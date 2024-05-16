https://ria.ru/20240516/patriarkh-1946365325.html
Патриарх Кирилл рассказал о ценностном фундаменте православия и ислама
Патриарх Кирилл рассказал о ценностном фундаменте православия и ислама - РИА Новости, 16.05.2024
Патриарх Кирилл рассказал о ценностном фундаменте православия и ислама
Православие и ислам имеют общий ценностный фундамент и нравственные ориентиры, Россия и исламский мир вместе противостоят пропаганде греховных явлений, заявил... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:48
2024-05-16T11:48
2024-05-16T11:48
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Православие и ислам имеют общий ценностный фундамент и нравственные ориентиры, Россия и исламский мир вместе противостоят пропаганде греховных явлений, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Приветствие патриарха участникам заседания группы стратегического видения "Россия — исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие", которое проходит в четверг в Казани, опубликовано на сайте РПЦ. Заседание группы проходит в рамках XV международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum". Патриарх отметил, что тема нынешней встречи "весьма точно отражает устремления и чаяния большинства населения планеты, желающего жить в справедливом и свободном обществе, построенном на принципах взаимного уважения, равноправия и доверия". "Сохраняя приверженность неизменным моральным ценностям и свидетельствуя о значимости религиозной веры в жизни людей, Россия и исламские страны совместно противостоят натиску секулярной идеологии, пропаганде греховных явлений и нравственному релятивизму, который, по существу, есть не что иное, как следствие отказа от Бога и Его заповедей", - написал патриарх Кирилл. Он напомнил, что русский народ более тысячи лет назад "выбрал Православие в качестве основы своего государственного и культурного развития", а "в Болгаре немногим ранее был сделан выбор в пользу ислама". "На благословенной земле Татарстана тесно переплелись две духовные традиции, имеющие общий ценностный фундамент и нравственные ориентиры, помогающие нам смотреть на многие вещи одинаково и успешно находить ответы на непростые вызовы современности", - заключил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20240514/forum-1945750711.html
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россия, казань, русская православная церковь
Россия, Казань, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл рассказал о ценностном фундаменте православия и ислама
Глава РПЦ: Православие и ислам противостоят пропаганде греховных явлений вместе
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Православие и ислам имеют общий ценностный фундамент и нравственные ориентиры, Россия и исламский мир вместе противостоят пропаганде греховных явлений, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Приветствие патриарха участникам заседания группы стратегического видения "Россия — исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие", которое проходит в четверг в Казани
, опубликовано на сайте РПЦ
. Заседание группы проходит в рамках XV международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum
".
Патриарх отметил, что тема нынешней встречи "весьма точно отражает устремления и чаяния большинства населения планеты, желающего жить в справедливом и свободном обществе, построенном на принципах взаимного уважения, равноправия и доверия".
"Сохраняя приверженность неизменным моральным ценностям и свидетельствуя о значимости религиозной веры в жизни людей, Россия и исламские страны совместно противостоят натиску секулярной идеологии, пропаганде греховных явлений и нравственному релятивизму, который, по существу, есть не что иное, как следствие отказа от Бога и Его заповедей", - написал патриарх Кирилл.
Он напомнил, что русский народ более тысячи лет назад "выбрал Православие в качестве основы своего государственного и культурного развития", а "в Болгаре немногим ранее был сделан выбор в пользу ислама".
"На благословенной земле Татарстана тесно переплелись две духовные традиции, имеющие общий ценностный фундамент и нравственные ориентиры, помогающие нам смотреть на многие вещи одинаково и успешно находить ответы на непростые вызовы современности", - заключил патриарх Кирилл.