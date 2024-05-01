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Выставка трофейного оружия на Поклонной горе - РИА Новости, 01.05.2024
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15:26 01.05.2024 (обновлено: 17:58 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/vystavka-1943300473.html
Выставка трофейного оружия на Поклонной горе
Выставка трофейного оружия на Поклонной горе - РИА Новости, 01.05.2024
Выставка трофейного оружия на Поклонной горе
В Москве на Поклонной горе с 1 мая проходит выставка трофейного вооружения, захваченного российскими военнослужащими во время спецоперации. Подробности — в... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T15:26
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фото
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В Москве на Поклонной горе с 1 мая проходит выставка трофейного вооружения, захваченного российскими военнослужащими во время спецоперации. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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96
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фото, фото
Фото

Выставка трофейного оружия на Поклонной горе

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В Москве на Поклонной горе с 1 мая проходит выставка трофейного вооружения, захваченного российскими военнослужащими во время спецоперации. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Проходит показ трофейной техники.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Проходит показ трофейной техники.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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12 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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13 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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14 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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15 из 15
 
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