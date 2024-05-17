https://ria.ru/20240517/imamy-1946610072.html

Муфтии заявили о нехватке в регионах имамов для работы в СИЗО и тюрьмах

Муфтии заявили о нехватке в регионах имамов для работы в СИЗО и тюрьмах - РИА Новости, 17.05.2024

Муфтии заявили о нехватке в регионах имамов для работы в СИЗО и тюрьмах

В некоторых субъектах страны не хватает имамов для работы в СИЗО и тюрьмах, необходимо сфокусировать внимание на подготовке соответствующих кадров, сообщили РИА РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:16

2024-05-17T11:16

2024-05-17T11:16

религия

россия

северный кавказ

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

религия

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МОСКВА, 17 май – РИА Новости. В некоторых субъектах страны не хватает имамов для работы в СИЗО и тюрьмах, необходимо сфокусировать внимание на подготовке соответствующих кадров, сообщили РИА Новости в духовных управлениях мусульман.Ранее, выступая в Совфеде, министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщил, что Минюст подготовил и представил в правительство РФ законопроект о введении в следственных изоляторах должности помощника начальника СИЗО по работе с верующими. Также, по его словам, в ведомстве уже начали работу над введением такой же должности в других учреждениях ФСИН, "сфера деятельности которых – обеспечение исполнения наказания в виде лишения свободы". Цель нововведений, отметил глава ведомства, – уменьшить рецидивность и так повысить эффективность ФСИН, поскольку "очень важно, что появятся люди, которые на основе веры будут ставить людей на праведный путь"."Мы поддерживаем данную инициативу Минюста. Сейчас работа ДУМ РФ по данному направлению строится на основе подписанных ранее соглашений с ФСИН. Могу констатировать, что мусульманского духовенства для работы в СИЗО не хватает, мы испытываем кадровый голод. Но в ряде регионов, где проживает большое количество мусульман, особых проблем духовенство не испытывает. И есть регионы, где имамов-священнослужителей крайне мало", - сообщил РИА Новости член Общественного совета при ФСИН, начальник отдела по работе с ВС и тюремному служению Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Шамиль Арсланов.В свою очередь, глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) муфтий Исмаил Бердиев поддержал инициативу Минюста РФ и добавил, что должен быть установлен жесткий контроль за поставляемой в СИЗО духовной литературой."Я сам ездил в СИЗО и колонии - смотрел, как решаются проблемы, которые там возникали. По Северному Кавказу могу сказать, что сейчас, например, в Карачаево-Черкессии есть СИЗО, и туда я поставил человека – молодого, грамотного, который знает религию. Я сказал ему, что кроме Корана и хадисов (изречений пророка Мухаммеда) ничего там не должно быть", - рассказал он РИА Новости в четверг.Глава КЦМ СК сообщил, что предстоящая работа по созданию должностей помощников начальников исправительных учреждений по работе с верующими "крайне важна и ответственна"."Несомненно, надо готовить и соответствующие кадры, готовить документы для работы с ФСИН. Я надеюсь, от этого будет польза всему обществу", - заключил муфтий Исмаил Бердиев.

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https://ria.ru/20240516/muftiy-1946497748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, северный кавказ, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), религия