. Резкий контраст между температурой тела и воды - для организма большой стресс. Возрастает риск холодового шока, появления судорог, остановки дыхания, может произойти спазм сосудов, повышение артериального давления", - добавил собеседник агентства.