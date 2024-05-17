https://ria.ru/20240517/zdorove-1946640931.html

Жители Украины занимают второе место среди пациентов НМИЦ радиологии

Жители Украины занимают второе место среди пациентов НМИЦ радиологии - РИА Новости, 17.05.2024

Жители Украины занимают второе место среди пациентов НМИЦ радиологии

Жители Украины занимают второе место среди пациентов "Национального медицинского исследовательского центра радиологии" Минздрава России, такая тенденция... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:45

2024-05-17T12:45

2024-05-17T12:45

здоровье - общество

украина

россия

таджикистан

андрей каприн

российская академия наук

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Жители Украины занимают второе место среди пациентов "Национального медицинского исследовательского центра радиологии" Минздрава России, такая тенденция наблюдается из-за слаборазвитой лучевой терапии в их стране, сообщил главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН, генеральный директор центра Андрей Каприн. "Что интересно, интересна география. Вот, казалось бы, сложная сейчас коммуникация, особенно с Украиной. Второе место занимает количество пациентов из Украины. Дело в том, что очень слабо там развита лучевая терапия, а наш центр занимается очень много радиологическими программами, и люди это понимают и знают", - сказал Каприн в ходе форума "Россия – Исламский мир". Как следует из представленной Каприным презентации, в "НМИЦ радиологии" на амбулаторное лечение чаще всего приезжают пациенты из Таджикистана, на втором месте – украинцы, на третьем – уроженцы Узбекистана. В госпиталь центра чаще всего ложатся пациенты из Казахстана, на втором месте – также украинцы, а на третьем – жители Таджикистана.

https://ria.ru/20231104/vystavka-1907382983.html

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россия

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здоровье - общество, украина, россия, таджикистан, андрей каприн, российская академия наук, россия — исламский мир: kazanforum 2024