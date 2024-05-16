В Киеве начали сносить часовню Десятинного монастыря УПЦ
Строительная техника начала сносить часовню Десятинного монастыря УПЦ в Киеве
Православный крест. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Строительная техника начала прибывать к Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве, стоящей на месте древней Десятинной церкви и предназначенной к сносу по решению украинского суда, следует из видеозаписи в Telegram-канале монастыря.
Ранее канал монастыря сообщил, что часовню оцепила полиция и военные, которые пытаются задерживать братию монастыря. Представляющий УПЦ адвокат и протоиерей Никита Чекман в свою очередь сообщил в своем Telegram-канале, что начался снос часовни. На кадрах видны не менее шести самосвалов.
"Сообщается, что уже работает техника, осуществляется уничтожение храма!" — написал Чекман.
Суд на Украине 14 сентября обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря в Киеве, освободив от нее участок Национального музея истории Украины. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал это решение "открытым вызовом украинским православным христианам". Впоследствии снос, который был анонсирован на 7 мая, перенесли на неопределенное время "по техническим причинам".
Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы — первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ордами хана Батыя, сохранился фундамент. Ныне на его месте расположена Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного мужского монастыря УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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