https://ria.ru/20240517/matvienko-1946794149.html

Россия ценит отношения с мусульманскими странами, заявила Матвиенко

Россия ценит отношения с мусульманскими странами, заявила Матвиенко - РИА Новости, 17.05.2024

Россия ценит отношения с мусульманскими странами, заявила Матвиенко

Россия придает особое значение дальнейшему расширению и укреплению отношений с мусульманскими государствами, говорится в приветствии спикера Совфеда Валентины... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:06

2024-05-17T21:06

2024-05-17T21:06

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вашингтон (штат)

валентина матвиенко

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия придает особое значение дальнейшему расширению и укреплению отношений с мусульманскими государствами, говорится в приветствии спикера Совфеда Валентины Матвиенко участникам Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum". В документе отмечается, что за годы проведения форум стал авторитетной и востребованной площадкой для углубления диалога между Россией и странами мусульманского мира. "Россия придает особое значение дальнейшему расширению и укреплению отношений с мусульманскими государствами", - говорится в обращении, текст которого цитирует пресс-служба СФ. Матвиенко отметила, что Российская Федерация является ярким примером плодотворного многовекового сотрудничества и взаимопонимания между представителями разных национальностей, религий и культур. "Весомый вклад в развитие России на протяжении веков вносят народы, исповедующие ислам. Нас объединяют общие подходы к формированию более справедливого многополярного миропорядка, стремление руководствоваться общепризнанными принципами и нормами международного права, заложенными в Уставе Организации Объединенных Наций, неприятие попыток навязать международному сообществу однополярное, по сути неоколониальное мироустройство, в основе которого односторонний диктат Вашингтона и узкого круга его сателлитов", - отметила политик. Матвиенко подчеркнула, что Россия выступает за укрепление роли государств исламского мира в региональных и мировых делах. "В связи с этим приветствуем приглашение в БРИКС крупнейших мусульманских государств и надеемся на их активное участие в мероприятиях в рамках председательства Российской Федерации в этом объединении в 2024 году", - говорится в обращении спикера.

https://ria.ru/20240517/tovarooborot-1946773565.html

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россия, вашингтон (штат), валентина матвиенко, совет федерации рф, брикс, россия — исламский мир: kazanforum 2024, в мире