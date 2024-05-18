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Суд арестовал активы немецкого Коммерцбанка на 94 миллиона евро - РИА Новости, 18.05.2024
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17:06 18.05.2024 (обновлено: 17:16 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/aktivy-1946909025.html
Суд арестовал активы немецкого Коммерцбанка на 94 миллиона евро
Суд арестовал активы немецкого Коммерцбанка на 94 миллиона евро - РИА Новости, 18.05.2024
Суд арестовал активы немецкого Коммерцбанка на 94 миллиона евро
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску "Русхимальянса" наложил арест на активы немецкого Коммерцбанка на почти 94 миллиона евро,... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T17:06
2024-05-18T17:16
экономика
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску "Русхимальянса" наложил арест на активы немецкого Коммерцбанка на почти 94 миллиона евро, сказано в опубликованном определении суда.Обеспечительные меры приняты по иску "Русхимальянса", в котором он требует взыскать выплату по банковской гарантии и неустойку за просрочку."Наложить арест на денежные средства (в том числе которые будут поступать) на всех банковских счетах, открытых на имя: Коммерцбанк Акциенгезелльшафт (Commerzbank Aktiengesellschaft); АО "Коммерцбанк" (Евразия); в пределах суммы 93 688 440,53 евро или эквивалентной суммы в рублях или иной иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на дату наложения ареста", - сказано в определении.Под арест также попали акции, ценные бумаги и здание банка на Кадашевской набережной Москвы."Русхимальянс" реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта.Гарантия Коммерцбанка и Deutsche Bank обеспечивала обязательства Linde. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств заказчик потребовал от банков-гарантов произвести выплаты, а после их отказа обратился в суд.
https://ria.ru/20240517/kompanii-1946701850.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, евразия, ленинградская область, санкт-петербург
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Евросоюз, Евразия, Ленинградская область, Санкт-Петербург
Суд арестовал активы немецкого Коммерцбанка на 94 миллиона евро

Активы Коммерцбанка на 94 миллиона евро арестованы по запросу "Русхимальянса"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску "Русхимальянса" наложил арест на активы немецкого Коммерцбанка на почти 94 миллиона евро, сказано в опубликованном определении суда.
Обеспечительные меры приняты по иску "Русхимальянса", в котором он требует взыскать выплату по банковской гарантии и неустойку за просрочку.
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"Наложить арест на денежные средства (в том числе которые будут поступать) на всех банковских счетах, открытых на имя: Коммерцбанк Акциенгезелльшафт (Commerzbank Aktiengesellschaft); АО "Коммерцбанк" (Евразия); в пределах суммы 93 688 440,53 евро или эквивалентной суммы в рублях или иной иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на дату наложения ареста", - сказано в определении.
Под арест также попали акции, ценные бумаги и здание банка на Кадашевской набережной Москвы.
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"Русхимальянс" реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта.
Гарантия Коммерцбанка и Deutsche Bank обеспечивала обязательства Linde. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств заказчик потребовал от банков-гарантов произвести выплаты, а после их отказа обратился в суд.
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