https://ria.ru/20240516/putin-1946327424.html

Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по сотрудничеству

Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по сотрудничеству - РИА Новости, 16.05.2024

Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по сотрудничеству

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:14

2024-05-16T09:14

2024-05-16T09:14

россия

китай

пекин

владимир путин

си цзиньпин

юрий ушаков

в мире

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как ранее говорил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, документ приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. По словам помощника президента, это развернутый документ – больше 30 страниц, в нем будет "отмечен особый характер наших двусторонних отношений, будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, отмечена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка". Российский президент 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом.

https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946323318.html

https://ria.ru/20240516/putin-1946092437.html

россия

китай

пекин

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россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, в мире