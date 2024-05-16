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Новгородский университет получил грант на борьбу с микропластиком - РИА Новости, 16.05.2024
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11:49 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/nauka-1946366527.html
Новгородский университет получил грант на борьбу с микропластиком
Новгородский университет получил грант на борьбу с микропластиком - РИА Новости, 16.05.2024
Новгородский университет получил грант на борьбу с микропластиком
Новгородский университет (НовГУ) выиграл грант Минобрнауки на 500 миллионов рублей на борьбу с микропластиком, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:49
2024-05-16T11:49
общество
россия
андрей никитин (политик)
наука
экология
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Новгородский университет (НовГУ) выиграл грант Минобрнауки на 500 миллионов рублей на борьбу с микропластиком, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что мегагранты – это престижная программа международного сотрудничества российских вузов и научных организаций с учеными мирового уровня в сферах науки, образования и инноваций. Грант выдает министерство науки и высшего образования РФ по нацпроекту "Наука и университеты". "Команда университета вместе с итальянским профессором Джозе Кенни выиграла конкурс мегагрантов на 500 миллионов рублей для реализации научных международных проектов… Наш проект касается новых подходов к решению проблемы микропластика как потенциальной угрозы человеку и окружающей среде. Тема актуальнейшая", - рассказал Никитин. По его словам, это позволит привлекать в регион крупнейших ученых, делать прорывные научные исследования и готовить высококвалифицированные кадры. Ректор НовГУ Юрий Боровиков в середине апреля сообщал, что вуз подал заявку на получение мегагранта. Он тогда сообщал, что средства планируется потратить на решение проблем загрязнения окружающей среды микропластиком.
https://ria.ru/20240424/nauka-1941738263.html
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общество, россия, андрей никитин (политик), наука, экология
Общество, Россия, Андрей Никитин (политик), Наука, Экология
Новгородский университет получил грант на борьбу с микропластиком

Новгородский университет выиграл грант Минобрнауки на борьбу с микропластиком

CC BY-SA 4.0 / Novqwer / The main building of the Novgorod State University in Veliky Novgorod / Cropped imageГлавный корпус Новгородского Государственного Университета в Великом Новгороде
Главный корпус Новгородского Государственного Университета в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Novqwer / The main building of the Novgorod State University in Veliky Novgorod / Cropped image
Главный корпус Новгородского Государственного Университета в Великом Новгороде. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Новгородский университет (НовГУ) выиграл грант Минобрнауки на 500 миллионов рублей на борьбу с микропластиком, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что мегагранты – это престижная программа международного сотрудничества российских вузов и научных организаций с учеными мирового уровня в сферах науки, образования и инноваций. Грант выдает министерство науки и высшего образования РФ по нацпроекту "Наука и университеты".
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"Команда университета вместе с итальянским профессором Джозе Кенни выиграла конкурс мегагрантов на 500 миллионов рублей для реализации научных международных проектов… Наш проект касается новых подходов к решению проблемы микропластика как потенциальной угрозы человеку и окружающей среде. Тема актуальнейшая", - рассказал Никитин.
По его словам, это позволит привлекать в регион крупнейших ученых, делать прорывные научные исследования и готовить высококвалифицированные кадры.
Ректор НовГУ Юрий Боровиков в середине апреля сообщал, что вуз подал заявку на получение мегагранта. Он тогда сообщал, что средства планируется потратить на решение проблем загрязнения окружающей среды микропластиком.
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ОбществоРоссияАндрей Никитин (политик)НаукаЭкология
 
 
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