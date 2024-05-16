Новгородский университет получил грант на борьбу с микропластиком
Новгородский университет выиграл грант Минобрнауки на борьбу с микропластиком
CC BY-SA 4.0 / Novqwer / The main building of the Novgorod State University in Veliky Novgorod / Cropped imageГлавный корпус Новгородского Государственного Университета в Великом Новгороде
Главный корпус Новгородского Государственного Университета в Великом Новгороде. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Новгородский университет (НовГУ) выиграл грант Минобрнауки на 500 миллионов рублей на борьбу с микропластиком, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что мегагранты – это престижная программа международного сотрудничества российских вузов и научных организаций с учеными мирового уровня в сферах науки, образования и инноваций. Грант выдает министерство науки и высшего образования РФ по нацпроекту "Наука и университеты".
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"Команда университета вместе с итальянским профессором Джозе Кенни выиграла конкурс мегагрантов на 500 миллионов рублей для реализации научных международных проектов… Наш проект касается новых подходов к решению проблемы микропластика как потенциальной угрозы человеку и окружающей среде. Тема актуальнейшая", - рассказал Никитин.
По его словам, это позволит привлекать в регион крупнейших ученых, делать прорывные научные исследования и готовить высококвалифицированные кадры.
Ректор НовГУ Юрий Боровиков в середине апреля сообщал, что вуз подал заявку на получение мегагранта. Он тогда сообщал, что средства планируется потратить на решение проблем загрязнения окружающей среды микропластиком.
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