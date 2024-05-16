https://ria.ru/20240516/fitso-1946373822.html

Медведев пожелал Фицо поправиться как можно быстрее

Медведев пожелал Фицо поправиться как можно быстрее - РИА Новости, 16.05.2024

Медведев пожелал Фицо поправиться как можно быстрее

Таким европейским политикам, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, нужно заняться своей безопасностью, написал... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:00

2024-05-16T12:00

2024-05-16T12:15

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Таким европейским политикам, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, нужно заняться своей безопасностью, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Медведев написал, что Фицо олицетворяет ту часть европейского истеблишмента, которая не потеряла связь с реальностью и не желает своим гражданам превратиться в "серый радиоактивный пепел". "И конечно, целью стал он. Таких, как он, в Европе единицы. И им надо заняться своей безопасностью", - написал Медведев.Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, преступник был задержан на месте. По данным МВД, мужчина руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, россия