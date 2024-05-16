https://ria.ru/20240516/tatarstan-1946350238.html

В ДУМ Татарстана рассказали, кто может получить знак "Muslim Friendly"

В ДУМ Татарстана рассказали, кто может получить знак "Muslim Friendly" - РИА Новости, 16.05.2024

В ДУМ Татарстана рассказали, кто может получить знак "Muslim Friendly"

Новый знак Muslim Friendly компании смогут получить за "благопристойный аудио-визуальный контент", создание условий для намаза и омовения, а также возможность... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:51

2024-05-16T10:51

2024-05-16T10:51

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Новый знак Muslim Friendly компании смогут получить за "благопристойный аудио-визуальный контент", создание условий для намаза и омовения, а также возможность носить хиджаб, рассказал РИА Новости председатель Комитета по стандарту халяль Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Аббяс Шляпошников.Ранее глава Роскачества Максим Протасов заявил РИА Новости, что в России запущена сертификация туристических услуг по стандарту Muslim Friendly, в этом году планируется выдать ресторанам, отелям, конгрессно-выставочным объектам, заправкам, медучреждениям и другим объектам порядка 100 сертификатов. Глава Роскачества отметил, что уже есть договоренность с маркетплейсами, туристическими интеграторами и поисковыми системами о том, что рестораны и точки, прошедшие сертификацию, будут отмечаться в них специальным знаком - Muslim Friendly."За что компания может получить знак Muslim Friendly? За создание условий для совершения намаза, для взятия омовения, за возможность носить хиджаб для персонала, за благопристойный аудио-визуальный контент… То есть речь не о маркетинговых и бонусных программах и скидках, а о том, что компания может положительно заявить о себе в мусульманской потребительской аудитории и продемонстрировать ей ценности толерантности и межконфессионального взаимоуважения. И это тоже решает бизнес-задачи: расширит платежеспособную покупательскую аудиторию", - сказал ШляпошниковПо его словам, концепция Muslim Friendly позволит сформировать имидж неравнодушной компании, "а мусульмане в конечном итоге получат еще больше халяльных общественных пространств". При этом он подчеркнул, чтоMuslim Friendly "это не сервис по стандартам халяль". "С одной стороны, это - система лояльности к организациям, которые создают на своих площадках благоприятные условия для пребывания мусульман, а в дальнейшем выражают готовность к поэтапному переходу на стандарты халяль. В данный момент для компании, возможно, стандарты халяль не вписываются в концепцию развития, или экономические затраты кажутся нецелесообразными. Но с помощью Muslim Friendly общественные заведения пошагово смогут освоить все стандарты халяль и в результате получат свидетельство о полном соответствии. С другой стороны, знак Muslim Friendly указывает на уважительное отношение компании к принципам и образу жизни мусульман", - пояснил председатель комитета.По его оценкам, рынок "Халяль лайф стайл" в России – "пока очень сырой, особенно в направлении коммуникаций с мусульманской целевой аудиторией, а концепция Muslim Friendly как-раз эту коммуникацию реализует", поэтому в ДУМ РТ надеются, что "в скором времени система заработает и станет популярной в России".Представитель духовного управления привел в пример Татарстан, где "есть опыт создания молельных комнат в общественных пространствах - больницах, аэропортах, АЗС, общепите, салонах красоты". "Молельные комнаты открываются и содержатся за счет этих площадок. Есть опыт и у Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ, которые арендуют и ремонтируют специальные помещения по своей инициативе в торговых центрах", - добавил Шляпошников.Он также рассказал, что идея о создании системы лояльности Muslim Friendly в России возникла осенью 2023 года, "когда мы вместе с Муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным поехали в Бразилию на бизнес-форум по развитию халяль-индустрии". "Как бы это удивительно ни звучало, Бразилия является крупнейшим поставщиком халяльной продукции почти во все арабские страны, потому что климат Бразилии идеально подходит для разведения крупного рогатого скота. Поэтому у этой страны нам есть чему поучиться. В том числе мы переняли у бразильцев и идею по внедрению системы лояльности Muslim Friendly, - заключил собеседник агентства.Как ранее уточнял РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов, торговой точки, ресторану или отелю вовсе не обязательно становиться полностью халяльным, чтобы получить знак Muslim Friendly,просто, например, в номере, где будет жить гость, "должен быть коврик для молитвы, Коран, из мини-бара убран алкоголь, а в меню не должно быть запрещенных блюд", чтобы гость-мусульманин чувствовал себя комфортно. Он добавил, что в создании системы сертификации большую роль сыграл Комитет по стандарту халяль Духовного управления мусульман Республики Татарстан, также привлекались муфтияты и авторитетные духовные собрания из разных регионов РФ.

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россия

бразилия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, бразилия, республика татарстан (татарстан), роскачество, религия