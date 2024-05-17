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Стенд Мордовии пользуется популярностью на "KazanForum-2024" - РИА Новости, 17.05.2024
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
11:47 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/stend--1946620817.html
Стенд Мордовии пользуется популярностью на "KazanForum-2024"
Стенд Мордовии пользуется популярностью на "KazanForum-2024" - РИА Новости, 17.05.2024
Стенд Мордовии пользуется популярностью на "KazanForum-2024"
Стенд Мордовии активно посещают участники форума "KazanForum-2024", сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:47
2024-05-17T11:47
республика мордовия
технологии
краснослободск
казань
россия
артем здунов
марат хуснуллин
рустам минниханов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Стенд Мордовии активно посещают участники форума "KazanForum-2024", сообщает пресс-служба главы региона. Делегация республики работает на Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024", который проходит 14-19 мая в Казани. Возглавляет делегацию руководитель Мордовии Артем Здунов. "На стенде республики представлена продукция 13 компаний: кабельной, светотехнической, строительной отрасли, текстильной промышленности, пищевой отрасли с халяльной продукцией, а также продукцией из мореного дуба – визитной карточки Мордовии. Все предприятия и компании, представленные на стенде Мордовии, выпускают продукцию потенциально интересную государствам исламского мира, у многих уже налажены устойчивые поставки, но есть перспективы для расширения экспорта", - говорится в сообщении. Одна из таких компаний ТПК "Верстакофф" - ведущий производитель промышленной мебели и систем хранения для инструментов. Компания выпускает оборудование для ремонта, мобильные ремонтные комплексы, автоматизированные склады и сварочные столы, которые заменили аналоги импортного производства. Основные мощности предприятия размещены в Краснослободске на "Заводе Промметизделий", также 10 филиалов компании находятся в крупнейших городах страны. На форуме компания представила уникальную разработку на базе шасси белорусского производителя МАЗ – передвижную ремонтную мастерскую. Она может использоваться в сельском хозяйстве, дорожном строительстве, а также в зоне СВО. Такими передвижными мастерскими оснащаются сервисные бригады аварийных служб и техпомощи для их эффективной и оперативной работы. Глава Мордовии оценил технические возможности оборудования и эргономичность всех приспособлений мастерской. В ходе осмотра было отмечено, что применение такого оборудования делает возможным полноценный ремонт агрегатов и инженерных сетей сервисными бригадами на любом объекте. На площадке форума обсуждалась возможность поставки продукции компании "Верстакофф" в страны исламского мира. Передвижную ремонтную мастерскую из Краснослободска осмотрели заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и глава Татарстана Рустам Минниханов. "Оценку дали высокую. Проработали возможность производства таких мобильных комплексов и на базе Камаза", - написал Здунов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240222/mordoviya-1928884609.html
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технологии, краснослободск, казань, россия, артем здунов, марат хуснуллин, рустам минниханов, минский автомобильный завод, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Республика Мордовия, Технологии, Краснослободск, Казань, Россия, Артем Здунов, Марат Хуснуллин, Рустам Минниханов, Минский автомобильный завод, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024

Стенд Мордовии пользуется популярностью на "KazanForum-2024"

© Фото : правительство республики МордовияСтенд Мордовии пользуется популярностью на "KazanForum-2024"
Стенд Мордовии пользуется популярностью на KazanForum-2024 - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : правительство республики Мордовия
Стенд Мордовии пользуется популярностью на "KazanForum-2024"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Стенд Мордовии активно посещают участники форума "KazanForum-2024", сообщает пресс-служба главы региона.
Делегация республики работает на Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024", который проходит 14-19 мая в Казани. Возглавляет делегацию руководитель Мордовии Артем Здунов.
«
"На стенде республики представлена продукция 13 компаний: кабельной, светотехнической, строительной отрасли, текстильной промышленности, пищевой отрасли с халяльной продукцией, а также продукцией из мореного дуба – визитной карточки Мордовии. Все предприятия и компании, представленные на стенде Мордовии, выпускают продукцию потенциально интересную государствам исламского мира, у многих уже налажены устойчивые поставки, но есть перспективы для расширения экспорта", - говорится в сообщении.
Одна из таких компаний ТПК "Верстакофф" - ведущий производитель промышленной мебели и систем хранения для инструментов. Компания выпускает оборудование для ремонта, мобильные ремонтные комплексы, автоматизированные склады и сварочные столы, которые заменили аналоги импортного производства. Основные мощности предприятия размещены в Краснослободске на "Заводе Промметизделий", также 10 филиалов компании находятся в крупнейших городах страны.
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На форуме компания представила уникальную разработку на базе шасси белорусского производителя МАЗ – передвижную ремонтную мастерскую. Она может использоваться в сельском хозяйстве, дорожном строительстве, а также в зоне СВО. Такими передвижными мастерскими оснащаются сервисные бригады аварийных служб и техпомощи для их эффективной и оперативной работы.
Глава Мордовии оценил технические возможности оборудования и эргономичность всех приспособлений мастерской. В ходе осмотра было отмечено, что применение такого оборудования делает возможным полноценный ремонт агрегатов и инженерных сетей сервисными бригадами на любом объекте. На площадке форума обсуждалась возможность поставки продукции компании "Верстакофф" в страны исламского мира.
Передвижную ремонтную мастерскую из Краснослободска осмотрели заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и глава Татарстана Рустам Минниханов. "Оценку дали высокую. Проработали возможность производства таких мобильных комплексов и на базе Камаза", - написал Здунов в своем Telegram-канале.
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Республика МордовияТехнологииКраснослободскКазаньРоссияАртем ЗдуновМарат ХуснуллинРустам МиннихановМинский автомобильный заводРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
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