Суд арестовал активы немецкого Коммерцбанка на 94 миллиона евро
Активы Коммерцбанка на 94 миллиона евро арестованы по запросу "Русхимальянса"
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску "Русхимальянса" наложил арест на активы немецкого Коммерцбанка на почти 94 миллиона евро, сказано в опубликованном определении суда.
Обеспечительные меры приняты по иску "Русхимальянса", в котором он требует взыскать выплату по банковской гарантии и неустойку за просрочку.
"Наложить арест на денежные средства (в том числе которые будут поступать) на всех банковских счетах, открытых на имя: Коммерцбанк Акциенгезелльшафт (Commerzbank Aktiengesellschaft); АО "Коммерцбанк" (Евразия); в пределах суммы 93 688 440,53 евро или эквивалентной суммы в рублях или иной иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на дату наложения ареста", - сказано в определении.
Под арест также попали акции, ценные бумаги и здание банка на Кадашевской набережной Москвы.
"Русхимальянс" реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта.
Гарантия Коммерцбанка и Deutsche Bank обеспечивала обязательства Linde. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств заказчик потребовал от банков-гарантов произвести выплаты, а после их отказа обратился в суд.