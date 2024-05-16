https://ria.ru/20240516/nauka-1946366527.html

Новгородский университет получил грант на борьбу с микропластиком

Новгородский университет получил грант на борьбу с микропластиком - РИА Новости, 16.05.2024

Новгородский университет получил грант на борьбу с микропластиком

Новгородский университет (НовГУ) выиграл грант Минобрнауки на 500 миллионов рублей на борьбу с микропластиком, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T11:49

2024-05-16T11:49

2024-05-16T11:49

общество

россия

андрей никитин (политик)

наука

экология

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Новгородский университет (НовГУ) выиграл грант Минобрнауки на 500 миллионов рублей на борьбу с микропластиком, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что мегагранты – это престижная программа международного сотрудничества российских вузов и научных организаций с учеными мирового уровня в сферах науки, образования и инноваций. Грант выдает министерство науки и высшего образования РФ по нацпроекту "Наука и университеты". "Команда университета вместе с итальянским профессором Джозе Кенни выиграла конкурс мегагрантов на 500 миллионов рублей для реализации научных международных проектов… Наш проект касается новых подходов к решению проблемы микропластика как потенциальной угрозы человеку и окружающей среде. Тема актуальнейшая", - рассказал Никитин. По его словам, это позволит привлекать в регион крупнейших ученых, делать прорывные научные исследования и готовить высококвалифицированные кадры. Ректор НовГУ Юрий Боровиков в середине апреля сообщал, что вуз подал заявку на получение мегагранта. Он тогда сообщал, что средства планируется потратить на решение проблем загрязнения окружающей среды микропластиком.

https://ria.ru/20240424/nauka-1941738263.html

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общество, россия, андрей никитин (политик), наука, экология