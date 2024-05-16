https://ria.ru/20240516/fitso-1946341301.html

Состояние премьера Словакии остается серьезным, сообщила главврач больницы

Состояние премьера Словакии остается серьезным, сообщила главврач больницы - РИА Новости, 16.05.2024

Состояние премьера Словакии остается серьезным, сообщила главврач больницы

Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, провел в операционном зале пять часов, работали две команды врачей, но состояние все еще... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:16

2024-05-16T10:16

2024-05-16T10:16

в мире

словакия

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, провел в операционном зале пять часов, работали две команды врачей, но состояние все еще серьезное, сообщила глава больницы Мириам Лапуникова. "Премьер был доставлен санитарной авиацией, он был обследован и переведен в операционный зал, операционные действия проводились пять часов, работали две команды врачей", - рассказала Лапуникова журналистам перед зданием больницы в городе Банска-Бистрица, куда был госпитализирован премьер Словакии после покушения. Она рассказала, что Фицо получил несколько огнестрельных ранений, его состояние стабилизировано, но все еще очень серьезное. Покушение на Фицо произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, его состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо