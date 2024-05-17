https://ria.ru/20240517/putin-1946666317.html

"Ультиматумы не пройдут". О чем рассказал Путин во время визита в Китай

"Ультиматумы не пройдут". О чем рассказал Путин во время визита в Китай - РИА Новости, 17.05.2024

"Ультиматумы не пройдут". О чем рассказал Путин во время визита в Китай

Президент России завершил первый после инаугурации зарубежный визит. В КНР он провел два дня, встретился с Си Цзиньпином и другими руководителями. Подписал ряд... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:24

2024-05-17T14:24

2024-05-17T15:04

китай

россия

харбин

владимир путин

си цзиньпин

украина

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России завершил первый после инаугурации зарубежный визит. В КНР он провел два дня, встретился с Си Цзиньпином и другими руководителями. Подписал ряд документов, посетил несколько совместных мероприятий и озвучил дальнейшие планы.Насыщенная программаВчера главы государств побеседовали тет-а-тет, пообщались с членами делегаций в неформальной обстановке. Закрытыми переговорами дело не ограничилось: подписали почти дюжину документов, включая масштабное совместное заявление. Кроме того, Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.Сегодня программа была не менее насыщенной. Президент прибыл в Харбин — город, имеющий для России особое значение, ведь его основали в 1898-м русские переселенцы. Тогда это была лишь станция на строившейся Китайско-Восточной железной дороге. Потом сюда от репрессий большевиков массово уезжали дворяне и белогвардейцы — так Харбин стал центром русской эмиграции.Путин возложил цветы к Памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая. Монумент установили на харбинской площади Хунбо 7 ноября 1945-го.Затем вместе с зампредседателя КНР Хань Чжэном посетил церемонию открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV двустороннего форума по межрегиональному сотрудничеству. Руководители осмотрели российские и китайские выставочные стенды и выступили с трибуны.История и современностьПриветствие от Си зачитал его заместитель Хань. "Китайско-российское Экспо уже стало знаковой площадкой для стимулирования двустороннего торгово-экономического сотрудничества", — отметил председатель КНР.Приоритеты совместной работы обозначил уже сам Хань: "Первое — укрепление динамической тенденции роста торговли. Важно задействовать неиспользованный потенциал, расширять номенклатуру торговли, торговлю услугами, цифрами. Целесообразно достроить трансграничную инфраструктуру, повысить грузооборот через погранпереходы".Особое внимание уделят расширению доступа на рынки сельхозпродукции. Второй приоритет — активизация межрегиональных связей, так как это "двигатель взаимодействия наших стран". Наконец, важны и новые сферы, например умные города, научно-технологические инновации, цифровая экономика, зеленое развитие и здравоохранение.Путин, в свою очередь, признался, что Харбин произвел на него большое впечатление. Он тут впервые. "Это современный, красивый, динамичный мегаполис", — сказал президент. Напомнил и о важности Харбина для общей истории двух стран."Специалисты из России — инженеры, ученые — внесли в свое время заметный вклад в экономическое развитие города, создание его производственной базы, строительство крупных заводов и фабрик, объектов инфраструктуры, — подчеркнул Путин. — Харбин — это и символ боевого братства наших народов. Свыше 12 тысяч советских бойцов погибли в боях за освобождение северо-востока Китая от японских захватчиков. Шестнадцатого сентября 1945 года именно в Харбине прошел совместный Парад Победы, ознаменовавший окончание боевых действий на Тихоокеанском фронте и полное завершение Второй мировой войны".От истории высокий гость перешел к делам сегодняшним: "Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств на нашей территории, готова предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам".По пожеланию "китайских друзей" на Экспо организовали ярмарку товаров "Сделано в России", напомнил Путин. Гости могут попробовать и приобрести более тысячи различных российских товаров. В заключение президент пригласил партнеров на IX Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке осенью.От икон до космосаПомимо церемониальных выступлений, Путин и Хань провели двусторонние переговоры. Заместитель председателя КНР поздравил президента с переизбранием, выразив уверенность, что под его руководством "Россия достигнет высоких целей национального развития". Хань пообещал выполнить все поручения, сформулированные главами государств.Путин отметил особый вклад собеседника в работу межправительственной комиссии, которую Хань возглавляет. "Северо-восток Китая связывают с Россией годы сотрудничества, совместной борьбы за независимость, за укрепление суверенитета. Наше братство в прямом смысле этого слова укреплено во время Второй мировой войны. Это та база, на которой мы еще больше сделаем вместе", — подчеркнул президент.Затем он отправился в храм Покрова Пресвятой Богородицы и передал священникам икону Спаса Нерукотворного. "На память о нашей встрече", — сказал глава государства.В Харбинском политехническом университете президент ознакомился с музейной экспозицией вуза, пожал роботизированную руку (для работы в космосе), оставил запись в книге почетных гостей, пообщался со студентами и преподавателями, получив в подарок альбом с фотографиями советских специалистов, которые помогали строить вуз.Представители китайской стороны выразили желание продолжать взаимодействие в космической сфере. Одна из целей — совместно развернуть на Марсе флаги двух стран. Путин отреагировал положительно: "Хорошая идея". Россия — один из лидеров в освоении космического пространства, напомнил президент. "Китай в этом направлении работает очень хорошо, Москва и Пекин дополняют друг друга. <…> Так же, как сам космос, возможности безграничны для сотрудничества", — подытожил он.От кого зависит будущее человечестваПо итогам встреч Путин дал пресс-конференцию для российских СМИ. "Статус визита — официальный, государственный, но это чисто рабочая поездка, без всякого сомнения. С утра до вечера провели практически целый день вместе с председателем, с его коллегами. Очень много тем было поднято для обсуждения", — указал он.Будущее человечества зависит от всего человечества, продолжил президент, а не только от России и Китая. Но, разумеется, наши страны — "важные составляющие современной цивилизации". "У нас есть собственное мнение о том, как мы должны развиваться. И это наше развитие, безусловно, будет влиять на развитие всех партнеров на планете", — уточнил глава государства.Затронул он и ситуацию на Украине. "Что касается того, что происходит на Харьковском направлении. Это тоже их (ВСУ. — Прим. ред.) вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород, — отметил президент. — <…> И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности — санитарную зону. Вот мы это и делаем". При этом "на сегодняшний день нет" планов по взятию Харькова.Западные санкции, по мнению Путина, — "просто элементы недобросовестной конкуренции", а не следствие событий на Украине или укрепления российско-китайских отношений. К мирной конференции в Швейцарии, намеченной на июнь, президент относится скептически. "В чем смысл этого мероприятия, понятно. Собрать как можно большее количество стран, потом заявить о том, что со всеми согласованно, а потом предъявить России это как уже решенный вопрос, как ультиматум. Такого развития событий не будет", — заверил он.Москва по-прежнему готова к переговорам, но не тем, которые основаны только на хотелках Украины. И конечно, никогда не согласится с недопустимыми для России условиями.

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Пресс-конференция Путина по итогам визита в Китай Пресс-конференция Путина по итогам визита в Китай 2024-05-17T14:24 true PT39M08S

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китай, россия, харбин, владимир путин, си цзиньпин, украина