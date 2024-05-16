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Глава МИД Китая посетит Казахстан и Таджикистан - РИА Новости, 16.05.2024
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12:45 16.05.2024 (обновлено: 14:22 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/kitay-1946393052.html
Глава МИД Китая посетит Казахстан и Таджикистан
Глава МИД Китая посетит Казахстан и Таджикистан - РИА Новости, 16.05.2024
Глава МИД Китая посетит Казахстан и Таджикистан
Министр иностранных дел КНР Ван И с 18 по 21 мая примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:45
2024-05-16T14:22
в мире
китай
казахстан
таджикистан
ван и (политик)
мурат нуртлеу
сироджиддин мухриддин
шос
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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И с 18 по 21 мая примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также посетит Казахстан и Таджикистан с официальными визитами, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И по приглашению министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с 18 по 21 мая примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества и посетит Казахстан и Таджикистан с официальными визитами", - заявил дипломат. Очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС пройдет в Астане 21 мая, в нем примут участие главы внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС, генеральный секретарь ШОС и директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС. Как сообщили в Секретариате организации, "одним из основных вопросов повестки дня заседания СМИД станет комплексная подготовка и содержательное наполнение заседания Совета глав государств-членов ШОС, проведение которого запланировано в июле 2024 года". "Главы делегаций обменяются мнениями по международной и региональной ситуации, вопросам безопасности и развития сотрудничества в рамках ШОС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. На заседании планируется подписание ряда решений, касающихся итоговых документов предстоящего саммита организации, а также принятие информационного сообщения", - добавили в секретариате.
https://ria.ru/20240509/peregovory-1944929250.html
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в мире, китай, казахстан, таджикистан, ван и (политик), мурат нуртлеу, сироджиддин мухриддин, шос
В мире, Китай, Казахстан, Таджикистан, Ван И (политик), Мурат Нуртлеу, Сироджиддин Мухриддин, ШОС
Глава МИД Китая посетит Казахстан и Таджикистан

Глава МИД КНР Ван И с 18 по 21 мая посетит Казахстан, Таджикистан, заседание ШОС

© AP Photo / Tatan SyuflanaГлава МИД КНР Ван И
Глава МИД КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Глава МИД КНР Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И с 18 по 21 мая примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также посетит Казахстан и Таджикистан с официальными визитами, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И по приглашению министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с 18 по 21 мая примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества и посетит Казахстан и Таджикистан с официальными визитами", - заявил дипломат.
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Очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС пройдет в Астане 21 мая, в нем примут участие главы внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС, генеральный секретарь ШОС и директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.
Как сообщили в Секретариате организации, "одним из основных вопросов повестки дня заседания СМИД станет комплексная подготовка и содержательное наполнение заседания Совета глав государств-членов ШОС, проведение которого запланировано в июле 2024 года".
"Главы делегаций обменяются мнениями по международной и региональной ситуации, вопросам безопасности и развития сотрудничества в рамках ШОС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. На заседании планируется подписание ряда решений, касающихся итоговых документов предстоящего саммита организации, а также принятие информационного сообщения", - добавили в секретариате.
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В миреКитайКазахстанТаджикистанВан И (политик)Мурат НуртлеуСироджиддин МухриддинШОС
 
 
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