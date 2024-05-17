Рейтинг@Mail.ru
Россия ценит отношения с мусульманскими странами, заявила Матвиенко - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/matvienko-1946794149.html
Россия ценит отношения с мусульманскими странами, заявила Матвиенко
Россия ценит отношения с мусульманскими странами, заявила Матвиенко - РИА Новости, 17.05.2024
Россия ценит отношения с мусульманскими странами, заявила Матвиенко
Россия придает особое значение дальнейшему расширению и укреплению отношений с мусульманскими государствами, говорится в приветствии спикера Совфеда Валентины... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:06
2024-05-17T21:06
россия
вашингтон (штат)
валентина матвиенко
совет федерации рф
брикс
россия — исламский мир: kazanforum 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_0:54:2737:1594_1920x0_80_0_0_8a9502c59c55925dd524d32b48eb95f7.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия придает особое значение дальнейшему расширению и укреплению отношений с мусульманскими государствами, говорится в приветствии спикера Совфеда Валентины Матвиенко участникам Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum". В документе отмечается, что за годы проведения форум стал авторитетной и востребованной площадкой для углубления диалога между Россией и странами мусульманского мира. "Россия придает особое значение дальнейшему расширению и укреплению отношений с мусульманскими государствами", - говорится в обращении, текст которого цитирует пресс-служба СФ. Матвиенко отметила, что Российская Федерация является ярким примером плодотворного многовекового сотрудничества и взаимопонимания между представителями разных национальностей, религий и культур. "Весомый вклад в развитие России на протяжении веков вносят народы, исповедующие ислам. Нас объединяют общие подходы к формированию более справедливого многополярного миропорядка, стремление руководствоваться общепризнанными принципами и нормами международного права, заложенными в Уставе Организации Объединенных Наций, неприятие попыток навязать международному сообществу однополярное, по сути неоколониальное мироустройство, в основе которого односторонний диктат Вашингтона и узкого круга его сателлитов", - отметила политик. Матвиенко подчеркнула, что Россия выступает за укрепление роли государств исламского мира в региональных и мировых делах. "В связи с этим приветствуем приглашение в БРИКС крупнейших мусульманских государств и надеемся на их активное участие в мероприятиях в рамках председательства Российской Федерации в этом объединении в 2024 году", - говорится в обращении спикера.
https://ria.ru/20240517/tovarooborot-1946773565.html
https://ria.ru/20240517/rets-1946741486.html
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_26:0:2459:1825_1920x0_80_0_0_256c29f98723609da209355a5dced7f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вашингтон (штат), валентина матвиенко, совет федерации рф, брикс, россия — исламский мир: kazanforum 2024, в мире
Россия, Вашингтон (штат), Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, БРИКС, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024, В мире
Россия ценит отношения с мусульманскими странами, заявила Матвиенко

Матвиенко: РФ придает особое значение сотрудничеству с мусульманскими странами

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия придает особое значение дальнейшему расширению и укреплению отношений с мусульманскими государствами, говорится в приветствии спикера Совфеда Валентины Матвиенко участникам Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum".
В документе отмечается, что за годы проведения форум стал авторитетной и востребованной площадкой для углубления диалога между Россией и странами мусульманского мира. "Россия придает особое значение дальнейшему расширению и укреплению отношений с мусульманскими государствами", - говорится в обращении, текст которого цитирует пресс-служба СФ.
Контейнеры - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Товарооборот России со странами ОИС увеличился на 30 процентов в 2023 году
Вчера, 19:13
Матвиенко отметила, что Российская Федерация является ярким примером плодотворного многовекового сотрудничества и взаимопонимания между представителями разных национальностей, религий и культур.
"Весомый вклад в развитие России на протяжении веков вносят народы, исповедующие ислам. Нас объединяют общие подходы к формированию более справедливого многополярного миропорядка, стремление руководствоваться общепризнанными принципами и нормами международного права, заложенными в Уставе Организации Объединенных Наций, неприятие попыток навязать международному сообществу однополярное, по сути неоколониальное мироустройство, в основе которого односторонний диктат Вашингтона и узкого круга его сателлитов", - отметила политик.
Матвиенко подчеркнула, что Россия выступает за укрепление роли государств исламского мира в региональных и мировых делах. "В связи с этим приветствуем приглашение в БРИКС крупнейших мусульманских государств и надеемся на их активное участие в мероприятиях в рамках председательства Российской Федерации в этом объединении в 2024 году", - говорится в обращении спикера.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
РЭЦ привлечет внимание бизнеса на неосвоенные рынки мусульманского мира
Вчера, 17:43
 
РоссияВашингтон (штат)Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФБРИКСРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала