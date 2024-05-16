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Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по сотрудничеству - РИА Новости, 16.05.2024
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09:14 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/putin-1946327424.html
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по сотрудничеству
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по сотрудничеству - РИА Новости, 16.05.2024
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по сотрудничеству
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:14
2024-05-16T09:14
россия
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
юрий ушаков
в мире
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как ранее говорил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, документ приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. По словам помощника президента, это развернутый документ – больше 30 страниц, в нем будет "отмечен особый характер наших двусторонних отношений, будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, отмечена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка". Российский президент 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом.
https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946323318.html
https://ria.ru/20240516/putin-1946092437.html
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россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, в мире
Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, В мире
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по сотрудничеству

Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении партнерства

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Как ранее говорил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, документ приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Си Цзиньпин заверил Путина, что продолжит выстраивать отношения с Россией
Вчера, 08:55
По словам помощника президента, это развернутый документ – больше 30 страниц, в нем будет "отмечен особый характер наших двусторонних отношений, будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, отмечена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка".
Российский президент 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом.
Самолет президента РФ Владимира Путина
Нерушимое партнерство. Путин отправляется к "дорогому другу"
Вчера, 00:00
 
РоссияКитайПекинВладимир ПутинСи ЦзиньпинЮрий УшаковВ мире
 
 
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