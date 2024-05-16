https://ria.ru/20240516/murashko-1946352831.html

Запрет продажи энергетиков детям снизит риски для здоровья, заявил Мурашко

Запрет продажи энергетиков детям снизит риски для здоровья, заявил Мурашко - РИА Новости, 16.05.2024

Запрет продажи энергетиков детям снизит риски для здоровья, заявил Мурашко

Министр здравоохранения Михаил Мурашко положительно оценил законопроект о запрете продажи энергетиков детям, внесенный в Госдуму. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:56

2024-05-16T10:56

2024-05-16T15:19

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко положительно оценил законопроект о запрете продажи энергетиков детям, внесенный в Госдуму."Сохранение здоровья и минимизация рисков, в том числе с использованием данной категории, однозначно даст положительный эффект", — сказал он в кулуарах VIII Всероссийского конгресса по геронтологии и гериатрии.Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты всех фракций внесли в палату законопроект о запрете на территории всей страны розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.Володин напомнил, что недавно провел в Telegram-канале опрос, большинство участников которого выступили за такой запрет. Законопроект нужно принять до августа, добавил спикер.

https://radiosputnik.ru/20221107/tatarstan-1829590133.html

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