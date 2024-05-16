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Украина и защита активов: Путин и Си сделали совместное заявление - РИА Новости, 16.05.2024
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12:32 16.05.2024 (обновлено: 15:14 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/kitay-1946386735.html
Украина и защита активов: Путин и Си сделали совместное заявление
Украина и защита активов: Путин и Си сделали совместное заявление - РИА Новости, 16.05.2024
Украина и защита активов: Путин и Си сделали совместное заявление
Для урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины, суверенные активы необходимо защищать, сотрудничество в военной сфере и энергетике РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:32
2024-05-16T15:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
китай
украина
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Для урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины, суверенные активы необходимо защищать, сотрудничество в военной сфере и энергетике расширяется. Об этом и многом другом говорится в совместном заявлении лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Главы государств подписали документ в Пекине, его опубликовали на сайте Кремля.Украинский кризис"Стороны исходят из того, что для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины и придерживаться принципа неделимости безопасности, учитывать законные интересы и озабоченности всех стран в области безопасности", — гласит документ.Москва позитивно оценивает непредвзятую позицию Пекина по украинскому вопросу и приветствует его готовность играть конструктивную роль в политико-дипломатическом урегулировании.Стороны отметили необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий, и призвали предотвратить переход конфликта в неконтролируемую фазу.Защита активовКак отмечается в совместном заявлении, Россия и Китай убеждены в необходимости неукоснительно соблюдать международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервы."Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами", — указано в документе.Подчеркивается, что Москва и Пекин будут отстаивать свои законные права и интересы, противостоять попыткам ограничить внешнеполитический и экономический потенциал.Военное сотрудничествоСтороны констатируют, что последовательное развитие сотрудничества в сфере обороны, основанное на взаимном стратегическом доверии, эффективно укрепляет безопасность в регионе и мире."Москва и Пекин будут и далее углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования, &lt;...&gt; постоянно повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы", — указано в заявлении.Борьба с терроризмомВ документе зафиксировано, что обе страны придают важное значение сотрудничеству в области безопасности и борьбы с терроризмом, намерены проявлять нулевую терпимость к "трем силам зла", укреплять сотрудничество в борьбе с транснациональной оргпреступностью, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков.Россия и Китай договорились развивать взаимодействие по линии финансовых разведок для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.Сотрудничество в энергетикеСтраны будут развивать сотрудничество в обеспечении экономической и энергетической безопасности, стремиться к стабильности и устойчивости глобального энергетического рынка, сохранять логистические цепочки.Отмечена необходимость развивать взаимодействие в области нефти, природного газа, СПГ, угля и электроэнергии, обеспечивать стабильную работу инфраструктуры и создавать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов.Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление по итогам переговоров в Пекине. Встреча продолжалась около двух с половиной часов.Как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, документ насчитывает больше 30 страниц и приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.По его словам, это развернутое заявление, в котором отмечается особый характер двусторонних отношений, обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, отмечена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка.Российский лидер прибыл в Китай с государственным визитом накануне вечером. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Подписание совместного заявления об углублении отношений
Подписание совместного заявления об углублении отношений
2024-05-16T12:32
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PT0M34S
"Чувствую себя просто как дома" — Путин о своем пребывании в Китае
"Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику. Чувствую себя просто как дома". Путин в Пекине извинился за слишком длинное выступление без паузы на перевод, отметил, что дружеская атмосфера располагает к такому.
2024-05-16T12:32
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PT1M29S
Путин на открытии концерта в честь 75-летия установления дипотношений с Китаем
Путин на открытии концерта в честь 75-летия установления дипотношений с Китаем
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в мире, россия, китай, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Китай, Украина

Украина и защита активов: Путин и Си сделали совместное заявление

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Для урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины, суверенные активы необходимо защищать, сотрудничество в военной сфере и энергетике расширяется. Об этом и многом другом говорится в совместном заявлении лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Главы государств подписали документ в Пекине, его опубликовали на сайте Кремля.

Украинский кризис

"Стороны исходят из того, что для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины и придерживаться принципа неделимости безопасности, учитывать законные интересы и озабоченности всех стран в области безопасности", — гласит документ.
Москва позитивно оценивает непредвзятую позицию Пекина по украинскому вопросу и приветствует его готовность играть конструктивную роль в политико-дипломатическом урегулировании.
Стороны отметили необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий, и призвали предотвратить переход конфликта в неконтролируемую фазу.

Защита активов

Как отмечается в совместном заявлении, Россия и Китай убеждены в необходимости неукоснительно соблюдать международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервы.
«
"Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами", — указано в документе.
Подчеркивается, что Москва и Пекин будут отстаивать свои законные права и интересы, противостоять попыткам ограничить внешнеполитический и экономический потенциал.
Торжественная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае
© POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин прилетел в КНР на рассвете, около пяти утра по пекинскому времени. Торжественная встреча российского лидера началась сразу у трапа самолета.

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом

Владимир Путин прилетел в КНР на рассвете, около пяти утра по пекинскому времени. Торжественная встреча российского лидера началась сразу у трапа самолета.

© POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Путина и Си Цзиньпина на предшествующей переговорам церемонии встречали ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и ученики школы при посольстве России в Китае. Дети приветствовали лидеров с цветами и флажками двух стран.

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом

Путина и Си Цзиньпина на предшествующей переговорам церемонии встречали ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и ученики школы при посольстве России в Китае. Дети приветствовали лидеров с цветами и флажками двух стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Церемониал встречи Путина и Си Цзиньпина проходил у Дома народных собраний на главной площади столицы Поднебесной —Тяньаньмэнь.

Почетный караул перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Церемониал встречи Путина и Си Цзиньпина проходил у Дома народных собраний на главной площади столицы Поднебесной —Тяньаньмэнь.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Президента России встречал председатель КНР. Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, поприветствовали каждого из членов делегаций двух стран и пообщались "на ногах".

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине

Президента России встречал председатель КНР. Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, поприветствовали каждого из членов делегаций двух стран и пообщались "на ногах".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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4 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Российский президент приехал на лимузине Aurus в кортеже, на котором он передвигается по Пекину.

Президент России Владимир Путин перед церемонией официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине

Российский президент приехал на лимузине Aurus в кортеже, на котором он передвигается по Пекину.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Лидеров Китая и России встречала рота почетного караула.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине

Лидеров Китая и России встречала рота почетного караула.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Путин представил Си Цзиньпину всех членов российской делегации, в том числе министра обороны Андрея Белоусова и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин во время церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине

Путин представил Си Цзиньпину всех членов российской делегации, в том числе министра обороны Андрея Белоусова и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 12
© AP Photo / Andy Wong

Центральную пекинскую площадь Тяньаньмэнь украсили флагами России и Китая в знак уважения к российскому лидеру.

Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине

Центральную пекинскую площадь Тяньаньмэнь украсили флагами России и Китая в знак уважения к российскому лидеру.

© AP Photo / Andy Wong
8 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном и подчеркнул, что они выдержали испытания временем. Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатического сотрудничества двух стран.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном и подчеркнул, что они выдержали испытания временем. Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатического сотрудничества двух стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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9 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Завершилась церемония встречи маршем роты почетного караула, представляющего рода войск Народно-освободительной армии Китая, в сопровождении военного оркестра.

Почетный караул во время церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине

Завершилась церемония встречи маршем роты почетного караула, представляющего рода войск Народно-освободительной армии Китая, в сопровождении военного оркестра.

© РИА Новости / POOL
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10 из 12
© AP Photo / Andy Wong

Путин пробудет в Китае два дня. В Пекинском Доме народных собраний у российского лидера запланированы несколько встреч, а завтра он поедет в Харбин.

Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Путин пробудет в Китае два дня. В Пекинском Доме народных собраний у российского лидера запланированы несколько встреч, а завтра он поедет в Харбин.

© AP Photo / Andy Wong
11 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

После окончания официальной части Владимир Путин и Си Цзиньпин отправились в зал "Фуцзянь" Дома народных собраний для переговоров в узком составе.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине

После окончания официальной части Владимир Путин и Си Цзиньпин отправились в зал "Фуцзянь" Дома народных собраний для переговоров в узком составе.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Владимир Путин прилетел в КНР на рассвете, около пяти утра по пекинскому времени. Торжественная встреча российского лидера началась сразу у трапа самолета.

© POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Путина и Си Цзиньпина на предшествующей переговорам церемонии встречали ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и ученики школы при посольстве России в Китае. Дети приветствовали лидеров с цветами и флажками двух стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Церемониал встречи Путина и Си Цзиньпина проходил у Дома народных собраний на главной площади столицы Поднебесной —Тяньаньмэнь.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Президента России встречал председатель КНР. Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, поприветствовали каждого из членов делегаций двух стран и пообщались "на ногах".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Российский президент приехал на лимузине Aurus в кортеже, на котором он передвигается по Пекину.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Лидеров Китая и России встречала рота почетного караула.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Путин представил Си Цзиньпину всех членов российской делегации, в том числе министра обороны Андрея Белоусова и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Центральную пекинскую площадь Тяньаньмэнь украсили флагами России и Китая в знак уважения к российскому лидеру.

© AP Photo / Andy Wong
8 из 12

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном и подчеркнул, что они выдержали испытания временем. Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатического сотрудничества двух стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Завершилась церемония встречи маршем роты почетного караула, представляющего рода войск Народно-освободительной армии Китая, в сопровождении военного оркестра.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 12

Путин пробудет в Китае два дня. В Пекинском Доме народных собраний у российского лидера запланированы несколько встреч, а завтра он поедет в Харбин.

© AP Photo / Andy Wong
11 из 12

После окончания официальной части Владимир Путин и Си Цзиньпин отправились в зал "Фуцзянь" Дома народных собраний для переговоров в узком составе.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Военное сотрудничество

Стороны констатируют, что последовательное развитие сотрудничества в сфере обороны, основанное на взаимном стратегическом доверии, эффективно укрепляет безопасность в регионе и мире.
"Москва и Пекин будут и далее углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования, <...> постоянно повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы", — указано в заявлении.
Солдаты армии США - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
В США рассказали о новейшем оружии для войны с Россией и Китаем
28 февраля, 09:58

Борьба с терроризмом

В документе зафиксировано, что обе страны придают важное значение сотрудничеству в области безопасности и борьбы с терроризмом, намерены проявлять нулевую терпимость к "трем силам зла", укреплять сотрудничество в борьбе с транснациональной оргпреступностью, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков.
Россия и Китай договорились развивать взаимодействие по линии финансовых разведок для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Место теракта в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Китай решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
23 марта, 08:34

Сотрудничество в энергетике

Страны будут развивать сотрудничество в обеспечении экономической и энергетической безопасности, стремиться к стабильности и устойчивости глобального энергетического рынка, сохранять логистические цепочки.
Отмечена необходимость развивать взаимодействие в области нефти, природного газа, СПГ, угля и электроэнергии, обеспечивать стабильную работу инфраструктуры и создавать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Российским гостям в честь визита Путина предложили блюда китайской кухни
Вчера, 12:06
Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление по итогам переговоров в Пекине. Встреча продолжалась около двух с половиной часов.
Как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, документ насчитывает больше 30 страниц и приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
По его словам, это развернутое заявление, в котором отмечается особый характер двусторонних отношений, обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, отмечена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка.
Российский лидер прибыл в Китай с государственным визитом накануне вечером. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность.
Почетный караул перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном
Вчера, 07:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКитайУкраина
 
 
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