https://ria.ru/20240516/klinika-1946458502.html

Московский суд отправил врача клиники IQ Plastique под домашний арест

Московский суд отправил врача клиники IQ Plastique под домашний арест - РИА Новости, 16.05.2024

Московский суд отправил врача клиники IQ Plastique под домашний арест

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест завотделением клиники IQ Plastique Илью Елагина по делу о смерти пациента после операции, сообщили РИА... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:53

2024-05-16T15:53

2024-05-16T16:57

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест завотделением клиники IQ Plastique Илью Елагина по делу о смерти пациента после операции, сообщили РИА Новости в суде. Ранее СК сообщил о задержании 45-летнего заведующего хирургического отделения и 28-летнего врача-хирурга клиники IQ Plastique и предъявлении им обвинений в оказании небезопасных услуг. "Суд избрал в отношении Ильи Елагина меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства. Срок домашнего ареста установлен до 14 июля. По данным суда, Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, ассистировал ему второй задержанный - Тамерлан Кадзаев. Суд изберет ему меру пресечения тоже сегодня.Как полагает следствие, хирурги не желали наступления трагических последствий, но "безразлично отнеслись к пациенту при оказании медицинской помощи" и "хотели уменьшить объем работы", в результате пациент скончался. Позднее в медицинскую карту были внесены изменения, чтобы скрыть следы некачественной и небезопасной медицинской помощи. Елагин вину отрицает, указывая, что пациент мог не соблюдать предписания врачей.В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы прооперировали пациента. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В середине апреля следствие допросило пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в IQ Plastique. По требованию Росздравнадзора суд приостановил деятельность клиники на 90 суток.

https://ria.ru/20240210/zaderzhanie-1926584912.html

https://ria.ru/20230906/zavotdeleniya-1894565372.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)