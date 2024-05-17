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Жители Украины занимают второе место среди пациентов НМИЦ радиологии - РИА Новости, 17.05.2024
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12:45 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/zdorove-1946640931.html
Жители Украины занимают второе место среди пациентов НМИЦ радиологии
Жители Украины занимают второе место среди пациентов НМИЦ радиологии - РИА Новости, 17.05.2024
Жители Украины занимают второе место среди пациентов НМИЦ радиологии
Жители Украины занимают второе место среди пациентов "Национального медицинского исследовательского центра радиологии" Минздрава России, такая тенденция... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:45
2024-05-17T12:45
здоровье - общество
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россия
таджикистан
андрей каприн
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Жители Украины занимают второе место среди пациентов "Национального медицинского исследовательского центра радиологии" Минздрава России, такая тенденция наблюдается из-за слаборазвитой лучевой терапии в их стране, сообщил главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН, генеральный директор центра Андрей Каприн. "Что интересно, интересна география. Вот, казалось бы, сложная сейчас коммуникация, особенно с Украиной. Второе место занимает количество пациентов из Украины. Дело в том, что очень слабо там развита лучевая терапия, а наш центр занимается очень много радиологическими программами, и люди это понимают и знают", - сказал Каприн в ходе форума "Россия – Исламский мир". Как следует из представленной Каприным презентации, в "НМИЦ радиологии" на амбулаторное лечение чаще всего приезжают пациенты из Таджикистана, на втором месте – украинцы, на третьем – уроженцы Узбекистана. В госпиталь центра чаще всего ложатся пациенты из Казахстана, на втором месте – также украинцы, а на третьем – жители Таджикистана.
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здоровье - общество, украина, россия, таджикистан, андрей каприн, российская академия наук, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Здоровье - Общество, Украина, Россия, Таджикистан, Андрей Каприн, Российская академия наук, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Жители Украины занимают второе место среди пациентов НМИЦ радиологии

Каприн: украинцы занимают второе место среди пациентов НМИЦ радиологии в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОператор установки протонно-лучевой терапии
Оператор установки протонно-лучевой терапии - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Оператор установки протонно-лучевой терапии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Жители Украины занимают второе место среди пациентов "Национального медицинского исследовательского центра радиологии" Минздрава России, такая тенденция наблюдается из-за слаборазвитой лучевой терапии в их стране, сообщил главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН, генеральный директор центра Андрей Каприн.
"Что интересно, интересна география. Вот, казалось бы, сложная сейчас коммуникация, особенно с Украиной. Второе место занимает количество пациентов из Украины. Дело в том, что очень слабо там развита лучевая терапия, а наш центр занимается очень много радиологическими программами, и люди это понимают и знают", - сказал Каприн в ходе форума "Россия – Исламский мир".
Как следует из представленной Каприным презентации, в "НМИЦ радиологии" на амбулаторное лечение чаще всего приезжают пациенты из Таджикистана, на втором месте – украинцы, на третьем – уроженцы Узбекистана. В госпиталь центра чаще всего ложатся пациенты из Казахстана, на втором месте – также украинцы, а на третьем – жители Таджикистана.
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