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Дрозденко: фестиваль "Корюшка идёт" стал драйвером развития Новой Ладоги - РИА Новости, 18.05.2024
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Ленинградская область
 
21:48 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/festival-1946939141.html
Дрозденко: фестиваль "Корюшка идёт" стал драйвером развития Новой Ладоги
Дрозденко: фестиваль "Корюшка идёт" стал драйвером развития Новой Ладоги - РИА Новости, 18.05.2024
Дрозденко: фестиваль "Корюшка идёт" стал драйвером развития Новой Ладоги
Фестиваль "Корюшка идёт" стал драйвером развития Новой Ладоги, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T21:48
2024-05-18T21:48
ленинградская область
новая ладога
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Фестиваль "Корюшка идёт" стал драйвером развития Новой Ладоги, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Фестиваль "Корюшка идёт" стал драйвером развития Новой Ладоги: в реставрацию исторических объектов здесь в ближайшие три года мы проинвестируем только из бюджета Ленинградской области более миллиарда рублей", — отметил Дрозденко на церемонии открытия. Традиционный ежегодный фестиваль "Корюшка идёт" прошел в субботу на территории Новой Ладоги. Для посетителей работала Рыбацкая деревня, где производители Ленинградской области предлагали широкий ассортимент свежей, жареной, копченой, вяленой и вареной рыбной продукции: от корюшки, ряпушки, карпа, щуки и леща до изысканных видов судака, форели, осетра и экзотического клариевого сома. Можно также было приобрести редкие виды рыб — кету, миногу, хариуса, налима и других. На гастрономической площадке можно было попробовать всевозможные рыбные деликатесы, а на кулинарных мастер-классах изучить все тонкости жарки корюшки, приготовить рыбник, мусс из корюшки и рыбный суп. На Ярмарке ремесел были представлены изделия народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства ручной работы: волховская и шугозерская роспись, киришское и свирское кружево, керамика, вырицкие гобелены, изделия из кожи и множество сувениров в виде корюшки и рыбок. Одним из самых ярких событий стал выпуск мальков в акваторию реки Волхов. В течение всего дня на фестивале выступали творческие коллективы Ленинградской области и Санкт-Петербурга, популярные отечественным исполнители и кавер-группы. Звезда праздника — известная российская певица Слава.
https://ria.ru/20231223/lenoblast-1917653766.html
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новая ладога, ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область , Новая Ладога, Ленинградская область, Александр Дрозденко
Дрозденко: фестиваль "Корюшка идёт" стал драйвером развития Новой Ладоги

Александр Дрозденко: "Корюшка идёт" стал драйвером развития Новой Ладоги

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиАлександр Дрозденко
Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Фестиваль "Корюшка идёт" стал драйвером развития Новой Ладоги, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Фестиваль "Корюшка идёт" стал драйвером развития Новой Ладоги: в реставрацию исторических объектов здесь в ближайшие три года мы проинвестируем только из бюджета Ленинградской области более миллиарда рублей", — отметил Дрозденко на церемонии открытия.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выставке Россия
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23 декабря 2023, 14:26
Традиционный ежегодный фестиваль "Корюшка идёт" прошел в субботу на территории Новой Ладоги. Для посетителей работала Рыбацкая деревня, где производители Ленинградской области предлагали широкий ассортимент свежей, жареной, копченой, вяленой и вареной рыбной продукции: от корюшки, ряпушки, карпа, щуки и леща до изысканных видов судака, форели, осетра и экзотического клариевого сома. Можно также было приобрести редкие виды рыб — кету, миногу, хариуса, налима и других.
На гастрономической площадке можно было попробовать всевозможные рыбные деликатесы, а на кулинарных мастер-классах изучить все тонкости жарки корюшки, приготовить рыбник, мусс из корюшки и рыбный суп.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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На Ярмарке ремесел были представлены изделия народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства ручной работы: волховская и шугозерская роспись, киришское и свирское кружево, керамика, вырицкие гобелены, изделия из кожи и множество сувениров в виде корюшки и рыбок.
Одним из самых ярких событий стал выпуск мальков в акваторию реки Волхов.
В течение всего дня на фестивале выступали творческие коллективы Ленинградской области и Санкт-Петербурга, популярные отечественным исполнители и кавер-группы. Звезда праздника — известная российская певица Слава.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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22 сентября 2023, 10:43
 
Ленинградская областьНовая ЛадогаЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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