Стенд Мордовии пользуется популярностью на "KazanForum-2024"
© Фото : правительство республики МордовияСтенд Мордовии пользуется популярностью на "KazanForum-2024"
Стенд Мордовии пользуется популярностью на "KazanForum-2024"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Стенд Мордовии активно посещают участники форума "KazanForum-2024", сообщает пресс-служба главы региона.
Делегация республики работает на Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024", который проходит 14-19 мая в Казани. Возглавляет делегацию руководитель Мордовии Артем Здунов.
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"На стенде республики представлена продукция 13 компаний: кабельной, светотехнической, строительной отрасли, текстильной промышленности, пищевой отрасли с халяльной продукцией, а также продукцией из мореного дуба – визитной карточки Мордовии. Все предприятия и компании, представленные на стенде Мордовии, выпускают продукцию потенциально интересную государствам исламского мира, у многих уже налажены устойчивые поставки, но есть перспективы для расширения экспорта", - говорится в сообщении.
Одна из таких компаний ТПК "Верстакофф" - ведущий производитель промышленной мебели и систем хранения для инструментов. Компания выпускает оборудование для ремонта, мобильные ремонтные комплексы, автоматизированные склады и сварочные столы, которые заменили аналоги импортного производства. Основные мощности предприятия размещены в Краснослободске на "Заводе Промметизделий", также 10 филиалов компании находятся в крупнейших городах страны.
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На форуме компания представила уникальную разработку на базе шасси белорусского производителя МАЗ – передвижную ремонтную мастерскую. Она может использоваться в сельском хозяйстве, дорожном строительстве, а также в зоне СВО. Такими передвижными мастерскими оснащаются сервисные бригады аварийных служб и техпомощи для их эффективной и оперативной работы.
Глава Мордовии оценил технические возможности оборудования и эргономичность всех приспособлений мастерской. В ходе осмотра было отмечено, что применение такого оборудования делает возможным полноценный ремонт агрегатов и инженерных сетей сервисными бригадами на любом объекте. На площадке форума обсуждалась возможность поставки продукции компании "Верстакофф" в страны исламского мира.
Передвижную ремонтную мастерскую из Краснослободска осмотрели заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и глава Татарстана Рустам Минниханов. "Оценку дали высокую. Проработали возможность производства таких мобильных комплексов и на базе Камаза", - написал Здунов в своем Telegram-канале.