https://ria.ru/20240501/vystavka-1943300473.html

Выставка трофейного оружия на Поклонной горе

Выставка трофейного оружия на Поклонной горе - РИА Новости, 01.05.2024

Выставка трофейного оружия на Поклонной горе

В Москве на Поклонной горе с 1 мая проходит выставка трофейного вооружения, захваченного российскими военнослужащими во время спецоперации. Подробности — в... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T15:26

2024-05-01T15:26

2024-05-01T17:58

фото

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В Москве на Поклонной горе с 1 мая проходит выставка трофейного вооружения, захваченного российскими военнослужащими во время спецоперации. Подробности — в фотоленте Ria.ru.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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