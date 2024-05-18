https://ria.ru/20240518/fitso-1946869663.html

Глава Минздрава Словакии рассказала о состоянии премьера

Глава Минздрава Словакии рассказала о состоянии премьера - РИА Новости, 18.05.2024

Глава Минздрава Словакии рассказала о состоянии премьера

Состояние здоровья премьера Словакии Роберта Фицо стабильное, но все еще серьезное, операция накануне внесла вклад в приближение к позитивному прогнозу,... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T13:31

2024-05-18T13:31

2024-05-18T14:01

словакия

в мире

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

роберт калиняк

братислава

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946215472_0:152:3078:1883_1920x0_80_0_0_9d4c616a2f6f0db98169d6b3d0be4c81.jpg

БРАТИСЛАВА, 18 мая - РИА Новости. Состояние здоровья премьера Словакии Роберта Фицо стабильное, но все еще серьезное, операция накануне внесла вклад в приближение к позитивному прогнозу, сообщила в субботу глава Минздрава Зузана Долинкова."Состояние (здоровья премьера - ред.) стабилизированное, но это состояние по-прежнему серьезное. Необходимо сказать, что вчерашняя операция, которая длилась два часа, внесла вклад к позитивному прогнозу развития состояния премьера", - сказала Долинкова журналистам на пресс-конференции.Вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк добавил, что премьер находится в сознании, но его состояние не позволит в ближайшие дни транспортировать его в больницу в Братиславе.Ранее в субботу вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк сообщил, что Фицо находится в сознании, но состояние еще не позволяет в ближайшие дни транспортировать его в больницу в Братиславе.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок.По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики сообщало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html

словакия

братислава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

словакия, в мире, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт калиняк, братислава