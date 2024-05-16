Украина и защита активов: Путин и Си сделали совместное заявление

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Для урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины, суверенные активы необходимо защищать, сотрудничество в военной сфере и энергетике расширяется. Об этом и многом другом говорится в совместном заявлении лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Главы государств подписали документ в Пекине, его опубликовали на сайте Кремля.Украинский кризис"Стороны исходят из того, что для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины и придерживаться принципа неделимости безопасности, учитывать законные интересы и озабоченности всех стран в области безопасности", — гласит документ.Москва позитивно оценивает непредвзятую позицию Пекина по украинскому вопросу и приветствует его готовность играть конструктивную роль в политико-дипломатическом урегулировании.Стороны отметили необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий, и призвали предотвратить переход конфликта в неконтролируемую фазу.Защита активовКак отмечается в совместном заявлении, Россия и Китай убеждены в необходимости неукоснительно соблюдать международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервы."Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами", — указано в документе.Подчеркивается, что Москва и Пекин будут отстаивать свои законные права и интересы, противостоять попыткам ограничить внешнеполитический и экономический потенциал.Военное сотрудничествоСтороны констатируют, что последовательное развитие сотрудничества в сфере обороны, основанное на взаимном стратегическом доверии, эффективно укрепляет безопасность в регионе и мире."Москва и Пекин будут и далее углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования, <...> постоянно повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы", — указано в заявлении.Борьба с терроризмомВ документе зафиксировано, что обе страны придают важное значение сотрудничеству в области безопасности и борьбы с терроризмом, намерены проявлять нулевую терпимость к "трем силам зла", укреплять сотрудничество в борьбе с транснациональной оргпреступностью, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков.Россия и Китай договорились развивать взаимодействие по линии финансовых разведок для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.Сотрудничество в энергетикеСтраны будут развивать сотрудничество в обеспечении экономической и энергетической безопасности, стремиться к стабильности и устойчивости глобального энергетического рынка, сохранять логистические цепочки.Отмечена необходимость развивать взаимодействие в области нефти, природного газа, СПГ, угля и электроэнергии, обеспечивать стабильную работу инфраструктуры и создавать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов.Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление по итогам переговоров в Пекине. Встреча продолжалась около двух с половиной часов.Как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, документ насчитывает больше 30 страниц и приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.По его словам, это развернутое заявление, в котором отмечается особый характер двусторонних отношений, обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, отмечена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка.Российский лидер прибыл в Китай с государственным визитом накануне вечером. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность.
https://ria.ru/20240228/ssha-1929916273.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Подписание совместного заявления об углублении отношений
Подписание совместного заявления об углублении отношений
2024-05-16T12:32
true
PT0M34S
"Чувствую себя просто как дома" — Путин о своем пребывании в Китае
"Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику. Чувствую себя просто как дома". Путин в Пекине извинился за слишком длинное выступление без паузы на перевод, отметил, что дружеская атмосфера располагает к такому.
2024-05-16T12:32
true
PT1M29S
Путин на открытии концерта в честь 75-летия установления дипотношений с Китаем
Путин на открытии концерта в честь 75-летия установления дипотношений с Китаем
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Украина и защита активов: Путин и Си сделали совместное заявление
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Для урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины, суверенные активы необходимо защищать, сотрудничество в военной сфере и энергетике расширяется. Об этом и многом другом говорится в совместном заявлении лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Главы государств подписали документ в Пекине, его опубликовали на сайте Кремля.
Украинский кризис
"Стороны исходят из того, что для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины и придерживаться принципа неделимости безопасности, учитывать законные интересы и озабоченности всех стран в области безопасности", — гласит документ.
Москва позитивно оценивает непредвзятую позицию Пекина по украинскому вопросу и приветствует его готовность играть конструктивную роль в политико-дипломатическом урегулировании.
Стороны отметили необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий, и призвали предотвратить переход конфликта в неконтролируемую фазу.
Защита активов
Как отмечается в совместном заявлении, Россия и Китай убеждены в необходимости неукоснительно соблюдать международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервы.
«
"Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами", — указано в документе.
Подчеркивается, что Москва и Пекин будут отстаивать свои законные права и интересы, противостоять попыткам ограничить внешнеполитический и экономический потенциал.
Путина и Си Цзиньпина на предшествующей переговорам церемонии встречали ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и ученики школы при посольстве России в Китае. Дети приветствовали лидеров с цветами и флажками двух стран.
Путина и Си Цзиньпина на предшествующей переговорам церемонии встречали ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и ученики школы при посольстве России в Китае. Дети приветствовали лидеров с цветами и флажками двух стран.
Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном и подчеркнул, что они выдержали испытания временем. Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатического сотрудничества двух стран.
Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном и подчеркнул, что они выдержали испытания временем. Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатического сотрудничества двух стран.
Путина и Си Цзиньпина на предшествующей переговорам церемонии встречали ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и ученики школы при посольстве России в Китае. Дети приветствовали лидеров с цветами и флажками двух стран.
Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном и подчеркнул, что они выдержали испытания временем. Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатического сотрудничества двух стран.
Стороны констатируют, что последовательное развитие сотрудничества в сфере обороны, основанное на взаимном стратегическом доверии, эффективно укрепляет безопасность в регионе и мире.
"Москва и Пекин будут и далее углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования, <...> постоянно повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы", — указано в заявлении.
В документе зафиксировано, что обе страны придают важное значение сотрудничеству в области безопасности и борьбы с терроризмом, намерены проявлять нулевую терпимость к "трем силам зла", укреплять сотрудничество в борьбе с транснациональной оргпреступностью, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков.
Россия и Китай договорились развивать взаимодействие по линии финансовых разведок для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Страны будут развивать сотрудничество в обеспечении экономической и энергетической безопасности, стремиться к стабильности и устойчивости глобального энергетического рынка, сохранять логистические цепочки.
Отмечена необходимость развивать взаимодействие в области нефти, природного газа, СПГ, угля и электроэнергии, обеспечивать стабильную работу инфраструктуры и создавать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов.
Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление по итогам переговоров в Пекине. Встреча продолжалась около двух с половиной часов.
Как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, документ насчитывает больше 30 страниц и приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
По его словам, это развернутое заявление, в котором отмечается особый характер двусторонних отношений, обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, отмечена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка.
Российский лидер прибыл в Китай с государственным визитом накануне вечером. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность.
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