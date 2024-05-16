https://ria.ru/20240516/smi-1946401225.html

СМИ: обвиняемый в покушении на Фицо утверждает, что не хотел убивать его

СМИ: обвиняемый в покушении на Фицо утверждает, что не хотел убивать его - РИА Новости, 16.05.2024

СМИ: обвиняемый в покушении на Фицо утверждает, что не хотел убивать его

Обвиняемый в покушении на премьера Словакии Роберта Фицо утверждает, что якобы не хотел убивать политика, но планировал ему навредить, сообщил словацкий... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:09

2024-05-16T13:09

2024-05-16T13:40

в мире

словакия

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Обвиняемый в покушении на премьера Словакии Роберта Фицо утверждает, что якобы не хотел убивать политика, но планировал ему навредить, сообщил словацкий телеканал Markiza."По информации телеканала Markiza, стрелявший рассказал полицейским, что нападение спланировал за несколько дней. Премьеру планировал навредить, но убивать его якобы не хотел", - говорится в информации. Ранее полиция Словакии обвинила задержанного 71-летнего мужчину в попытке совершить умышленное убийство премьера Роберта Фицо. Ему грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного.Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, его состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, он был задержан на месте. По данным МВД, мужчина руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html

словакия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо