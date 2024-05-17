https://ria.ru/20240517/baranov-1946592176.html

Дмитрий Баранов: "Прогресс" готов продолжить создание сверхтяжелой ракеты

Дмитрий Баранов: "Прогресс" готов продолжить создание сверхтяжелой ракеты - РИА Новости, 17.05.2024

Дмитрий Баранов: "Прогресс" готов продолжить создание сверхтяжелой ракеты

Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" в 2024 году отправил на орбиту тысячный спутник собственного производства и скоро запустит двухтысячную по... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:00

2024-05-17T11:00

2024-05-17T11:00

интервью

россия

плесецк

ркц "прогресс"

цскб-прогресс

космос - риа наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946427913_0:369:2047:1520_1920x0_80_0_0_aa33d6792252550f0e17adadb03b67b0.jpg

Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" в 2024 году отправил на орбиту тысячный спутник собственного производства и скоро запустит двухтысячную по счету ракету. О том, какие перспективные космические аппараты разрабатывает предприятие, когда запланирован первый пуск новой ракеты "Союз-5", какой будет российская сверхтяжелая ракета, а также о том, когда "уйдет на пенсию" легендарный "Союз-2", рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.– Недавно на орбиту был отправлен тысячный по счету спутник, произведенный вашим предприятием. Им стал "Ресурс-П" №4. Какие дальнейшие планы по развитию спутникостроительного направления?– Этот, 2024 год для ракетно-космического центра "Прогресс" юбилейный. Наше предприятие отмечает 130-летие со дня основания и 65 лет с момента образования ЦСКБ. За 130 лет ракетно-космический центр "Прогресс" несколько раз менял свое название, а также профиль выпускаемой продукции. Почти всю более чем вековую историю он верно служил авиации, космонавтике и защите своего Отечества. Мы производим уникальную технику, и наша задача – обеспечить государство надежными и "зоркими" спутниками, возможности которых удовлетворяют требования различных ведомств. Сейчас на орбите успешно работают космические аппараты дистанционного зондирования Земли производства нашего предприятия, например, "Ресурс-П".Развитие орбитальной группировки космических аппаратов типа "Ресурс" планируется на базе модернизированного аппарата "Ресурс-ПМ", обладающего улучшенными характеристиками по сравнению с "Ресурсом-П". На этом аппарате будет установлен новый широкозахватный оптический комплекс, состав аппаратуры даст дополнительные возможности, съемка будет вестись с более высоким разрешением, чем у "Ресурса-П". Строим нашу работу так, чтобы запущенные спутники этой серии смогли пополнить группировку средств ДЗЗ уже в будущем году.Также в настоящее время мы ведем инициативную работу по созданию космических аппаратов, не имеющих аналогов в Российской Федерации, для кратного увеличения орбитальной группировки. Для этого работаем с новой для нас кооперацией соисполнителей, но при этом сохраняем преемственность технических решений, проверенных в реальных условиях работы в космосе.– Сколько аппаратов группировки "Ресурс-П" сейчас функционируют на орбите? Достаточно ли этого количества? Когда планируется запуск на орбиту спутника "Ресурс-П" №5?– Сейчас штатно функционирует на орбите "Ресурс-П" №4, через несколько месяцев за ним ожидаем запуск еще одного аппарата этой серии.- Какие спутники кроме оптического ДЗЗ разрабатывает ваше предприятие?– Помимо оптики мы используем и радиолокационную аппаратуру. На завершающей стадии изготовления находится космический аппарат "Обзор-Р" №1. Его запуск планируется в ближайшее время. РКЦ "Прогресс" начал работу над созданием второго спутника этой серии. Характеристики аппаратов данного типа позволят вести всепогодное круглосуточное наблюдение земной поверхности с высоким разрешением и преимуществами, которые дает нам технология радиолокации. Это не просто фотография, это цифровые данные о свойствах поверхности, объектах на ней.– Когда на Восточный будут отправлены спутники "Аист-2Т" №1 и №2? Когда планируются их запуски? Будет ли развитие у этой группировки?– Шестнадцатого апреля 2024 года успешно завершил работу на орбите малый космический аппарат "Аист-2Д". Он проработал почти восемь лет, более чем в два раза превысив заявленный срок активного существования. За это время он отснял более 93 миллионов квадратных километров земной поверхности. Сейчас специалисты РКЦ "Прогресс" продолжают работу над проектом космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки "Аист", включающего создание двух малых космических аппаратов "Аист-2Т". Эти спутники создаются с учетом технических решений, отработанных в ходе эксплуатации МКА "Аист-2Д"."Аист-2Т" №1 и №2 мы рассчитываем отправить на космодром и запустить в конце этого года. Спутники этой серии вызывают интерес у коммерческих и иностранных заказчиков благодаря своим высоким техническим характеристикам и "демократичной" цене.– В этом году ваше предприятие запустит двухтысячную по счету ракету. Сколько всего планируете пусков в этом году?– Немного истории. Наше предприятие обеспечивает пуски ракет-носителей с 1959 года. Шестьдесят пять лет назад была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета типа Р-7 куйбышевской сборки. За эти годы ракетно-космическим центром "Прогресс" разработано и сдано в эксплуатацию 12 модификаций ракет-носителей. На долю "Союза-2" приходится более 90% всех пусков в нашей стране. Ежегодно от 16 до 20 ракет "Союз-2" выполняют запуски полезных нагрузок с трех космодромов: Байконур (Республика Казахстан), Плесецк (Архангельская область), Восточный (Амурская область). На этот год запланировано около 20 пусков.– На каком этапе сборка первого летного образца ракеты "Союз-5"? Когда она будет готова? Будет ли к этому моменту готов стартовый комплекс? На какую дату запланирован первый пуск?– В настоящий момент ведется изготовление составных частей первой летной ракеты-носителя. Уже изготовлен и поставлен нам двигатель первой ступени, часть комплектов бортовой аппаратуры, ведется изготовление баков и отсеков РН. Изготовлено большинство элементов для сборки и сварки баков.Мы планируем поставить ракету на космодром в третьем квартале будущего года. Первый запуск РН запланирован в конце 2025 года. Надеемся, что к этому моменту вся наземная инфраструктура будет готова.– Какие планируете объемы производства этой ракеты и темп ее пусков после 2025 года, учитывая, что теперь межправительственное соглашение РФ и Казахстана предусматривает не менее двух пусков в год с 2028 по 2039 годы?– В этом носителе заинтересованы не только государственные, но и частные заказчики. Планируется продвижение этой ракеты на международном рынке пусковых услуг. Мы готовы наращивать производство "Союз-5" в соответствии с планами коммерческих заказчиков.– На каком этапе разработка ракеты "Амур"? Когда начнется изготовление технологических макетов и первого летного изделия?– В настоящий момент в активной фазе идет этап технического проектирования, разрабатывается проектная документация по всему космическому ракетному комплексу, изготавливаются отдельные отработочные элементы "Амура" для проведения испытаний. Открытие полноценного ОКР ожидается в ближайшее время в рамках отдельного Федерального проекта.– Ранее сообщалось, что стоимость одной ракеты "Амур" должна составлять 22 миллиона долларов. Не "подорожала" ли ракета за время ее проектирования?– Ракета разрабатывается в компоновке: двухступенчатая ракета с возвращаемой первой ступенью. Именно возвращаемая ступень и обеспечит значительный экономический выигрыш для заказчика. Она изначально проектируется под заданную стоимость. Такое требование заложено государственным заказчиком в техническом задании. Ракета-носитель "Амур" на горизонте 15 лет должна заменить ракету-носитель "Союз"; для того, чтобы создать ее такой же надежной, мы работаем с государственным заказчиком над организацией различных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в обеспечение достижения данного показателя, активно применяем компьютерное моделирование.– В чем основные сложности создания инфраструктуры для запуска ракеты, в частности, учитывая использование метана в качестве топлива ракеты?– Метан действительно является "капризным" компонентом, но наши специалисты прекрасно понимают возможные нюансы, которые могут возникнуть при использовании данного топлива при работе систем и агрегатов наземной инфраструктуры. Мы совместно с предприятиями госкорпорации "Роскосмос" и организациями топливно-энергетического комплекса РФ работаем над всем спектром вопросов, связанных с применением метана.Вместе с тем, у АО "РКЦ "Прогресс" огромный опыт создания и эксплуатации ракетных комплексов. У нас тесные связи с кооперацией, хорошее понимание техники, требований к ней. У меня не вызывает сомнений, что с данной задачей мы также успешно справимся.– Возобновлено ли проектирование сверхтяжелой ракеты? Чем она будет отличаться от того варианта, проектирование которого было приостановлено в 2018 году?– АО "РКЦ "Прогресс" готово к очередным этапам создания комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса. Она будет создаваться на базе решений и технологий, которые мы отработаем на "Союз-5", а также многоразовых технологий - в настоящее время они также в проработке.– Расскажите о модернизации производства и цифровой трансформации предприятия? Что уже сделано, и какие у вас планы?– Мы постепенно переоснащаем наши площадки и испытательные стенды современными средствами, внедряем высокотехнологичное оборудование, меняем техпроцессы, ведем работу по оптимизации затрат за счет применения цифровых технологий и инструментов на всех этапах жизненного цикла ракетно-космической техники.При производстве "Союза-5" для сборки-сварки баков используется новая технология сварки трением с перемешиванием. Установки созданы с учетом требуемых для ракетного производства толщин, сплавов, специфических видов сварочных швов: кольцевых, круговых и меридианных.Активно осваиваем технологию 3Dпечати там, где это оправдано и приносит положительный технико-экономический эффект.– В каком ключе развивается сотрудничество РКЦ "Прогресс" со странами Азии и Африки? Строите ли вы спутники для заказчиков из этих стран или же помогаете им строить свои? Нет ли планов по разработке совместной ракеты с кем-то из зарубежных партнеров?– В 2022 году было прекращено сотрудничество с Францией по реализации проекта "Союз" в ГКЦ" (на европейском космодроме Куру во французской Гвиане – ред.) по инициативе европейской стороны, несмотря на очевидную для них выгоду при использовании наших ракет по сравнению с носителями их разработки. Многим зарубежным специалистам понятны преимущества ракетной техники нашего производства, мы ведем переговоры с рядом стран по строительству на их территории космодромов. Кроме того, у нас в проработке находятся запросы о возможности изготовления космических аппаратов в интересах иностранных частных и государственных заказчиков.

https://ria.ru/20240331/sputnik-1936935070.html

https://ria.ru/20240517/sputniki-1946570968.html

https://ria.ru/20240331/sputnik-1936898854.html

https://ria.ru/20240423/angara-1941697930.html

https://ria.ru/20240229/sputniki-1930110716.html

россия

плесецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, плесецк, ркц "прогресс", цскб-прогресс, космос - риа наука