Путин прибыл в Харбин

Владимир Путин прилетел в КНР на рассвете, около пяти утра по пекинскому времени. Торжественная встреча российского лидера началась сразу у трапа самолета.
Владимир Путин прилетел в КНР на рассвете, около пяти утра по пекинскому времени. Торжественная встреча российского лидера началась сразу у трапа самолета.
Путина и Си Цзиньпина на предшествующей переговорам церемонии встречали ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и ученики школы при посольстве России в Китае. Дети приветствовали лидеров с цветами и флажками двух стран.
Путина и Си Цзиньпина на предшествующей переговорам церемонии встречали ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и ученики школы при посольстве России в Китае. Дети приветствовали лидеров с цветами и флажками двух стран.
Церемониал встречи Путина и Си Цзиньпина проходил у Дома народных собраний на главной площади столицы Поднебесной —Тяньаньмэнь.
Церемониал встречи Путина и Си Цзиньпина проходил у Дома народных собраний на главной площади столицы Поднебесной —Тяньаньмэнь.
Президента России встречал председатель КНР. Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, поприветствовали каждого из членов делегаций двух стран и пообщались "на ногах".
Президента России встречал председатель КНР. Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, поприветствовали каждого из членов делегаций двух стран и пообщались "на ногах".
Российский президент приехал на лимузине Aurus в кортеже, на котором он передвигается по Пекину.
Российский президент приехал на лимузине Aurus в кортеже, на котором он передвигается по Пекину.
Лидеров Китая и России встречала рота почетного караула.
Лидеров Китая и России встречала рота почетного караула.
Путин представил Си Цзиньпину всех членов российской делегации, в том числе министра обороны Андрея Белоусова и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.
Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса.
Путин представил Си Цзиньпину всех членов российской делегации, в том числе министра обороны Андрея Белоусова и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.
Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса.
Центральную пекинскую площадь Тяньаньмэнь украсили флагами России и Китая в знак уважения к российскому лидеру.
Центральную пекинскую площадь Тяньаньмэнь украсили флагами России и Китая в знак уважения к российскому лидеру.
Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном и подчеркнул, что они выдержали испытания временем. Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатического сотрудничества двух стран.
Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном и подчеркнул, что они выдержали испытания временем. Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатического сотрудничества двух стран.
Завершилась церемония встречи маршем роты почетного караула, представляющего рода войск Народно-освободительной армии Китая, в сопровождении военного оркестра.
Завершилась церемония встречи маршем роты почетного караула, представляющего рода войск Народно-освободительной армии Китая, в сопровождении военного оркестра.
Путин пробудет в Китае два дня. В Пекинском Доме народных собраний у российского лидера запланированы несколько встреч, а завтра он поедет в Харбин.
Путин пробудет в Китае два дня. В Пекинском Доме народных собраний у российского лидера запланированы несколько встреч, а завтра он поедет в Харбин.
После окончания официальной части Владимир Путин и Си Цзиньпин отправились в зал "Фуцзянь" Дома народных собраний для переговоров в узком составе.
После окончания официальной части Владимир Путин и Си Цзиньпин отправились в зал "Фуцзянь" Дома народных собраний для переговоров в узком составе.
Владимир Путин прилетел в КНР на рассвете, около пяти утра по пекинскому времени. Торжественная встреча российского лидера началась сразу у трапа самолета.
Путина и Си Цзиньпина на предшествующей переговорам церемонии встречали ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и ученики школы при посольстве России в Китае. Дети приветствовали лидеров с цветами и флажками двух стран.
Церемониал встречи Путина и Си Цзиньпина проходил у Дома народных собраний на главной площади столицы Поднебесной —Тяньаньмэнь.
Президента России встречал председатель КНР. Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, поприветствовали каждого из членов делегаций двух стран и пообщались "на ногах".
Российский президент приехал на лимузине Aurus в кортеже, на котором он передвигается по Пекину.
Лидеров Китая и России встречала рота почетного караула.
Путин представил Си Цзиньпину всех членов российской делегации, в том числе министра обороны Андрея Белоусова и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.
Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса.
Центральную пекинскую площадь Тяньаньмэнь украсили флагами России и Китая в знак уважения к российскому лидеру.
Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном и подчеркнул, что они выдержали испытания временем. Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатического сотрудничества двух стран.
Завершилась церемония встречи маршем роты почетного караула, представляющего рода войск Народно-освободительной армии Китая, в сопровождении военного оркестра.
Путин пробудет в Китае два дня. В Пекинском Доме народных собраний у российского лидера запланированы несколько встреч, а завтра он поедет в Харбин.
После окончания официальной части Владимир Путин и Си Цзиньпин отправились в зал "Фуцзянь" Дома народных собраний для переговоров в узком составе.