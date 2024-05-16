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Московский суд отправил врача клиники IQ Plastique под домашний арест - РИА Новости, 16.05.2024
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15:53 16.05.2024 (обновлено: 16:57 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/klinika-1946458502.html
Московский суд отправил врача клиники IQ Plastique под домашний арест
Московский суд отправил врача клиники IQ Plastique под домашний арест - РИА Новости, 16.05.2024
Московский суд отправил врача клиники IQ Plastique под домашний арест
Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест завотделением клиники IQ Plastique Илью Елагина по делу о смерти пациента после операции, сообщили РИА... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:53
2024-05-16T16:57
происшествия
москва
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здоровье - общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест завотделением клиники IQ Plastique Илью Елагина по делу о смерти пациента после операции, сообщили РИА Новости в суде. Ранее СК сообщил о задержании 45-летнего заведующего хирургического отделения и 28-летнего врача-хирурга клиники IQ Plastique и предъявлении им обвинений в оказании небезопасных услуг. "Суд избрал в отношении Ильи Елагина меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства. Срок домашнего ареста установлен до 14 июля. По данным суда, Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, ассистировал ему второй задержанный - Тамерлан Кадзаев. Суд изберет ему меру пресечения тоже сегодня.Как полагает следствие, хирурги не желали наступления трагических последствий, но "безразлично отнеслись к пациенту при оказании медицинской помощи" и "хотели уменьшить объем работы", в результате пациент скончался. Позднее в медицинскую карту были внесены изменения, чтобы скрыть следы некачественной и небезопасной медицинской помощи. Елагин вину отрицает, указывая, что пациент мог не соблюдать предписания врачей.В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы прооперировали пациента. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В середине апреля следствие допросило пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в IQ Plastique. По требованию Росздравнадзора суд приостановил деятельность клиники на 90 суток.
https://ria.ru/20240210/zaderzhanie-1926584912.html
https://ria.ru/20230906/zavotdeleniya-1894565372.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Московский суд отправил врача клиники IQ Plastique под домашний арест

Суд отправил врача Елагина, обвиняемого в смерти пациента, под домашний арест

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест завотделением клиники IQ Plastique Илью Елагина по делу о смерти пациента после операции, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее СК сообщил о задержании 45-летнего заведующего хирургического отделения и 28-летнего врача-хирурга клиники IQ Plastique и предъявлении им обвинений в оказании небезопасных услуг.
"Суд избрал в отношении Ильи Елагина меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства. Срок домашнего ареста установлен до 14 июля. По данным суда, Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, ассистировал ему второй задержанный - Тамерлан Кадзаев. Суд изберет ему меру пресечения тоже сегодня.
Как полагает следствие, хирурги не желали наступления трагических последствий, но "безразлично отнеслись к пациенту при оказании медицинской помощи" и "хотели уменьшить объем работы", в результате пациент скончался. Позднее в медицинскую карту были внесены изменения, чтобы скрыть следы некачественной и небезопасной медицинской помощи. Елагин вину отрицает, указывая, что пациент мог не соблюдать предписания врачей.
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В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы прооперировали пациента. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
В середине апреля следствие допросило пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в IQ Plastique. По требованию Росздравнадзора суд приостановил деятельность клиники на 90 суток.
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