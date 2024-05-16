https://ria.ru/20240516/kitay-1946386735.html

Украина и защита активов: Путин и Си сделали совместное заявление

Украина и защита активов: Путин и Си сделали совместное заявление - РИА Новости, 16.05.2024

Украина и защита активов: Путин и Си сделали совместное заявление

Для урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины, суверенные активы необходимо защищать, сотрудничество в военной сфере и энергетике РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:32

2024-05-16T12:32

2024-05-16T15:14

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Для урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины, суверенные активы необходимо защищать, сотрудничество в военной сфере и энергетике расширяется. Об этом и многом другом говорится в совместном заявлении лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Главы государств подписали документ в Пекине, его опубликовали на сайте Кремля.Украинский кризис"Стороны исходят из того, что для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины и придерживаться принципа неделимости безопасности, учитывать законные интересы и озабоченности всех стран в области безопасности", — гласит документ.Москва позитивно оценивает непредвзятую позицию Пекина по украинскому вопросу и приветствует его готовность играть конструктивную роль в политико-дипломатическом урегулировании.Стороны отметили необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий, и призвали предотвратить переход конфликта в неконтролируемую фазу.Защита активовКак отмечается в совместном заявлении, Россия и Китай убеждены в необходимости неукоснительно соблюдать международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервы."Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами", — указано в документе.Подчеркивается, что Москва и Пекин будут отстаивать свои законные права и интересы, противостоять попыткам ограничить внешнеполитический и экономический потенциал.Военное сотрудничествоСтороны констатируют, что последовательное развитие сотрудничества в сфере обороны, основанное на взаимном стратегическом доверии, эффективно укрепляет безопасность в регионе и мире."Москва и Пекин будут и далее углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования, <...> постоянно повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы", — указано в заявлении.Борьба с терроризмомВ документе зафиксировано, что обе страны придают важное значение сотрудничеству в области безопасности и борьбы с терроризмом, намерены проявлять нулевую терпимость к "трем силам зла", укреплять сотрудничество в борьбе с транснациональной оргпреступностью, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков.Россия и Китай договорились развивать взаимодействие по линии финансовых разведок для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.Сотрудничество в энергетикеСтраны будут развивать сотрудничество в обеспечении экономической и энергетической безопасности, стремиться к стабильности и устойчивости глобального энергетического рынка, сохранять логистические цепочки.Отмечена необходимость развивать взаимодействие в области нефти, природного газа, СПГ, угля и электроэнергии, обеспечивать стабильную работу инфраструктуры и создавать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов.Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление по итогам переговоров в Пекине. Встреча продолжалась около двух с половиной часов.Как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, документ насчитывает больше 30 страниц и приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.По его словам, это развернутое заявление, в котором отмечается особый характер двусторонних отношений, обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, отмечена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка.Российский лидер прибыл в Китай с государственным визитом накануне вечером. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность.

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