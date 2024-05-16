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Запрет продажи энергетиков детям снизит риски для здоровья, заявил Мурашко - РИА Новости, 16.05.2024
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10:56 16.05.2024 (обновлено: 15:19 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/murashko-1946352831.html
Запрет продажи энергетиков детям снизит риски для здоровья, заявил Мурашко
Запрет продажи энергетиков детям снизит риски для здоровья, заявил Мурашко - РИА Новости, 16.05.2024
Запрет продажи энергетиков детям снизит риски для здоровья, заявил Мурашко
Министр здравоохранения Михаил Мурашко положительно оценил законопроект о запрете продажи энергетиков детям, внесенный в Госдуму. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:56
2024-05-16T15:19
общество
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вячеслав володин
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко положительно оценил законопроект о запрете продажи энергетиков детям, внесенный в Госдуму."Сохранение здоровья и минимизация рисков, в том числе с использованием данной категории, однозначно даст положительный эффект", — сказал он в кулуарах VIII Всероссийского конгресса по геронтологии и гериатрии.Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты всех фракций внесли в палату законопроект о запрете на территории всей страны розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.Володин напомнил, что недавно провел в Telegram-канале опрос, большинство участников которого выступили за такой запрет. Законопроект нужно принять до августа, добавил спикер.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Запрет продажи энергетиков детям снизит риски для здоровья, заявил Мурашко

Мурашко: запрет продажи энергетиков детям обеспечит сохранение здоровья

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко положительно оценил законопроект о запрете продажи энергетиков детям, внесенный в Госдуму.
"Сохранение здоровья и минимизация рисков, в том числе с использованием данной категории, однозначно даст положительный эффект", — сказал он в кулуарах VIII Всероссийского конгресса по геронтологии и гериатрии.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты всех фракций внесли в палату законопроект о запрете на территории всей страны розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.
Володин напомнил, что недавно провел в Telegram-канале опрос, большинство участников которого выступили за такой запрет. Законопроект нужно принять до августа, добавил спикер.
Энергетические напитки - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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