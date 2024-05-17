https://ria.ru/20240517/tanki-1946567378.html

"Пугающая мощь". В США раскрыли, с чем их танки встретились на Украине

"Пугающая мощь". В США раскрыли, с чем их танки встретились на Украине - РИА Новости, 17.05.2024

"Пугающая мощь". В США раскрыли, с чем их танки встретились на Украине

Россия показала несостоятельность западного подхода к разработке танков, модернизируя свои Т-72 для успешной борьбы с бронетехникой НАТО, пишет обозреватель... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T04:02

2024-05-17T04:02

2024-05-17T04:02

специальная военная операция на украине

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нато

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т-72б3м

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия показала несостоятельность западного подхода к разработке танков, модернизируя свои Т-72 для успешной борьбы с бронетехникой НАТО, пишет обозреватель американского журнала National Interest Брэндон Вайчерт."Россия запустила модернизацию (своих танков Т-72. — Прим. ред.) до (последней. — Прим. ред.) версии Т-72Б3М на полную мощность для борьбы с растущей угрозой со стороны западных танков на Украине", — указал он.Как отметил журналист, обновленные Т-72Б3М отличаются не только массовостью и простотой обслуживания, но и высокой боевой эффективностью, которая позволяет им противостоять дорогим западным машинам. Комплекс динамической защиты "Реликт" и новые прицелы делают из танка устрашающую силу, подчеркнул Вайчерт.По мнению автора, Т-72Б3М служит очередным доказательство умения российских конструкторов проектировать массовые и практичные боевые машины. Западные производители значительно отстают от российских коллег."Американцы и их союзники, к сожалению, пошли другим путем. Рано или поздно последствия этого выбора (в пользу слишком дорогих и сложных в обслуживании танков. — Прим. ред.) настигнут Запад. А может быть, и уже настигли на Украине", — считает Вайчерт.Ранее "Уралвагонзавод" передал российской армию очередные партии танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М в преддверии Дня Победы. Доработанные по опыту эксплуатации в боевых условиях, кроме средств РЭБ и средств снижения заметности, новые отечественные танки оснащаются всеракурсной динамической защитой, а также противодроновыми "козырьками" над башней.Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в Пентагоне 26 апреля сообщало, что Украина отвела из зоны боевых действий американские танки Abrams M1A1, поскольку российские беспилотники сделали их слишком уязвимыми для применения. Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.Как признавали американские СМИ, на Украине за два последних месяца уже вывели из строя по меньше мере пять танков Abrams. Кроме того, российские бойцы подбили десятки немецких танков Leopard, несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC.

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946539785.html

https://ria.ru/20240517/trebovanie-1946564395.html

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в мире, сша, украина, россия, нато, т-72 "урал", т-72б3м