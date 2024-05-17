Путин раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином
Путин и Си Цзиньпин обсуждали перспективы многопланового сотрудничества РФ и КНР
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин принимают участие в торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин принимают участие в торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Одной из тем вечерних переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина стало развитие двустороннего сотрудничества, об этом сообщил сам российский лидер, выступая на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
"Перспективы дальнейшего развития такого тесного и многопланового сотрудничества подробно обсуждали только что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином вчера вечером", — сказал президент.
Он отметил, что сегодня подавляющее большинство российских регионов поддерживают связи с Китаем, а двустороннее неразрывное партнерство способствует росту экономик и надежно обеспечивает энергетическую безопасность обеих стран.
"Россия готова и способна бесперебойно и надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города и поселки экологически чистой доступной энергией, светом и теплом", — подчеркнул российский лидер.
Президент пригласил китайских партнеров посетить Восточный экономический форум в сентябре, чтобы обсудить сотрудничество с Россией, в том числе на территориях опережающего развития.
Еще одной темой разговора Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет стала ситуация на Украине. Об этом помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал журналисту Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что разговор был очень подробный.
Президент России находится в Китае с двухдневным государственным визитом. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность на минувшей неделе. Си Цзиньпин в марте 2023 года также совершил своей первый международный визит после переизбрания именно в Москву.
Главы государств провели переговоры на высшем уровне, подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, выступили перед журналистами, посетили концерт по случаю 75-летия установления дипотношений. Вечером Путин и Си Цзиньпин провели неформальные переговоры в резиденции Чжуннаньхай в Пекине.