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"Пугающая мощь". В США раскрыли, с чем их танки встретились на Украине - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:02 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/tanki-1946567378.html
"Пугающая мощь". В США раскрыли, с чем их танки встретились на Украине
"Пугающая мощь". В США раскрыли, с чем их танки встретились на Украине - РИА Новости, 17.05.2024
"Пугающая мощь". В США раскрыли, с чем их танки встретились на Украине
Россия показала несостоятельность западного подхода к разработке танков, модернизируя свои Т-72 для успешной борьбы с бронетехникой НАТО, пишет обозреватель... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T04:02
2024-05-17T04:02
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
нато
т-72 "урал"
т-72б3м
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия показала несостоятельность западного подхода к разработке танков, модернизируя свои Т-72 для успешной борьбы с бронетехникой НАТО, пишет обозреватель американского журнала National Interest Брэндон Вайчерт."Россия запустила модернизацию (своих танков Т-72. — Прим. ред.) до (последней. — Прим. ред.) версии Т-72Б3М на полную мощность для борьбы с растущей угрозой со стороны западных танков на Украине", — указал он.Как отметил журналист, обновленные Т-72Б3М отличаются не только массовостью и простотой обслуживания, но и высокой боевой эффективностью, которая позволяет им противостоять дорогим западным машинам. Комплекс динамической защиты "Реликт" и новые прицелы делают из танка устрашающую силу, подчеркнул Вайчерт.По мнению автора, Т-72Б3М служит очередным доказательство умения российских конструкторов проектировать массовые и практичные боевые машины. Западные производители значительно отстают от российских коллег."Американцы и их союзники, к сожалению, пошли другим путем. Рано или поздно последствия этого выбора (в пользу слишком дорогих и сложных в обслуживании танков. — Прим. ред.) настигнут Запад. А может быть, и уже настигли на Украине", — считает Вайчерт.Ранее "Уралвагонзавод" передал российской армию очередные партии танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М в преддверии Дня Победы. Доработанные по опыту эксплуатации в боевых условиях, кроме средств РЭБ и средств снижения заметности, новые отечественные танки оснащаются всеракурсной динамической защитой, а также противодроновыми "козырьками" над башней.Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в Пентагоне 26 апреля сообщало, что Украина отвела из зоны боевых действий американские танки Abrams M1A1, поскольку российские беспилотники сделали их слишком уязвимыми для применения. Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.Как признавали американские СМИ, на Украине за два последних месяца уже вывели из строя по меньше мере пять танков Abrams. Кроме того, российские бойцы подбили десятки немецких танков Leopard, несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC.
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946539785.html
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в мире, сша, украина, россия, нато, т-72 "урал", т-72б3м
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, НАТО, Т-72 "Урал", Т-72Б3М
"Пугающая мощь". В США раскрыли, с чем их танки встретились на Украине

NI: Россия массово модернизирует свои танки Т-72 для борьбы с западной техникой

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПодбитый танк Abrams под Авдеевкой
Подбитый танк Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Подбитый танк Abrams под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия показала несостоятельность западного подхода к разработке танков, модернизируя свои Т-72 для успешной борьбы с бронетехникой НАТО, пишет обозреватель американского журнала National Interest Брэндон Вайчерт.
"Россия запустила модернизацию (своих танков Т-72. — Прим. ред.) до (последней. — Прим. ред.) версии Т-72Б3М на полную мощность для борьбы с растущей угрозой со стороны западных танков на Украине", — указал он.
Военнослужащий группировки войск Центр ВС России - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Россия унизила Запад на Украине, пишут СМИ
Вчера, 21:17
Как отметил журналист, обновленные Т-72Б3М отличаются не только массовостью и простотой обслуживания, но и высокой боевой эффективностью, которая позволяет им противостоять дорогим западным машинам. Комплекс динамической защиты "Реликт" и новые прицелы делают из танка устрашающую силу, подчеркнул Вайчерт.
По мнению автора, Т-72Б3М служит очередным доказательство умения российских конструкторов проектировать массовые и практичные боевые машины. Западные производители значительно отстают от российских коллег.
"Американцы и их союзники, к сожалению, пошли другим путем. Рано или поздно последствия этого выбора (в пользу слишком дорогих и сложных в обслуживании танков. — Прим. ред.) настигнут Запад. А может быть, и уже настигли на Украине", — считает Вайчерт.
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Любой ценой. Польский генерал выступил со срочным требованием по Украине
02:40
Ранее "Уралвагонзавод" передал российской армию очередные партии танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М в преддверии Дня Победы. Доработанные по опыту эксплуатации в боевых условиях, кроме средств РЭБ и средств снижения заметности, новые отечественные танки оснащаются всеракурсной динамической защитой, а также противодроновыми "козырьками" над башней.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в Пентагоне 26 апреля сообщало, что Украина отвела из зоны боевых действий американские танки Abrams M1A1, поскольку российские беспилотники сделали их слишком уязвимыми для применения. Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.
Как признавали американские СМИ, на Украине за два последних месяца уже вывели из строя по меньше мере пять танков Abrams. Кроме того, российские бойцы подбили десятки немецких танков Leopard, несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC.
Выставка трофейного оружия на Поклонной горе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Проходит показ трофейной техники.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Проходит показ трофейной техники.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
15 из 15

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 15

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 15

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 15

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 15

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 15

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 15

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 15

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 15

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 15

Проходит показ трофейной техники.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 15

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 15

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 15

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 15

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 15

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияНАТОТ-72 "Урал"Т-72Б3М
 
 
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