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Патриарх Кирилл рассказал о ценностном фундаменте православия и ислама - РИА Новости, 16.05.2024
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11:48 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/patriarkh-1946365325.html
Патриарх Кирилл рассказал о ценностном фундаменте православия и ислама
Патриарх Кирилл рассказал о ценностном фундаменте православия и ислама - РИА Новости, 16.05.2024
Патриарх Кирилл рассказал о ценностном фундаменте православия и ислама
Православие и ислам имеют общий ценностный фундамент и нравственные ориентиры, Россия и исламский мир вместе противостоят пропаганде греховных явлений, заявил... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:48
2024-05-16T11:48
россия
казань
русская православная церковь
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Православие и ислам имеют общий ценностный фундамент и нравственные ориентиры, Россия и исламский мир вместе противостоят пропаганде греховных явлений, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Приветствие патриарха участникам заседания группы стратегического видения "Россия — исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие", которое проходит в четверг в Казани, опубликовано на сайте РПЦ. Заседание группы проходит в рамках XV международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum". Патриарх отметил, что тема нынешней встречи "весьма точно отражает устремления и чаяния большинства населения планеты, желающего жить в справедливом и свободном обществе, построенном на принципах взаимного уважения, равноправия и доверия". "Сохраняя приверженность неизменным моральным ценностям и свидетельствуя о значимости религиозной веры в жизни людей, Россия и исламские страны совместно противостоят натиску секулярной идеологии, пропаганде греховных явлений и нравственному релятивизму, который, по существу, есть не что иное, как следствие отказа от Бога и Его заповедей", - написал патриарх Кирилл. Он напомнил, что русский народ более тысячи лет назад "выбрал Православие в качестве основы своего государственного и культурного развития", а "в Болгаре немногим ранее был сделан выбор в пользу ислама". "На благословенной земле Татарстана тесно переплелись две духовные традиции, имеющие общий ценностный фундамент и нравственные ориентиры, помогающие нам смотреть на многие вещи одинаково и успешно находить ответы на непростые вызовы современности", - заключил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20240514/forum-1945750711.html
https://ria.ru/20240515/forum-1946061608.html
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россия, казань, русская православная церковь
Россия, Казань, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл рассказал о ценностном фундаменте православия и ислама

Глава РПЦ: Православие и ислам противостоят пропаганде греховных явлений вместе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Патриарх Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Православие и ислам имеют общий ценностный фундамент и нравственные ориентиры, Россия и исламский мир вместе противостоят пропаганде греховных явлений, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Приветствие патриарха участникам заседания группы стратегического видения "Россия — исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие", которое проходит в четверг в Казани, опубликовано на сайте РПЦ. Заседание группы проходит в рамках XV международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum".
Гости и участники XIV Международного экономического форума Россия - Исламский мир: KazanForum в выставочном центре Казань Экспо
В Казани стартует экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum"
14 мая, 00:19
Патриарх отметил, что тема нынешней встречи "весьма точно отражает устремления и чаяния большинства населения планеты, желающего жить в справедливом и свободном обществе, построенном на принципах взаимного уважения, равноправия и доверия".
Церемония встречи участников международного форума Россия — Исламский мир: KAZANFORUM 2024 в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
KazanForum: главная площадка для сотрудничества со странами исламского мира
15 мая, 12:17
"Сохраняя приверженность неизменным моральным ценностям и свидетельствуя о значимости религиозной веры в жизни людей, Россия и исламские страны совместно противостоят натиску секулярной идеологии, пропаганде греховных явлений и нравственному релятивизму, который, по существу, есть не что иное, как следствие отказа от Бога и Его заповедей", - написал патриарх Кирилл.
Он напомнил, что русский народ более тысячи лет назад "выбрал Православие в качестве основы своего государственного и культурного развития", а "в Болгаре немногим ранее был сделан выбор в пользу ислама".
LIVE: Пленарная сессия Бизнес-диалог Россия — Катар на KazanForum 2024 - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Пленарная сессия "Бизнес-диалог Россия — Катар" на KazanForum 2024
Вчера, 10:16
"На благословенной земле Татарстана тесно переплелись две духовные традиции, имеющие общий ценностный фундамент и нравственные ориентиры, помогающие нам смотреть на многие вещи одинаково и успешно находить ответы на непростые вызовы современности", - заключил патриарх Кирилл.
 
РоссияКазаньРусская православная церковь
 
 
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