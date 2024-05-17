https://ria.ru/20240517/khalyal-1946682591.html

Муфтий призвал создать систему подготовки специалистов в сфере халяль

Муфтий призвал создать систему подготовки специалистов в сфере халяль - РИА Новости, 17.05.2024

Муфтий призвал создать систему подготовки специалистов в сфере халяль

Нехватка высококвалифицированных специалистов является одной из проблем отечественной индустрии халяль (дозволенных исламом продуктов), необходимо создать... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:40

2024-05-17T14:40

2024-05-17T16:05

россия

москва

альбир крганов

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

россия — исламский мир: kazanforum 2024

религия

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Нехватка высококвалифицированных специалистов является одной из проблем отечественной индустрии халяль (дозволенных исламом продуктов), необходимо создать стратегию их подготовки, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ, муфтий Москвы Альбир Крганов. "В нашей стране не хватает высококвалифицированных специалистов для быстрорастущей в России индустрии халяль, необходимо создать стратегию их подготовки для продвижения отечественных производителей в арабо-мусульманский мир. В сфере халяль пока крайне мало экспертов, специалистов. Необходимо создать долговременную систему подготовки кадров и их резерва", - сказал муфтий Крганов на сессии "На 50 лет вперед: создание системы подготовки кадров для индустрии халяль", состоявшейся в рамках XV Международного экономического форума "Россия-Исламский мир: KazanForum 2024". Он напомнил, что ранее между ДСМР и Росаккредитацией было подписано соглашение о сотрудничестве. "Подписание документа позволило решить ряд важных организационно-правовых вопросов. Вместе с тем необходимо более тесное сотрудничество в сфере халяль органов власти, духовных центров, образовательных центров. В ряде регионов вузы готовы подключиться к этой теме. Надо использовать эти ресурсы и возможности", - сказал Крганов.

https://ria.ru/20231115/khalyal-1909671030.html

https://ria.ru/20240108/khalyal-1918995847.html

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россия, москва, альбир крганов, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), россия — исламский мир: kazanforum 2024