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Запрет продажи энергетиков детям снизит риски для здоровья, заявил Мурашко
Запрет продажи энергетиков детям снизит риски для здоровья, заявил Мурашко - РИА Новости, 16.05.2024
Запрет продажи энергетиков детям снизит риски для здоровья, заявил Мурашко
Министр здравоохранения Михаил Мурашко положительно оценил законопроект о запрете продажи энергетиков детям, внесенный в Госдуму. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:56
2024-05-16T10:56
2024-05-16T15:19
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко положительно оценил законопроект о запрете продажи энергетиков детям, внесенный в Госдуму."Сохранение здоровья и минимизация рисков, в том числе с использованием данной категории, однозначно даст положительный эффект", — сказал он в кулуарах VIII Всероссийского конгресса по геронтологии и гериатрии.Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты всех фракций внесли в палату законопроект о запрете на территории всей страны розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.Володин напомнил, что недавно провел в Telegram-канале опрос, большинство участников которого выступили за такой запрет. Законопроект нужно принять до августа, добавил спикер.
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Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Запрет продажи энергетиков детям снизит риски для здоровья, заявил Мурашко
Мурашко: запрет продажи энергетиков детям обеспечит сохранение здоровья