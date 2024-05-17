Россия ценит отношения с мусульманскими странами, заявила Матвиенко
Матвиенко: РФ придает особое значение сотрудничеству с мусульманскими странами
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия придает особое значение дальнейшему расширению и укреплению отношений с мусульманскими государствами, говорится в приветствии спикера Совфеда Валентины Матвиенко участникам Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum".
В документе отмечается, что за годы проведения форум стал авторитетной и востребованной площадкой для углубления диалога между Россией и странами мусульманского мира. "Россия придает особое значение дальнейшему расширению и укреплению отношений с мусульманскими государствами", - говорится в обращении, текст которого цитирует пресс-служба СФ.
Матвиенко отметила, что Российская Федерация является ярким примером плодотворного многовекового сотрудничества и взаимопонимания между представителями разных национальностей, религий и культур.
"Весомый вклад в развитие России на протяжении веков вносят народы, исповедующие ислам. Нас объединяют общие подходы к формированию более справедливого многополярного миропорядка, стремление руководствоваться общепризнанными принципами и нормами международного права, заложенными в Уставе Организации Объединенных Наций, неприятие попыток навязать международному сообществу однополярное, по сути неоколониальное мироустройство, в основе которого односторонний диктат Вашингтона и узкого круга его сателлитов", - отметила политик.
Матвиенко подчеркнула, что Россия выступает за укрепление роли государств исламского мира в региональных и мировых делах. "В связи с этим приветствуем приглашение в БРИКС крупнейших мусульманских государств и надеемся на их активное участие в мероприятиях в рамках председательства Российской Федерации в этом объединении в 2024 году", - говорится в обращении спикера.