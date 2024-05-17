https://ria.ru/20240517/putin-1946580971.html

Путин раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином

Путин раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином - РИА Новости, 17.05.2024

Путин раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином

Одной из тем вечерних переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина стало развитие двустороннего сотрудничества, об этом сообщил сам российский лидер, выступая на РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T08:19

2024-05-17T08:19

2024-05-17T09:10

россия

си цзиньпин

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946476413_0:665:2459:2048_1920x0_80_0_0_db82a7f1c8c11075c0d6324dbc0bb544.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Одной из тем вечерних переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина стало развитие двустороннего сотрудничества, об этом сообщил сам российский лидер, выступая на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине."Перспективы дальнейшего развития такого тесного и многопланового сотрудничества подробно обсуждали только что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином вчера вечером", — сказал президент.Он отметил, что сегодня подавляющее большинство российских регионов поддерживают связи с Китаем, а двустороннее неразрывное партнерство способствует росту экономик и надежно обеспечивает энергетическую безопасность обеих стран."Россия готова и способна бесперебойно и надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города и поселки экологически чистой доступной энергией, светом и теплом", — подчеркнул российский лидер.Президент пригласил китайских партнеров посетить Восточный экономический форум в сентябре, чтобы обсудить сотрудничество с Россией, в том числе на территориях опережающего развития.Еще одной темой разговора Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет стала ситуация на Украине. Об этом помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал журналисту Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что разговор был очень подробный.Президент России находится в Китае с двухдневным государственным визитом. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность на минувшей неделе. Си Цзиньпин в марте 2023 года также совершил своей первый международный визит после переизбрания именно в Москву.Главы государств провели переговоры на высшем уровне, подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, выступили перед журналистами, посетили концерт по случаю 75-летия установления дипотношений. Вечером Путин и Си Цзиньпин провели неформальные переговоры в резиденции Чжуннаньхай в Пекине.

https://ria.ru/20240516/putin-1946509540.html

https://ria.ru/20240517/kitay-1946569059.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры общения Путина и Си Цзиньпина в неформальной обстановке Кадры общения Путина и Си Цзиньпина в неформальной обстановке 2024-05-17T08:19 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, си цзиньпин, китай