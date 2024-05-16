https://ria.ru/20240516/putin-1946539652.html

Путин прибыл в Харбин

Путин прибыл в Харбин - РИА Новости, 16.05.2024

Путин прибыл в Харбин

Владимир Путин прибыл в Харбин, это второй город посещения в рамках государственного визита в Китай. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T21:16

2024-05-16T21:16

2024-05-16T22:24

китай

владимир путин

россия

ли цян

харбин

си цзиньпин

пекин

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ХАРБИН, 16 мая — РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Харбин, это второй город посещения в рамках государственного визита в Китай.Ранее сегодня президент был в Пекине, там прошли переговоры в узком и расширенном составах. Глава государства и председатель КНР Си Цзиньпин подписали по итогам встречи совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.После этого состоялся прием от имени китайского лидера в честь президента России. Затем Путин и Си посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и открытия перекрестного Года культуры России и Китая.Вечером лидеры государств продолжили общение на неформальной встрече. В Пекине президент встретился также с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.В Харбине ожидается участие Путина в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Форума регионов двух стран, а также встреча со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.Российский лидер прибыл в Китай с государственным визитом накануне вечером. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность.

https://ria.ru/20240516/putin-1946509540.html

китай

россия

харбин

пекин

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Прибытие Путина в Харбин в рамках рабочей поездки в Китай Прибытие Путина в Харбин в рамках рабочей поездки в Китай 2024-05-16T21:16 true PT23M21S

"Чувствую себя просто как дома" — Путин о своем пребывании в Китае "Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику. Чувствую себя просто как дома". Путин в Пекине извинился за слишком длинное выступление без паузы на перевод, отметил, что дружеская атмосфера располагает к такому. 2024-05-16T21:16 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, владимир путин, россия, ли цян, харбин, си цзиньпин, пекин