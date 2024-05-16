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Путин прибыл в Харбин - РИА Новости, 16.05.2024
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21:16 16.05.2024 (обновлено: 22:24 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/putin-1946539652.html
Путин прибыл в Харбин
Путин прибыл в Харбин - РИА Новости, 16.05.2024
Путин прибыл в Харбин
Владимир Путин прибыл в Харбин, это второй город посещения в рамках государственного визита в Китай. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T21:16
2024-05-16T22:24
китай
владимир путин
россия
ли цян
харбин
си цзиньпин
пекин
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ХАРБИН, 16 мая — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Харбин, это второй город посещения в рамках государственного визита в Китай.Ранее сегодня президент был в Пекине, там прошли переговоры в узком и расширенном составах. Глава государства и председатель КНР Си Цзиньпин подписали по итогам встречи совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.После этого состоялся прием от имени китайского лидера в честь президента России. Затем Путин и Си посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и открытия перекрестного Года культуры России и Китая.Вечером лидеры государств продолжили общение на неформальной встрече. В Пекине президент встретился также с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.В Харбине ожидается участие Путина в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Форума регионов двух стран, а также встреча со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.Российский лидер прибыл в Китай с государственным визитом накануне вечером. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность.
https://ria.ru/20240516/putin-1946509540.html
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Прибытие Путина в Харбин в рамках рабочей поездки в Китай
Прибытие Путина в Харбин в рамках рабочей поездки в Китай
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"Чувствую себя просто как дома" — Путин о своем пребывании в Китае
"Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику. Чувствую себя просто как дома". Путин в Пекине извинился за слишком длинное выступление без паузы на перевод, отметил, что дружеская атмосфера располагает к такому.
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китай, владимир путин, россия, ли цян, харбин, си цзиньпин, пекин
Китай, Владимир Путин, Россия, Ли Цян, Харбин, Си Цзиньпин, Пекин
Путин прибыл в Харбин

Путин прибыл в Харбин в рамках государственного визита в КНР

Читать ria.ru в
ХАРБИН, 16 мая — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Харбин, это второй город посещения в рамках государственного визита в Китай.
Ранее сегодня президент был в Пекине, там прошли переговоры в узком и расширенном составах. Глава государства и председатель КНР Си Цзиньпин подписали по итогам встречи совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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После этого состоялся прием от имени китайского лидера в честь президента России. Затем Путин и Си посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и открытия перекрестного Года культуры России и Китая.
Вечером лидеры государств продолжили общение на неформальной встрече. В Пекине президент встретился также с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
В Харбине ожидается участие Путина в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Форума регионов двух стран, а также встреча со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
Российский лидер прибыл в Китай с государственным визитом накануне вечером. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность.
Торжественная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае
© POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин прилетел в КНР на рассвете, около пяти утра по пекинскому времени. Торжественная встреча российского лидера началась сразу у трапа самолета.

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом

Владимир Путин прилетел в КНР на рассвете, около пяти утра по пекинскому времени. Торжественная встреча российского лидера началась сразу у трапа самолета.

© POOL
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1 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Путина и Си Цзиньпина на предшествующей переговорам церемонии встречали ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и ученики школы при посольстве России в Китае. Дети приветствовали лидеров с цветами и флажками двух стран.

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом

Путина и Си Цзиньпина на предшествующей переговорам церемонии встречали ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и ученики школы при посольстве России в Китае. Дети приветствовали лидеров с цветами и флажками двух стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Церемониал встречи Путина и Си Цзиньпина проходил у Дома народных собраний на главной площади столицы Поднебесной —Тяньаньмэнь.

Почетный караул перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Церемониал встречи Путина и Си Цзиньпина проходил у Дома народных собраний на главной площади столицы Поднебесной —Тяньаньмэнь.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Президента России встречал председатель КНР. Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, поприветствовали каждого из членов делегаций двух стран и пообщались "на ногах".

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине

Президента России встречал председатель КНР. Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, поприветствовали каждого из членов делегаций двух стран и пообщались "на ногах".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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4 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Российский президент приехал на лимузине Aurus в кортеже, на котором он передвигается по Пекину.

Президент России Владимир Путин перед церемонией официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине

Российский президент приехал на лимузине Aurus в кортеже, на котором он передвигается по Пекину.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Лидеров Китая и России встречала рота почетного караула.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине

Лидеров Китая и России встречала рота почетного караула.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Путин представил Си Цзиньпину всех членов российской делегации, в том числе министра обороны Андрея Белоусова и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин во время церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине

Путин представил Си Цзиньпину всех членов российской делегации, в том числе министра обороны Андрея Белоусова и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 12
© AP Photo / Andy Wong

Центральную пекинскую площадь Тяньаньмэнь украсили флагами России и Китая в знак уважения к российскому лидеру.

Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине

Центральную пекинскую площадь Тяньаньмэнь украсили флагами России и Китая в знак уважения к российскому лидеру.

© AP Photo / Andy Wong
8 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном и подчеркнул, что они выдержали испытания временем. Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатического сотрудничества двух стран.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном и подчеркнул, что они выдержали испытания временем. Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатического сотрудничества двух стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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9 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Завершилась церемония встречи маршем роты почетного караула, представляющего рода войск Народно-освободительной армии Китая, в сопровождении военного оркестра.

Почетный караул во время церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине

Завершилась церемония встречи маршем роты почетного караула, представляющего рода войск Народно-освободительной армии Китая, в сопровождении военного оркестра.

© РИА Новости / POOL
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10 из 12
© AP Photo / Andy Wong

Путин пробудет в Китае два дня. В Пекинском Доме народных собраний у российского лидера запланированы несколько встреч, а завтра он поедет в Харбин.

Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Путин пробудет в Китае два дня. В Пекинском Доме народных собраний у российского лидера запланированы несколько встреч, а завтра он поедет в Харбин.

© AP Photo / Andy Wong
11 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

После окончания официальной части Владимир Путин и Си Цзиньпин отправились в зал "Фуцзянь" Дома народных собраний для переговоров в узком составе.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине

После окончания официальной части Владимир Путин и Си Цзиньпин отправились в зал "Фуцзянь" Дома народных собраний для переговоров в узком составе.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Владимир Путин прилетел в КНР на рассвете, около пяти утра по пекинскому времени. Торжественная встреча российского лидера началась сразу у трапа самолета.

© POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Путина и Си Цзиньпина на предшествующей переговорам церемонии встречали ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и ученики школы при посольстве России в Китае. Дети приветствовали лидеров с цветами и флажками двух стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Церемониал встречи Путина и Си Цзиньпина проходил у Дома народных собраний на главной площади столицы Поднебесной —Тяньаньмэнь.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Президента России встречал председатель КНР. Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, поприветствовали каждого из членов делегаций двух стран и пообщались "на ногах".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Российский президент приехал на лимузине Aurus в кортеже, на котором он передвигается по Пекину.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Лидеров Китая и России встречала рота почетного караула.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Путин представил Си Цзиньпину всех членов российской делегации, в том числе министра обороны Андрея Белоусова и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Центральную пекинскую площадь Тяньаньмэнь украсили флагами России и Китая в знак уважения к российскому лидеру.

© AP Photo / Andy Wong
8 из 12

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном и подчеркнул, что они выдержали испытания временем. Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатического сотрудничества двух стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Завершилась церемония встречи маршем роты почетного караула, представляющего рода войск Народно-освободительной армии Китая, в сопровождении военного оркестра.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 12

Путин пробудет в Китае два дня. В Пекинском Доме народных собраний у российского лидера запланированы несколько встреч, а завтра он поедет в Харбин.

© AP Photo / Andy Wong
11 из 12

После окончания официальной части Владимир Путин и Си Цзиньпин отправились в зал "Фуцзянь" Дома народных собраний для переговоров в узком составе.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
КитайВладимир ПутинРоссияЛи ЦянХарбинСи ЦзиньпинПекин
 
 
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